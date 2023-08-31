https://ria.ru/20230831/krym-1893317276.html

В Крыму опровергли информацию о взрывах и стрельбе

В Крыму опровергли информацию о взрывах и стрельбе - РИА Новости, 31.08.2023

В Крыму опровергли информацию о взрывах и стрельбе

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков назвал вбросом украинской пропаганды информацию о якобы взрывах и стрельбе в Кировском районе в... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T09:39

2023-08-31T09:39

2023-08-31T09:39

происшествия

олег крючков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков назвал вбросом украинской пропаганды информацию о якобы взрывах и стрельбе в Кировском районе в восточной части полуострова. Ранее в украинских телеграм-каналах появилась информация, что возле Старокрымского полигона и аэродрома в Кировском районе Крыма якобы слышны взрывы и стрельба. "По Кировскому и Старому Крыму - очередной вброс украинской пропаганды. Там все спокойно", - сказал Крючков РИА Новости. При этом, по его словам, с 11.00 до 13.00 в районе города Старый Крым пройдет плановое уничтожение взрывоопасных предметов, о чем местных жителей проинформировали накануне. Крючков также призвал доверять только официальным источникам информации.

https://ria.ru/20230830/raketa-1893280121.html

https://ria.ru/20230830/ataki-1893137169.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, олег крючков