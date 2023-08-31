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МГПУ разрешил студентам использовать технологии ИИ при подготовке ВКР - РИА Новости, 31.08.2023
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06:12 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/mgpu-1893301317.html
МГПУ разрешил студентам использовать технологии ИИ при подготовке ВКР
МГПУ разрешил студентам использовать технологии ИИ при подготовке ВКР - РИА Новости, 31.08.2023
МГПУ разрешил студентам использовать технологии ИИ при подготовке ВКР
Московский городской педагогический университет (МГПУ) разрешил студентам использовать технологии искусственного интеллекта при подготовке выпускных... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T06:12
2023-08-31T06:12
игорь реморенко
мгпу
общество
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Московский городской педагогический университет (МГПУ) разрешил студентам использовать технологии искусственного интеллекта при подготовке выпускных квалификационных работ (ВКР), сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза. "Московский городской педагогический университет (МГПУ) легализовал для студентов использование технологий искусственного интеллекта при подготовке выпускных квалификационных работ. Решение было принято в конце августа 2023 года на заседании Ученого совета МГПУ. Оно подразумевает, что студенты могут использовать чат-боты и другие инструменты ИИ для получения данных и текстов при работе над ВКР", - говорится в сообщении. В вузе подчеркнули, что заимствованную информацию придется самостоятельно анализировать и перерабатывать. "Искусственный интеллект - одна из передовых технологий, активно распространяющихся в современном обществе. Де-факто и студенты, и преподаватели этим уже пользуются. Но чтобы не допускать плагиата, создавать тексты честно, аргументировано излагать выводы, нужны общие правила использования ИИ. Запретить пользоваться - самый простой способ, но вряд ли действенный. Если в будущем нашим выпускникам все равно не избежать использования этого инструмента, лучше научиться грамотно его использовать уже, обучаясь в вузе", - сказал ректор вуза Игорь Реморенко. Он также отметил, что МГПУ вводит строгие правила для недопущения прямого списывания с помощью ИИ. "Системы генерации различной информации не должны восприниматься как абсолютно достоверный источник данных. Необходимо критически относиться к переносу информацию из автоматизированных систем в ВКР. Но сгенерированные тексты - хороший материал для новых идей и анализа. Это отличная подсказка при проведении групповых дискуссий и поиске решений", - заключил Реморенко.
https://ria.ru/20230828/china-1892760449.html
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игорь реморенко, мгпу, общество
Игорь Реморенко, МГПУ, Общество
МГПУ разрешил студентам использовать технологии ИИ при подготовке ВКР

В МГПУ сообщили о разрешении использовать технологии ИИ при подготовке ВКР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗдание Московского городского педагогического университета
Здание Московского городского педагогического университета - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Здание Московского городского педагогического университета. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Московский городской педагогический университет (МГПУ) разрешил студентам использовать технологии искусственного интеллекта при подготовке выпускных квалификационных работ (ВКР), сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
«
"Московский городской педагогический университет (МГПУ) легализовал для студентов использование технологий искусственного интеллекта при подготовке выпускных квалификационных работ. Решение было принято в конце августа 2023 года на заседании Ученого совета МГПУ. Оно подразумевает, что студенты могут использовать чат-боты и другие инструменты ИИ для получения данных и текстов при работе над ВКР", - говорится в сообщении.
В вузе подчеркнули, что заимствованную информацию придется самостоятельно анализировать и перерабатывать.
"Искусственный интеллект - одна из передовых технологий, активно распространяющихся в современном обществе. Де-факто и студенты, и преподаватели этим уже пользуются. Но чтобы не допускать плагиата, создавать тексты честно, аргументировано излагать выводы, нужны общие правила использования ИИ. Запретить пользоваться - самый простой способ, но вряд ли действенный. Если в будущем нашим выпускникам все равно не избежать использования этого инструмента, лучше научиться грамотно его использовать уже, обучаясь в вузе", - сказал ректор вуза Игорь Реморенко.
Он также отметил, что МГПУ вводит строгие правила для недопущения прямого списывания с помощью ИИ.
"Системы генерации различной информации не должны восприниматься как абсолютно достоверный источник данных. Необходимо критически относиться к переносу информацию из автоматизированных систем в ВКР. Но сгенерированные тексты - хороший материал для новых идей и анализа. Это отличная подсказка при проведении групповых дискуссий и поиске решений", - заключил Реморенко.
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Игорь РеморенкоМГПУОбщество
 
 
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