Норвегия закроет посольство в Мали
Норвегия закроет посольство в Мали по соображениям безопасности
Мужчина с флагом Мали на улице Бамако. Архивное фото
МУРМАНСК, 31 авг – РИА Новости. Власти Норвегии приняли решение о закрытии посольства в столице Мали Бамако после того, как Совет безопасности ООН решил завершить работу Миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА), поскольку это может иметь последствия для безопасности дипмиссий в этой стране, сообщил МИД королевства в четверг.
"Норвегия закрывает свое посольство в Бамако. Совет Безопасности ООН принял решение о том, что операция МИНУСМА в Мали будет завершена до конца года. Это будет иметь последствия для безопасности норвежского и других международных присутствий в Мали", - говорится в сообщении.
Отмечается, что норвежское посольство будет закрыто к концу года. Это решение было принято после оценки возможности обеспечения норвежских интересов в Мали с учетом ситуации в области безопасности в стране. Как отметили в норвежском МИД, политическая ситуация в Мали после двух военных переворотов в 2020 и 2021 годах остается сложной. А после завершения операции ООН поддерживать нормальную дипломатическую деятельность в стране будет сложнее.
Посольство в Бамако представляло Норвегию в Буркина-Фасо, Мавритании, Нигере и Чаде, а также в Мали.
"В настоящее время министерство иностранных дел работает над решением вопроса о сохранении дипломатического представительства Норвегии во всех этих странах после закрытия посольства в Бамако", - говорится в сообщении.
"Тот факт, что мы закрываем посольство в Бамако, не означает, что мы прекращаем наше участие в делах зоны Сахеля. В Сахеле существуют большие гуманитарные потребности, и Норвегия будет продолжать оставаться долгосрочным и надежным партнером для гражданского населения Мали и других стран Сахеля", - приводятся в сообщении слова главы МИД Анникен Витфельдт.
Ранее СБ ООН принял резолюцию, прекращающую с 30 июня работу Миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА), контингент должен покинуть страну к 31 декабря 2023 года.