https://ria.ru/20230831/mid-1893494661.html

МИД России заявил, что пограничный вопрос с Китаем окончательно решен

МИД России заявил, что пограничный вопрос с Китаем окончательно решен - РИА Новости, 31.08.2023

МИД России заявил, что пограничный вопрос с Китаем окончательно решен

У России и Китая нет территориальных претензий друг к другу, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг принадлежности... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T19:18

2023-08-31T19:18

2023-08-31T19:44

мария захарова

россия

китай

большой уссурийский (остров)

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. У России и Китая нет территориальных претензий друг к другу, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг принадлежности острова Большой Уссурийский."Российская и китайская стороны придерживаются единой позиции в отношении того, что пограничный вопрос между нашими странами окончательно разрешен. <...> Россия и Китай неоднократно подтверждали отсутствие взаимных территориальных претензий, соответствующее положение есть и в базовом для двусторонних отношений Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 16 июля 2001 года", — говорится в сообщении на сайте ведомства.По словам Захаровой, в 2005 году Москва и Пекин ратифицировали дополнительное соглашение о российско-китайской границе. Согласно договору, стороны поделили между собой остров Большой Уссурийский. Делимитацию и демаркацию границы в этой местности завершили три года спустя. Официальный представитель МИД отметила, что разрешение этого вопроса стало результатом многолетних усилий обеих стран, а также отражением высокого уровня отношений между ними. По ее словам, Москва и Пекин плотно взаимодействуют в сфере пограничного сотрудничества. В частности, эффективно работает Совместная комиссия по границе, в рамках которой решаются все вопросы.Остров Большой Уссурийский общей площадью более 250 квадратных километров расположен на реке Амур на территории России и Китая. Он находится на пересечении международных транспортных коридоров Дальнего Востока и Северо-Востока КНР. Площадь российской части острова — 174 квадратных километра. Другую часть передали Китаю вместе с островом Тарабаров на Амуре в 2008 году.

https://ria.ru/20230829/protest-1892987810.html

россия

китай

большой уссурийский (остров)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мария захарова, россия, китай, большой уссурийский (остров)