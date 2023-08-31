https://ria.ru/20230831/lnr-1893309139.html
В ЛНР из-за обстрелов пострадал мирный житель
В ЛНР из-за обстрелов пострадал мирный житель - РИА Новости, 31.08.2023
В ЛНР из-за обстрелов пострадал мирный житель
Один мирный житель пострадал за сутки от обстрелов территории Луганской Народной Республики со стороны войск Украины, сообщило управление МЧС РФ по ЛНР в своем... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T08:41
2023-08-31T08:41
2023-08-31T08:41
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
украина
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЛУГАНСК, 31 авг - РИА Новости. Один мирный житель пострадал за сутки от обстрелов территории Луганской Народной Республики со стороны войск Украины, сообщило управление МЧС РФ по ЛНР в своем телеграм-канале. Ранее власти ЛНР сообщили об обстреле в среду поселка Калиново в ЛНР, были повреждены жилые дома. "По территории республики зафиксирован 1 обстрел (за сутки - ред.), вследствие которого пострадал 1 человек", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20230831/ukraina-1893137454.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В ЛНР из-за обстрелов пострадал мирный житель
В поселке Калиново в ЛНР из-за украинских обстрелов пострадал мирный житель