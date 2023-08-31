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Власти оценили сроки восстановления леса после пожара в Геленджике - РИА Новости, 31.08.2023
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12:07 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/les-1893357423.html
Власти оценили сроки восстановления леса после пожара в Геленджике
Власти оценили сроки восстановления леса после пожара в Геленджике - РИА Новости, 31.08.2023
Власти оценили сроки восстановления леса после пожара в Геленджике
Оценка ущерба для лесного фонда после пожара в Геленджике на Кубани еще впереди, но понятно, что лес будет восстанавливаться долго, сообщил губернатор... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T12:07
2023-08-31T12:07
происшествия
геленджик
краснодарский край
вениамин кондратьев
природный пожар в геленджике
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ГЕЛЕНДЖИК, 31 авг - РИА Новости. Оценка ущерба для лесного фонда после пожара в Геленджике на Кубани еще впереди, но понятно, что лес будет восстанавливаться долго, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в телеграм-канале. "Оценка масштаба ущерба для лесного фонда ещё впереди, но уже сейчас понятно, что лес восстанавливаться будет долго", - написал Кондратьев.Во вторник в Геленджике загорелся лес на площади 1,5 гектара в микрорайоне Куприянова щель на улице Речная. В среду площадь пожара достигала 118 гектаров. В краевом ГУ МЧС сообщали, что были задействованы три вертолета Ми-8 МЧС и два самолета Бе-200. Пожар локализовали на площади примерно 100 гектаров, угрозы объектам инфраструктуры и пострадавших не было. По данным спасателей, тушение пожара осложняется сильным ветром с порывами до 30 метров в секунду и сложным рельефом местности. В четверг в 11.00 власти объявили о полной ликвидации пожара.
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происшествия, геленджик, краснодарский край, вениамин кондратьев, природный пожар в геленджике
Происшествия, Геленджик, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Природный пожар в Геленджике
Власти оценили сроки восстановления леса после пожара в Геленджике

Кондратьев: лес после пожара в Геленджике будет восстанавливаться долго

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВертолет сбрасывает воду на месте тушения лесного пожара в Геленджике
Вертолет сбрасывает воду на месте тушения лесного пожара в Геленджике - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Вертолет сбрасывает воду на месте тушения лесного пожара в Геленджике
Читать ria.ru в
ГЕЛЕНДЖИК, 31 авг - РИА Новости. Оценка ущерба для лесного фонда после пожара в Геленджике на Кубани еще впереди, но понятно, что лес будет восстанавливаться долго, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в телеграм-канале.
"Оценка масштаба ущерба для лесного фонда ещё впереди, но уже сейчас понятно, что лес восстанавливаться будет долго", - написал Кондратьев.
Во вторник в Геленджике загорелся лес на площади 1,5 гектара в микрорайоне Куприянова щель на улице Речная. В среду площадь пожара достигала 118 гектаров. В краевом ГУ МЧС сообщали, что были задействованы три вертолета Ми-8 МЧС и два самолета Бе-200. Пожар локализовали на площади примерно 100 гектаров, угрозы объектам инфраструктуры и пострадавших не было. По данным спасателей, тушение пожара осложняется сильным ветром с порывами до 30 метров в секунду и сложным рельефом местности. В четверг в 11.00 власти объявили о полной ликвидации пожара.
Тушение лесного пожара в Геленджике
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Пожар начался с возгорания травы и кустарника в районе улицы Родниковая в микрорайоне Бобруковая щель.

Самолет-амфибия Бе-200 сбрасывает воду на месте тушения лесного пожара в Геленджике

Пожар начался с возгорания травы и кустарника в районе улицы Родниковая в микрорайоне Бобруковая щель.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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1 из 10
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Полиция сообщила о задержании мужчины, который на своем участке занимался обжигом кабелей.

Пожарные работают на месте тушения лесного пожара в Геленджик

Полиция сообщила о задержании мужчины, который на своем участке занимался обжигом кабелей.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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2 из 10
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Огонь распространился к вершине горы. Для тушения прибыла аэромобильная группировка.

Самолет-амфибия Бе-200 забирает воду для тушения лесного пожара в Геленджике

Огонь распространился к вершине горы. Для тушения прибыла аэромобильная группировка.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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3 из 10
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

В работе задействованы по два вертолета Ми-8 и самолета Бе-200. Всего для тушения огня с вертолетов и самолетов сброшено более 300 тонн воды.

Лесной пожар в Геленджике

В работе задействованы по два вертолета Ми-8 и самолета Бе-200. Всего для тушения огня с вертолетов и самолетов сброшено более 300 тонн воды.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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4 из 10
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Тушение пожара осложняется сильным ветром с порывами до 30 метров в секунду и сложно-пересеченным рельефом местности.

Вертолет сбрасывает воду на месте тушения лесного пожара в Геленджике

Тушение пожара осложняется сильным ветром с порывами до 30 метров в секунду и сложно-пересеченным рельефом местности.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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5 из 10
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

На месте работают более 400 спасателей и 80 единиц техники.

Волонтеры и автомобили МЧС на месте лагеря спасателей во время тушения лесного пожара в Геленджике

На месте работают более 400 спасателей и 80 единиц техники.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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6 из 10
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Помощь в тушении пожара оказывают волонтеры "Единой России".

Вертолет сбрасывает воду на месте тушения лесного пожара в Геленджике

Помощь в тушении пожара оказывают волонтеры "Единой России".

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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7 из 10
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Администрация и депутаты региона приобрели для добровольцев дополнительные средства для тушения пожара, а также питьевую воду.

Пожарные работают на месте тушения лесного пожара в Геленджике

Администрация и депутаты региона приобрели для добровольцев дополнительные средства для тушения пожара, а также питьевую воду.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
8 из 10
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

По факту лесного пожара в Геленджике возбудили уголовное дело.

Пожарные вертолеты в районе тушения лесного пожара в Геленджике

По факту лесного пожара в Геленджике возбудили уголовное дело.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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9 из 10
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Вечером в среду пожар локализовали

Обгоревший участок после лесного пожара в Геленджике

Вечером в среду пожар локализовали

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
10 из 10

Пожар начался с возгорания травы и кустарника в районе улицы Родниковая в микрорайоне Бобруковая щель.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
1 из 10

Полиция сообщила о задержании мужчины, который на своем участке занимался обжигом кабелей.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
2 из 10

Огонь распространился к вершине горы. Для тушения прибыла аэромобильная группировка.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
3 из 10

В работе задействованы по два вертолета Ми-8 и самолета Бе-200. Всего для тушения огня с вертолетов и самолетов сброшено более 300 тонн воды.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
4 из 10

Тушение пожара осложняется сильным ветром с порывами до 30 метров в секунду и сложно-пересеченным рельефом местности.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
5 из 10

На месте работают более 400 спасателей и 80 единиц техники.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
6 из 10

Помощь в тушении пожара оказывают волонтеры "Единой России".

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
7 из 10

Администрация и депутаты региона приобрели для добровольцев дополнительные средства для тушения пожара, а также питьевую воду.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
8 из 10

По факту лесного пожара в Геленджике возбудили уголовное дело.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
9 из 10

Вечером в среду пожар локализовали

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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10 из 10
 
ПроисшествияГеленджикКраснодарский крайВениамин КондратьевПриродный пожар в Геленджике
 
 
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