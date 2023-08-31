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ВС России уничтожили полевой лагерь подготовки украинских военных в ДНР
ВС России уничтожили полевой лагерь подготовки украинских военных в ДНР - РИА Новости, 31.08.2023
ВС России уничтожили полевой лагерь подготовки украинских военных в ДНР
Российские военные поразили в ДНР пункт управления 72-й механизированной бригады украинской армии и полевой лагерь подготовки украинских военных, сообщило в... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T14:25
2023-08-31T14:25
2023-08-31T14:25
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
угледар
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Российские военные поразили в ДНР пункт управления 72-й механизированной бригады украинской армии и полевой лагерь подготовки украинских военных, сообщило в четверг министерство обороны РФ в сводке. "В районе города Угледар и населенного пункта Селидово Донецкой народной республики поражены пункт управления 72-й механизированной бригады ВСУ и полевой лагерь подготовки военнослужащих ВСУ", - рассказало военное ведомство.
донецкая народная республика
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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, угледар, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Угледар, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили полевой лагерь подготовки украинских военных в ДНР
Минобороны: ВС России уничтожили полевой лагерь подготовки военных ВСУ в ДНР