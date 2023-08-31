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Названы десять лучших морских курортов России и Турции для отдыха осенью

Названы десять лучших морских курортов России и Турции для отдыха осенью - РИА Новости, 31.08.2023

Названы десять лучших морских курортов России и Турции для отдыха осенью

Эксперты выбрали пять турецких и пять российских курортов, которые отлично подойдут для отпуска на море в сентябре, сообщает сервис путешествий "Туту.ру". РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T04:44

2023-08-31T04:44

2023-08-31T15:33

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Эксперты выбрали пять турецких и пять российских курортов, которые отлично подойдут для отпуска на море в сентябре, сообщает сервис путешествий "Туту.ру".Сочи, Краснодарский крайОтдых в Сочи идеален в начале осени. Цены в отелях ниже, при этом температура воды комфортная. Вполне можно ожидать от Черного моря 23-25 градусов.На Красной Поляне также прекрасно: выбирайтесь погулять по горным тропам, посидеть в спа или поужинать в ресторане с панорамным видом.Дербент, ДагестанЕще одно место, где можно совместить поездку в горы, морской отдых и городские приключения, — Дербент. Людей здесь, как правило, меньше, чем на черноморском побережье, вход в море довольно пологий, поэтому будет комфортно даже маленьким путешественникам.Температура Каспийского моря в сентябре — 24 градуса.Туапсе, Краснодарский крайЦены в Туапсе, как правило, ниже, чем в Сочи. При этом тоже есть чем заняться: с детьми будет интересно в аквапарке и дельфинарии, а с друзьями — на экскурсии к водопадам и на прогулке по морскому порту. Пляжи тут галечные, зато довольно чистые. Вода в сентябре прогревается до 23 градусов.Хасанский район, Приморский крайВ сентябре купальный сезон в Приморском крае уже заканчивается, но, если поедете в начале месяца, есть шанс захватить теплые дни. В Хасанском районе на юге региона порядка пятидесяти пляжей. Одним из самых красивых считается пляж бухты Астафьева. Вода здесь лазурная и прозрачная, а песок — мелкий. Даже если искупаться не получится, отпуск в Приморском крае запомнится, ведь это одно из самых необычных и самобытных мест России.Средняя температура воды в Японском море в сентябре — 18 градусов.Анапа, Краснодарский крайАнапа хороша тем, что вокруг много интересных мест — например, Абрау-Дюрсо и другие винные хозяйства. Осенью как раз собирают урожай. Еще в Анапе есть целебные грязи. Пляжи песчаные — здесь должно понравиться детям, да и просто всем, кто любит полежать на солнышке.Вода в сентябре остается очень чистой, средняя температура Черного моря — 23 градуса.Каш, ТурцияСредиземноморский Каш стал популярен у российских туристов пару лет назад, во времена ковидных ограничений. Раньше в этот маленький городок приезжали, как правило, только местные. В Каше спокойно, романтично, очень зелено и нет огромных отелей по системе "все включено" с толпой шумных туристов.Зато Каш — это уютные кофейни, маленькие рыбные рестораны и теплое Средиземное море, которое легко может прогреться до 28 градусов.Бодрум, ТурцияВ бархатный сезон шумный и модный Бодрум становится немного потише. Но тут все равно весело: на набережной много людей, в порту стоят прекрасные яхты, а музыка в клубах не затихает. Тут наверняка понравится активным парам и дружеским компаниям. Многие отели Бодрума находятся на возвышенности, вдали от пляжа, и туда придется ехать — обратите внимание, предоставляется ли гостям трансфер.Температура воды в Эгейском море — 24-25 градусов.Фетхие, ТурцияФетхие, спрятавшийся между Эгейским и Средиземным морями, наверняка понравится семьям с маленькими детьми и парам. Можно погулять по длинной набережной, подняться на смотровую площадку и посидеть в кафе Старого города. Если хочется полного уединения, живописных видов и лазурной воды, выбирайте курорт Олюдениз в 15 километрах от Фетхие.Вода отлично подходит для плавания: средняя сентябрьская температура — 27 градусов.Гёджек, ТурцияГёджек, или Гёчек, — курорт в получасе езды от Фетхие. Место смело можно назвать роскошным: тут огромное количество яхт, прекрасные отели и рестораны: и европейские, и турецкие. Непременно стоит устроить морскую прогулку к островам, посидеть в таверне с живой музыкой и попробовать рыбу на побережье. Опять же, шумных тусовок и безумных вечеринок в Гёджеке нет. Зато есть бирюзовая и очень теплая — 27 градусов — вода, утопающие в цветах виллы, маленькие магазинчики и много романтики.Сиде, ТурцияСиде находится на средиземноморском побережье между Антальей и Аланьей — двумя популярными курортами. Здесь есть и классические турецкие отели с развлечениями, безлимитной едой и напитками, и гостиницы поменьше. В Сиде можно отправиться на экскурсию к древним храмам и Зеленому каньону, а с детьми съездить в аквапарк и морской парк развлечений. И конечно, искупаться — в сентябре температура воды вряд ли опустится ниже 26 градусов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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