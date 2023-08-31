https://ria.ru/20230831/mi-8-1893359560.html

Два украинских Ми-8 разбились под Артемовском, заявили ВСУ

Два украинских Ми-8 разбились под Артемовском, заявили ВСУ - РИА Новости, 31.08.2023

Два украинских Ми-8 разбились под Артемовском, заявили ВСУ

Во время выполнения боевого задания во вторник разбились два украинских вертолета Ми-8 под Артемовском, сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T12:18

2023-08-31T12:18

2023-08-31T14:22

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

украина

артемовск

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Во время выполнения боевого задания во вторник разбились два украинских вертолета Ми-8 под Артемовском, сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш. Как сообщал 30 августа спикер 18-й отдельной бригады армейской авиации в составе ВСУ Евгений Ракита, шесть украинских военных летчиков погибли на артемовском направлении. "Да, действительно, (в Краматорском районе - ред.) произошла авиакатастрофа с участием двух вертолетов Ми-8. Они находились на боевой задаче", - приводит слова Евлаша издание "РБК-Украина". Он отметил, что предварительно известно о шести погибших, но эта информация требует уточнения. По его словам, как передает издание, есть информация, что украинские вертолеты заходили на посадку, чтобы уберечься от вероятного поражения российской авиацией. Евлаш добавил, что следователи устанавливают детали и обстоятельства того, что стало причиной авиакатастрофы. "Сейчас работает комиссия. Что стало причиной этой катастрофы, будет известно впоследствии", - добавляет Евлаш.

https://ria.ru/20230831/ukraina-1893137454.html

украина

артемовск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, украина, артемовск