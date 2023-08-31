https://ria.ru/20230831/kurumoch-1893331196.html
Самарский аэропорт принял четыре рейса, следовавших в Москву
Самарский аэропорт принял четыре рейса, следовавших в Москву - РИА Новости, 31.08.2023
Самарский аэропорт принял четыре рейса, следовавших в Москву
Международный аэропорт Курумоч имени Королева в Самаре утром в четверг в качестве запасного аэродрома принял четыре рейса, следовавших в Москву, сообщили РИА... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T10:32
2023-08-31T10:32
2023-08-31T10:32
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САМАРА, 31 авг - РИА Новости. Международный аэропорт Курумоч имени Королева в Самаре утром в четверг в качестве запасного аэродрома принял четыре рейса, следовавших в Москву, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта. Ранее Росавиация сообщила, что более 40 самолетов ушли на запасные аэропорты из-за ограничений в четверг полетов в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский". В качестве запасных были использованы аэропорты "Шереметьево", Санкт-Петербурга, Самары, Казани, Ярославля и Нижнего Новгорода. "Международный аэропорт Курумоч имени Королева в Самаре утром в четверг принял в качестве запасного аэродрома четыре рейса, следовавших в Москву из Бухары, Худжанда, Шарм-эль-Шейха и Ташкента. Рейсы из Худжанда и Шарм-эль-Шейха вылетели в аэропорт назначения в 10.45 (9.45 мск) и 10.49 (9.49 мск). Вылет остальных рейсов планируется в ближайшее время", - рассказали в пресс-службе аэропорта.
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РИА Новости
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новости - туризм, москва, самара, курумоч (аэропорт)
Туризм, Новости - Туризм, Москва, Самара, Курумоч (аэропорт)
Самарский аэропорт принял четыре рейса, следовавших в Москву
Самарский аэропорт Курумоч принял четыре рейса, следовавших в Москву