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Самарский аэропорт принял четыре рейса, следовавших в Москву - РИА Новости, 31.08.2023
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Туризм
 
10:32 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/kurumoch-1893331196.html
Самарский аэропорт принял четыре рейса, следовавших в Москву
Самарский аэропорт принял четыре рейса, следовавших в Москву - РИА Новости, 31.08.2023
Самарский аэропорт принял четыре рейса, следовавших в Москву
Международный аэропорт Курумоч имени Королева в Самаре утром в четверг в качестве запасного аэродрома принял четыре рейса, следовавших в Москву, сообщили РИА... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T10:32
2023-08-31T10:32
туризм
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москва
самара
курумоч (аэропорт)
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САМАРА, 31 авг - РИА Новости. Международный аэропорт Курумоч имени Королева в Самаре утром в четверг в качестве запасного аэродрома принял четыре рейса, следовавших в Москву, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта. Ранее Росавиация сообщила, что более 40 самолетов ушли на запасные аэропорты из-за ограничений в четверг полетов в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский". В качестве запасных были использованы аэропорты "Шереметьево", Санкт-Петербурга, Самары, Казани, Ярославля и Нижнего Новгорода. "Международный аэропорт Курумоч имени Королева в Самаре утром в четверг принял в качестве запасного аэродрома четыре рейса, следовавших в Москву из Бухары, Худжанда, Шарм-эль-Шейха и Ташкента. Рейсы из Худжанда и Шарм-эль-Шейха вылетели в аэропорт назначения в 10.45 (9.45 мск) и 10.49 (9.49 мск). Вылет остальных рейсов планируется в ближайшее время", - рассказали в пресс-службе аэропорта.
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Самарский аэропорт принял четыре рейса, следовавших в Москву

Самарский аэропорт Курумоч принял четыре рейса, следовавших в Москву

© iStock.com / blinow61Аэропорт Курумоч в Самаре
Аэропорт Курумоч в Самаре - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© iStock.com / blinow61
Аэропорт Курумоч в Самаре. Архивное фото
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САМАРА, 31 авг - РИА Новости. Международный аэропорт Курумоч имени Королева в Самаре утром в четверг в качестве запасного аэродрома принял четыре рейса, следовавших в Москву, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
Ранее Росавиация сообщила, что более 40 самолетов ушли на запасные аэропорты из-за ограничений в четверг полетов в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский". В качестве запасных были использованы аэропорты "Шереметьево", Санкт-Петербурга, Самары, Казани, Ярославля и Нижнего Новгорода.
"Международный аэропорт Курумоч имени Королева в Самаре утром в четверг принял в качестве запасного аэродрома четыре рейса, следовавших в Москву из Бухары, Худжанда, Шарм-эль-Шейха и Ташкента. Рейсы из Худжанда и Шарм-эль-Шейха вылетели в аэропорт назначения в 10.45 (9.45 мск) и 10.49 (9.49 мск). Вылет остальных рейсов планируется в ближайшее время", - рассказали в пресс-службе аэропорта.
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