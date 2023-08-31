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ВС России уничтожили полевой лагерь подготовки украинских военных в ДНР

ВС России уничтожили полевой лагерь подготовки украинских военных в ДНР - РИА Новости, 31.08.2023

ВС России уничтожили полевой лагерь подготовки украинских военных в ДНР

Российские военные поразили в ДНР пункт управления 72-й механизированной бригады украинской армии и полевой лагерь подготовки украинских военных, сообщило в... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T14:25

2023-08-31T14:25

2023-08-31T14:25

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

угледар

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Российские военные поразили в ДНР пункт управления 72-й механизированной бригады украинской армии и полевой лагерь подготовки украинских военных, сообщило в четверг министерство обороны РФ в сводке. "В районе города Угледар и населенного пункта Селидово Донецкой народной республики поражены пункт управления 72-й механизированной бригады ВСУ и полевой лагерь подготовки военнослужащих ВСУ", - рассказало военное ведомство.

донецкая народная республика

угледар

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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, угледар, вооруженные силы рф