https://ria.ru/20230831/luna-1893415292.html

Индийский аппарат подтвердил наличие серы на Луне

Индийский аппарат подтвердил наличие серы на Луне - РИА Новости, 31.08.2023

Индийский аппарат подтвердил наличие серы на Луне

Индийский аппарат "Прагьян" подтвердил наличие серы на Луне с помощью еще одного эксперимента, сообщила в соцсети X (бывший Twitter) Индийская организация... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T15:19

2023-08-31T15:19

2023-08-31T15:19

наука

луна

ахмадабад

индия

индийская организация космических исследований

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НЬЮ-ДЕЛИ, 31 авг – РИА Новости. Индийский аппарат "Прагьян" подтвердил наличие серы на Луне с помощью еще одного эксперимента, сообщила в соцсети X (бывший Twitter) Индийская организация космических исследований. Ранее космическое агентство сообщило, что обнаружило на Луне серу и металлы, такие как кальций, железо, хром и другие с помощью прибора для лазерно-искровой эмиссионной спектрометрии. "Рентгеновский спектрометр альфа-частиц обнаружил серу, а также другие второстепенные элементы. Это открытие, сделанное "Чандраяном-3", вынуждает ученых разрабатывать новые объяснения источника серы в этом районе: внутреннего, вулканического или метеоритного", - заявили представители индийского космического агентства. Рентгеновский спектрометр альфа-частиц обладает возможностями анализа элементного состава поверхности планетарных тел с небольшой атмосферой, таких как Луна. "Он несет радиоактивные источники, которые испускают альфа-частицы и рентгеновские лучи на образец поверхности. Атомы, присутствующие в образце, в свою очередь, испускают характерные рентгеновские линии, соответствующие присутствующим элементам. Измеряя энергию и интенсивность этих характерных рентгеновских лучей, исследователи могут определить присутствующие элементы и их содержание", - отметили в агентстве. Спектрометр разработан Лабораторией физических исследований в Ахмадабаде при поддержке Центра космических приложений. Как сообщил ранее директор лаборатории Анил Бхардвадж, полученные с помощью этого прибора результаты могут изменить понимание мельчайших изменений в распределении элементного состава региона. Автоматическая космическая станция "Чандраян-3" была запущена в космос 14 июля и вышла на лунную орбиту 5 августа. 23 августа Индия первой в мире успешно посадила космический аппарат "Викрам", который до этого отделился от станции "Чандраян-3", на южном полюсе Луны. Миссия спускаемого аппарата рассчитана на 14 земных суток, что соответствует одному лунному дню. Вместе с тем, индийские ученые не исключают возможности, что спускаемый модуль "Викрам" и луноход "Прагьян" вернутся к жизни, когда солнце снова осветит ту часть Луны, где они находятся.

https://ria.ru/20230825/missiya-1892204031.html

https://ria.ru/20230823/derzhava-1891811789.html

https://ria.ru/20230828/modul-1892591319.html

луна

ахмадабад

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луна, ахмадабад, индия, индийская организация космических исследований