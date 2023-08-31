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ВС России уничтожили полевой лагерь подготовки украинских военных в ДНР - РИА Новости, 31.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:25 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/lager-1893397286.html
ВС России уничтожили полевой лагерь подготовки украинских военных в ДНР
ВС России уничтожили полевой лагерь подготовки украинских военных в ДНР - РИА Новости, 31.08.2023
ВС России уничтожили полевой лагерь подготовки украинских военных в ДНР
Российские военные поразили в ДНР пункт управления 72-й механизированной бригады украинской армии и полевой лагерь подготовки украинских военных, сообщило в... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T14:25
2023-08-31T14:25
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
угледар
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Российские военные поразили в ДНР пункт управления 72-й механизированной бригады украинской армии и полевой лагерь подготовки украинских военных, сообщило в четверг министерство обороны РФ в сводке. "В районе города Угледар и населенного пункта Селидово Донецкой народной республики поражены пункт управления 72-й механизированной бригады ВСУ и полевой лагерь подготовки военнослужащих ВСУ", - рассказало военное ведомство.
донецкая народная республика
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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, угледар, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Угледар, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили полевой лагерь подготовки украинских военных в ДНР

Минобороны: ВС России уничтожили полевой лагерь подготовки военных ВСУ в ДНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Российские военные поразили в ДНР пункт управления 72-й механизированной бригады украинской армии и полевой лагерь подготовки украинских военных, сообщило в четверг министерство обороны РФ в сводке.
"В районе города Угледар и населенного пункта Селидово Донецкой народной республики поражены пункт управления 72-й механизированной бригады ВСУ и полевой лагерь подготовки военнослужащих ВСУ", - рассказало военное ведомство.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.08.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаУгледарВооруженные силы РФ
 
 
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