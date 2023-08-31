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Власти оценили сроки восстановления леса после пожара в Геленджике

Власти оценили сроки восстановления леса после пожара в Геленджике - РИА Новости, 31.08.2023

Власти оценили сроки восстановления леса после пожара в Геленджике

Оценка ущерба для лесного фонда после пожара в Геленджике на Кубани еще впереди, но понятно, что лес будет восстанавливаться долго, сообщил губернатор... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T12:07

2023-08-31T12:07

2023-08-31T12:07

происшествия

геленджик

краснодарский край

вениамин кондратьев

природный пожар в геленджике

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ГЕЛЕНДЖИК, 31 авг - РИА Новости. Оценка ущерба для лесного фонда после пожара в Геленджике на Кубани еще впереди, но понятно, что лес будет восстанавливаться долго, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в телеграм-канале. "Оценка масштаба ущерба для лесного фонда ещё впереди, но уже сейчас понятно, что лес восстанавливаться будет долго", - написал Кондратьев.Во вторник в Геленджике загорелся лес на площади 1,5 гектара в микрорайоне Куприянова щель на улице Речная. В среду площадь пожара достигала 118 гектаров. В краевом ГУ МЧС сообщали, что были задействованы три вертолета Ми-8 МЧС и два самолета Бе-200. Пожар локализовали на площади примерно 100 гектаров, угрозы объектам инфраструктуры и пострадавших не было. По данным спасателей, тушение пожара осложняется сильным ветром с порывами до 30 метров в секунду и сложным рельефом местности. В четверг в 11.00 власти объявили о полной ликвидации пожара.

геленджик

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, геленджик, краснодарский край, вениамин кондратьев, природный пожар в геленджике