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Кулеба посоветовал критикам украинского контрнаступления заткнуться - РИА Новости, 31.08.2023
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14:29 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/kritiki-1893398181.html
Кулеба посоветовал критикам украинского контрнаступления заткнуться
Кулеба посоветовал критикам украинского контрнаступления заткнуться - РИА Новости, 31.08.2023
Кулеба посоветовал критикам украинского контрнаступления заткнуться
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба посоветовал критикам темпов украинского контрнаступления "заткнуться", потому что тем самым "они плюют в лицо украинскому... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T14:29
2023-08-31T14:29
в мире
украина
дмитрий кулеба
вооруженные силы украины
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россия
владимир путин
энтони блинкен
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба посоветовал критикам темпов украинского контрнаступления "заткнуться", потому что тем самым "они плюют в лицо украинскому солдату". "Критика медленного темпа контрнаступления приравнивается к плевку в лицо украинского солдата ... Я рекомендую всем критикам заткнуться, приехать на Украину и попробовать самим освободить один квадратный сантиметр", - приводит агентство Франс Пресс заявление Кулебы перед журналистами на неформальной встрече глав МИД ЕС в испанском Толедо. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала контрнаступления, за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
https://ria.ru/20230830/progress-1893250393.html
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в мире, украина, дмитрий кулеба, вооруженные силы украины, толедо, россия, владимир путин, энтони блинкен, евросоюз, нато
В мире, Украина, Дмитрий Кулеба, Вооруженные силы Украины, Толедо, Россия, Владимир Путин, Энтони Блинкен, Евросоюз, НАТО
Кулеба посоветовал критикам украинского контрнаступления заткнуться

Глава МИД Украины Кулеба посоветовал критикам контрнаступления ВСУ заткнуться

© AP Photo / Andrew KravchenkoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба посоветовал критикам темпов украинского контрнаступления "заткнуться", потому что тем самым "они плюют в лицо украинскому солдату".
«
"Критика медленного темпа контрнаступления приравнивается к плевку в лицо украинского солдата ... Я рекомендую всем критикам заткнуться, приехать на Украину и попробовать самим освободить один квадратный сантиметр", - приводит агентство Франс Пресс заявление Кулебы перед журналистами на неформальной встрече глав МИД ЕС в испанском Толедо.
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
Украина постепенно достигает прогресса в наступлении, считает Белый дом
Вчера, 19:23
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала контрнаступления, за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.
Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
Глава крымского парламента считает, что ВСУ осенью перейдут к обороне
Вчера, 22:00
 
В миреУкраинаДмитрий КулебаВооруженные силы УкраиныТоледоРоссияВладимир ПутинЭнтони БлинкенЕвросоюзНАТО
 
 
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