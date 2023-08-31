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Два украинских Ми-8 разбились под Артемовском, заявили ВСУ - РИА Новости, 31.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:18 31.08.2023 (обновлено: 14:22 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/mi-8-1893359560.html
Два украинских Ми-8 разбились под Артемовском, заявили ВСУ
Два украинских Ми-8 разбились под Артемовском, заявили ВСУ - РИА Новости, 31.08.2023
Два украинских Ми-8 разбились под Артемовском, заявили ВСУ
Во время выполнения боевого задания во вторник разбились два украинских вертолета Ми-8 под Артемовском, сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T12:18
2023-08-31T14:22
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
артемовск
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Во время выполнения боевого задания во вторник разбились два украинских вертолета Ми-8 под Артемовском, сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш. Как сообщал 30 августа спикер 18-й отдельной бригады армейской авиации в составе ВСУ Евгений Ракита, шесть украинских военных летчиков погибли на артемовском направлении. "Да, действительно, (в Краматорском районе - ред.) произошла авиакатастрофа с участием двух вертолетов Ми-8. Они находились на боевой задаче", - приводит слова Евлаша издание "РБК-Украина". Он отметил, что предварительно известно о шести погибших, но эта информация требует уточнения. По его словам, как передает издание, есть информация, что украинские вертолеты заходили на посадку, чтобы уберечься от вероятного поражения российской авиацией. Евлаш добавил, что следователи устанавливают детали и обстоятельства того, что стало причиной авиакатастрофы. "Сейчас работает комиссия. Что стало причиной этой катастрофы, будет известно впоследствии", - добавляет Евлаш.
https://ria.ru/20230831/ukraina-1893137454.html
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вооруженные силы украины, украина, артемовск
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина, Артемовск
Два украинских Ми-8 разбились под Артемовском, заявили ВСУ

Киев заявил, что два Ми-8 ВСУ разбились под Артемовском во время боевого задания

© Фото : ГБР УкраиныМесто крушения украинских вертолетов Ми-8
Место крушения украинских вертолетов Ми-8 - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© Фото : ГБР Украины
Место крушения украинских вертолетов Ми-8
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Во время выполнения боевого задания во вторник разбились два украинских вертолета Ми-8 под Артемовском, сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.
Как сообщал 30 августа спикер 18-й отдельной бригады армейской авиации в составе ВСУ Евгений Ракита, шесть украинских военных летчиков погибли на артемовском направлении.
"Да, действительно, (в Краматорском районе - ред.) произошла авиакатастрофа с участием двух вертолетов Ми-8. Они находились на боевой задаче", - приводит слова Евлаша издание "РБК-Украина".
Он отметил, что предварительно известно о шести погибших, но эта информация требует уточнения. По его словам, как передает издание, есть информация, что украинские вертолеты заходили на посадку, чтобы уберечься от вероятного поражения российской авиацией. Евлаш добавил, что следователи устанавливают детали и обстоятельства того, что стало причиной авиакатастрофы.
"Сейчас работает комиссия. Что стало причиной этой катастрофы, будет известно впоследствии", - добавляет Евлаш.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныУкраинаАртемовск
 
 
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