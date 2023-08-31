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В ЛНР из-за обстрелов пострадал мирный житель - РИА Новости, 31.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:41 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/lnr-1893309139.html
В ЛНР из-за обстрелов пострадал мирный житель
В ЛНР из-за обстрелов пострадал мирный житель - РИА Новости, 31.08.2023
В ЛНР из-за обстрелов пострадал мирный житель
Один мирный житель пострадал за сутки от обстрелов территории Луганской Народной Республики со стороны войск Украины, сообщило управление МЧС РФ по ЛНР в своем... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T08:41
2023-08-31T08:41
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
украина
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЛУГАНСК, 31 авг - РИА Новости. Один мирный житель пострадал за сутки от обстрелов территории Луганской Народной Республики со стороны войск Украины, сообщило управление МЧС РФ по ЛНР в своем телеграм-канале. Ранее власти ЛНР сообщили об обстреле в среду поселка Калиново в ЛНР, были повреждены жилые дома. "По территории республики зафиксирован 1 обстрел (за сутки - ред.), вследствие которого пострадал 1 человек", - говорится в сообщении ведомства.
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луганская народная республика
украина
россия
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в мире, луганская народная республика, украина, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Украина, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В ЛНР из-за обстрелов пострадал мирный житель

В поселке Калиново в ЛНР из-за украинских обстрелов пострадал мирный житель

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 31 авг - РИА Новости. Один мирный житель пострадал за сутки от обстрелов территории Луганской Народной Республики со стороны войск Украины, сообщило управление МЧС РФ по ЛНР в своем телеграм-канале.
Ранее власти ЛНР сообщили об обстреле в среду поселка Калиново в ЛНР, были повреждены жилые дома.
"По территории республики зафиксирован 1 обстрел (за сутки - ред.), вследствие которого пострадал 1 человек", - говорится в сообщении ведомства.
Сотрудница магазина военного снаряжения в Киеве прикрепляет картонную фигуру солдата к фонарному столбу - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаУкраинаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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