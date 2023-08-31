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МИД России заявил, что пограничный вопрос с Китаем окончательно решен - РИА Новости, 31.08.2023
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19:18 31.08.2023 (обновлено: 19:44 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/mid-1893494661.html
МИД России заявил, что пограничный вопрос с Китаем окончательно решен
МИД России заявил, что пограничный вопрос с Китаем окончательно решен - РИА Новости, 31.08.2023
МИД России заявил, что пограничный вопрос с Китаем окончательно решен
У России и Китая нет территориальных претензий друг к другу, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг принадлежности... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T19:18
2023-08-31T19:44
мария захарова
россия
китай
большой уссурийский (остров)
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. У России и Китая нет территориальных претензий друг к другу, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг принадлежности острова Большой Уссурийский.&quot;Российская и китайская стороны придерживаются единой позиции в отношении того, что пограничный вопрос между нашими странами окончательно разрешен. &lt;...&gt; Россия и Китай неоднократно подтверждали отсутствие взаимных территориальных претензий, соответствующее положение есть и в базовом для двусторонних отношений Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 16 июля 2001 года&quot;, — говорится в сообщении на сайте ведомства.По словам Захаровой, в 2005 году Москва и Пекин ратифицировали дополнительное соглашение о российско-китайской границе. Согласно договору, стороны поделили между собой остров Большой Уссурийский. Делимитацию и демаркацию границы в этой местности завершили три года спустя. Официальный представитель МИД отметила, что разрешение этого вопроса стало результатом многолетних усилий обеих стран, а также отражением высокого уровня отношений между ними. По ее словам, Москва и Пекин плотно взаимодействуют в сфере пограничного сотрудничества. В частности, эффективно работает Совместная комиссия по границе, в рамках которой решаются все вопросы.Остров Большой Уссурийский общей площадью более 250 квадратных километров расположен на реке Амур на территории России и Китая. Он находится на пересечении международных транспортных коридоров Дальнего Востока и Северо-Востока КНР. Площадь российской части острова — 174 квадратных километра. Другую часть передали Китаю вместе с островом Тарабаров на Амуре в 2008 году.
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россия
китай
большой уссурийский (остров)
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мария захарова, россия, китай, большой уссурийский (остров)
Мария Захарова, Россия, Китай, Большой Уссурийский (остров)
МИД России заявил, что пограничный вопрос с Китаем окончательно решен

Захарова: у России и Китая нет взаимных территориальных претензий

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкНа острове Большой Уссурийский
На острове Большой Уссурийский - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Игорь Онучин
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На острове Большой Уссурийский. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. У России и Китая нет территориальных претензий друг к другу, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг принадлежности острова Большой Уссурийский.
«

"Российская и китайская стороны придерживаются единой позиции в отношении того, что пограничный вопрос между нашими странами окончательно разрешен. <...> Россия и Китай неоднократно подтверждали отсутствие взаимных территориальных претензий, соответствующее положение есть и в базовом для двусторонних отношений Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 16 июля 2001 года", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По словам Захаровой, в 2005 году Москва и Пекин ратифицировали дополнительное соглашение о российско-китайской границе. Согласно договору, стороны поделили между собой остров Большой Уссурийский. Делимитацию и демаркацию границы в этой местности завершили три года спустя.
Официальный представитель МИД отметила, что разрешение этого вопроса стало результатом многолетних усилий обеих стран, а также отражением высокого уровня отношений между ними. По ее словам, Москва и Пекин плотно взаимодействуют в сфере пограничного сотрудничества. В частности, эффективно работает Совместная комиссия по границе, в рамках которой решаются все вопросы.
Остров Большой Уссурийский общей площадью более 250 квадратных километров расположен на реке Амур на территории России и Китая. Он находится на пересечении международных транспортных коридоров Дальнего Востока и Северо-Востока КНР. Площадь российской части острова — 174 квадратных километра. Другую часть передали Китаю вместе с островом Тарабаров на Амуре в 2008 году.
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