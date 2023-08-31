https://ria.ru/20230831/mali-1893387848.html

Норвегия закроет посольство в Мали

Норвегия закроет посольство в Мали - РИА Новости, 31.08.2023

Норвегия закроет посольство в Мали

Власти Норвегии приняли решение о закрытии посольства в столице Мали Бамако после того, как Совет безопасности ООН решил завершить работу Миссии ООН по... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T13:54

2023-08-31T13:54

2023-08-31T13:55

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МУРМАНСК, 31 авг – РИА Новости. Власти Норвегии приняли решение о закрытии посольства в столице Мали Бамако после того, как Совет безопасности ООН решил завершить работу Миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА), поскольку это может иметь последствия для безопасности дипмиссий в этой стране, сообщил МИД королевства в четверг. "Норвегия закрывает свое посольство в Бамако. Совет Безопасности ООН принял решение о том, что операция МИНУСМА в Мали будет завершена до конца года. Это будет иметь последствия для безопасности норвежского и других международных присутствий в Мали", - говорится в сообщении. Отмечается, что норвежское посольство будет закрыто к концу года. Это решение было принято после оценки возможности обеспечения норвежских интересов в Мали с учетом ситуации в области безопасности в стране. Как отметили в норвежском МИД, политическая ситуация в Мали после двух военных переворотов в 2020 и 2021 годах остается сложной. А после завершения операции ООН поддерживать нормальную дипломатическую деятельность в стране будет сложнее. Посольство в Бамако представляло Норвегию в Буркина-Фасо, Мавритании, Нигере и Чаде, а также в Мали. "В настоящее время министерство иностранных дел работает над решением вопроса о сохранении дипломатического представительства Норвегии во всех этих странах после закрытия посольства в Бамако", - говорится в сообщении. "Тот факт, что мы закрываем посольство в Бамако, не означает, что мы прекращаем наше участие в делах зоны Сахеля. В Сахеле существуют большие гуманитарные потребности, и Норвегия будет продолжать оставаться долгосрочным и надежным партнером для гражданского населения Мали и других стран Сахеля", - приводятся в сообщении слова главы МИД Анникен Витфельдт. Ранее СБ ООН принял резолюцию, прекращающую с 30 июня работу Миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА), контингент должен покинуть страну к 31 декабря 2023 года.

https://ria.ru/20230828/mali-1892765551.html

https://ria.ru/20230825/niger-1892112254.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мали, норвегия, бамако, минусма, оон