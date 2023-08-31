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Индийский аппарат подтвердил наличие серы на Луне - РИА Новости, 31.08.2023
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Наука
 
15:19 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/luna-1893415292.html
Индийский аппарат подтвердил наличие серы на Луне
Индийский аппарат подтвердил наличие серы на Луне - РИА Новости, 31.08.2023
Индийский аппарат подтвердил наличие серы на Луне
Индийский аппарат "Прагьян" подтвердил наличие серы на Луне с помощью еще одного эксперимента, сообщила в соцсети X (бывший Twitter) Индийская организация... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T15:19
2023-08-31T15:19
наука
луна
ахмадабад
индия
индийская организация космических исследований
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НЬЮ-ДЕЛИ, 31 авг – РИА Новости. Индийский аппарат "Прагьян" подтвердил наличие серы на Луне с помощью еще одного эксперимента, сообщила в соцсети X (бывший Twitter) Индийская организация космических исследований. Ранее космическое агентство сообщило, что обнаружило на Луне серу и металлы, такие как кальций, железо, хром и другие с помощью прибора для лазерно-искровой эмиссионной спектрометрии. "Рентгеновский спектрометр альфа-частиц обнаружил серу, а также другие второстепенные элементы. Это открытие, сделанное "Чандраяном-3", вынуждает ученых разрабатывать новые объяснения источника серы в этом районе: внутреннего, вулканического или метеоритного", - заявили представители индийского космического агентства. Рентгеновский спектрометр альфа-частиц обладает возможностями анализа элементного состава поверхности планетарных тел с небольшой атмосферой, таких как Луна. "Он несет радиоактивные источники, которые испускают альфа-частицы и рентгеновские лучи на образец поверхности. Атомы, присутствующие в образце, в свою очередь, испускают характерные рентгеновские линии, соответствующие присутствующим элементам. Измеряя энергию и интенсивность этих характерных рентгеновских лучей, исследователи могут определить присутствующие элементы и их содержание", - отметили в агентстве. Спектрометр разработан Лабораторией физических исследований в Ахмадабаде при поддержке Центра космических приложений. Как сообщил ранее директор лаборатории Анил Бхардвадж, полученные с помощью этого прибора результаты могут изменить понимание мельчайших изменений в распределении элементного состава региона. Автоматическая космическая станция "Чандраян-3" была запущена в космос 14 июля и вышла на лунную орбиту 5 августа. 23 августа Индия первой в мире успешно посадила космический аппарат "Викрам", который до этого отделился от станции "Чандраян-3", на южном полюсе Луны. Миссия спускаемого аппарата рассчитана на 14 земных суток, что соответствует одному лунному дню. Вместе с тем, индийские ученые не исключают возможности, что спускаемый модуль "Викрам" и луноход "Прагьян" вернутся к жизни, когда солнце снова осветит ту часть Луны, где они находятся.
https://ria.ru/20230825/missiya-1892204031.html
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луна, ахмадабад, индия, индийская организация космических исследований
Наука, Луна, Ахмадабад, Индия, Индийская организация космических исследований
Индийский аппарат подтвердил наличие серы на Луне

Индийский "Прагьян" подтвердил наличие серы на Луне с помощью эксперимента

© ISROИндийский аппарат "Прагьян". Стоп-кадр видео
Индийский аппарат Прагьян. Стоп-кадр видео
© ISRO
Индийский аппарат "Прагьян". Стоп-кадр видео
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НЬЮ-ДЕЛИ, 31 авг – РИА Новости. Индийский аппарат "Прагьян" подтвердил наличие серы на Луне с помощью еще одного эксперимента, сообщила в соцсети X (бывший Twitter) Индийская организация космических исследований.
Ранее космическое агентство сообщило, что обнаружило на Луне серу и металлы, такие как кальций, железо, хром и другие с помощью прибора для лазерно-искровой эмиссионной спектрометрии.
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"Рентгеновский спектрометр альфа-частиц обнаружил серу, а также другие второстепенные элементы. Это открытие, сделанное "Чандраяном-3", вынуждает ученых разрабатывать новые объяснения источника серы в этом районе: внутреннего, вулканического или метеоритного", - заявили представители индийского космического агентства.
Рентгеновский спектрометр альфа-частиц обладает возможностями анализа элементного состава поверхности планетарных тел с небольшой атмосферой, таких как Луна.
"Он несет радиоактивные источники, которые испускают альфа-частицы и рентгеновские лучи на образец поверхности. Атомы, присутствующие в образце, в свою очередь, испускают характерные рентгеновские линии, соответствующие присутствующим элементам. Измеряя энергию и интенсивность этих характерных рентгеновских лучей, исследователи могут определить присутствующие элементы и их содержание", - отметили в агентстве.
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Спектрометр разработан Лабораторией физических исследований в Ахмадабаде при поддержке Центра космических приложений. Как сообщил ранее директор лаборатории Анил Бхардвадж, полученные с помощью этого прибора результаты могут изменить понимание мельчайших изменений в распределении элементного состава региона.
Автоматическая космическая станция "Чандраян-3" была запущена в космос 14 июля и вышла на лунную орбиту 5 августа. 23 августа Индия первой в мире успешно посадила космический аппарат "Викрам", который до этого отделился от станции "Чандраян-3", на южном полюсе Луны. Миссия спускаемого аппарата рассчитана на 14 земных суток, что соответствует одному лунному дню. Вместе с тем, индийские ученые не исключают возможности, что спускаемый модуль "Викрам" и луноход "Прагьян" вернутся к жизни, когда солнце снова осветит ту часть Луны, где они находятся.
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НаукаЛунаАхмадабадИндияИндийская организация космических исследований
 
 
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