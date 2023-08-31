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В Крыму опровергли информацию о взрывах и стрельбе - РИА Новости, 31.08.2023
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09:39 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/krym-1893317276.html
В Крыму опровергли информацию о взрывах и стрельбе
В Крыму опровергли информацию о взрывах и стрельбе - РИА Новости, 31.08.2023
В Крыму опровергли информацию о взрывах и стрельбе
Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков назвал вбросом украинской пропаганды информацию о якобы взрывах и стрельбе в Кировском районе в... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T09:39
2023-08-31T09:39
происшествия
олег крючков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков назвал вбросом украинской пропаганды информацию о якобы взрывах и стрельбе в Кировском районе в восточной части полуострова. Ранее в украинских телеграм-каналах появилась информация, что возле Старокрымского полигона и аэродрома в Кировском районе Крыма якобы слышны взрывы и стрельба. "По Кировскому и Старому Крыму - очередной вброс украинской пропаганды. Там все спокойно", - сказал Крючков РИА Новости. При этом, по его словам, с 11.00 до 13.00 в районе города Старый Крым пройдет плановое уничтожение взрывоопасных предметов, о чем местных жителей проинформировали накануне. Крючков также призвал доверять только официальным источникам информации.
https://ria.ru/20230830/raketa-1893280121.html
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происшествия, олег крючков
Происшествия, Олег Крючков
В Крыму опровергли информацию о взрывах и стрельбе

В Крыму опровергли информацию о взрывах и стрельбе в восточной части полуострова

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Балаклавскую бухту в Крыму
Вид на Балаклавскую бухту в Крыму - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на Балаклавскую бухту в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков назвал вбросом украинской пропаганды информацию о якобы взрывах и стрельбе в Кировском районе в восточной части полуострова.
Ранее в украинских телеграм-каналах появилась информация, что возле Старокрымского полигона и аэродрома в Кировском районе Крыма якобы слышны взрывы и стрельба.
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"По Кировскому и Старому Крыму - очередной вброс украинской пропаганды. Там все спокойно", - сказал Крючков РИА Новости.
При этом, по его словам, с 11.00 до 13.00 в районе города Старый Крым пройдет плановое уничтожение взрывоопасных предметов, о чем местных жителей проинформировали накануне.
Крючков также призвал доверять только официальным источникам информации.
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ПроисшествияОлег Крючков
 
 
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