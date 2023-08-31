Рейтинг@Mail.ru
Предприниматели из Удмуртии смогут получить льготные кредиты в МСП Банке - РИА Новости, 31.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:12 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/kredity-1893428929.html
Предприниматели из Удмуртии смогут получить льготные кредиты в МСП Банке
Предприниматели из Удмуртии смогут получить льготные кредиты в МСП Банке - РИА Новости, 31.08.2023
Предприниматели из Удмуртии смогут получить льготные кредиты в МСП Банке
Малый и средний бизнес Удмуртии сможет получить суммарно 400 миллионов рублей в рамках совместной программы льготного кредитования Корпорации МСП, МСП Банка и... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T16:12
2023-08-31T16:12
россия
мсп банк
корпорация мсп
александр исаевич
андрей белоусов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760488265_0:446:2048:1598_1920x0_80_0_0_6d8b52bde7fb7ec9a377ca8ba2f6fa01.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Малый и средний бизнес Удмуртии сможет получить суммарно 400 миллионов рублей в рамках совместной программы льготного кредитования Корпорации МСП, МСП Банка и министерства экономики региона, сообщает пресс-служба кредитной организации. Финансирование по сниженной ставке будет доступно предпринимателям из любой отрасли при условии регистрации бизнеса в республике. В случае недостатка залога бизнес может использовать "зонтичные" поручительства Корпорации МСП. Они покрывают до 50% суммы кредита. Поручительства будут оформляться автоматически при одобрении кредита, говорится в сообщении. "Удмуртия ранее стала пилотным регионом, в котором мы запустили программу финансовой поддержки бизнеса на льготных условиях. В прошлом году более 70 компаний привлекли по ней финансирование в размере более 500 миллионов рублей по ставкам, существенно ниже рыночных. Лидером по объему выданных кредитов стало промышленное производство. Очевидно, что финансовые меры поддержки остаются в топе запросов бизнеса, поэтому перезапуск программы — логичный и своевременный шаг", — отметил председатель Наблюдательного совета МСП Банка, генеральный директор Корпорации МСП (КМСП) Александр Исаевич, слова которого привели в пресс-службе. Глава КМСП добавил, что развитие мер поддержки малых и средних предприятий с учетом региональной специфики остается в фокусе внимания Корпорации. В ближайшее время планируется запустить еще несколько аналогичных программ в других субъектах РФ. В пресс-службе напомнили, что МСП Банк участвует в реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Его выполнение курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.
https://ria.ru/20230824/astrakhan-1891824676.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760488265_0:423:2048:1959_1920x0_80_0_0_a7819d064956ddf38cfcd3116d0dbaa2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, мсп банк, корпорация мсп, александр исаевич, андрей белоусов
Россия, МСП Банк, Корпорация МСП, Александр Исаевич, Андрей Белоусов

Предприниматели из Удмуртии смогут получить льготные кредиты в МСП Банке

© Корпорация МСПЛоготип корпорации МСП
Логотип корпорации МСП
© Корпорация МСП
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Малый и средний бизнес Удмуртии сможет получить суммарно 400 миллионов рублей в рамках совместной программы льготного кредитования Корпорации МСП, МСП Банка и министерства экономики региона, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Финансирование по сниженной ставке будет доступно предпринимателям из любой отрасли при условии регистрации бизнеса в республике. В случае недостатка залога бизнес может использовать "зонтичные" поручительства Корпорации МСП. Они покрывают до 50% суммы кредита. Поручительства будут оформляться автоматически при одобрении кредита, говорится в сообщении.
Логотип корпорации МСП
МСП Банк поддержал создание детского культурного центра в Астрахани
24 августа, 10:00
"Удмуртия ранее стала пилотным регионом, в котором мы запустили программу финансовой поддержки бизнеса на льготных условиях. В прошлом году более 70 компаний привлекли по ней финансирование в размере более 500 миллионов рублей по ставкам, существенно ниже рыночных. Лидером по объему выданных кредитов стало промышленное производство. Очевидно, что финансовые меры поддержки остаются в топе запросов бизнеса, поэтому перезапуск программы — логичный и своевременный шаг", — отметил председатель Наблюдательного совета МСП Банка, генеральный директор Корпорации МСП (КМСП) Александр Исаевич, слова которого привели в пресс-службе.
Глава КМСП добавил, что развитие мер поддержки малых и средних предприятий с учетом региональной специфики остается в фокусе внимания Корпорации. В ближайшее время планируется запустить еще несколько аналогичных программ в других субъектах РФ.
В пресс-службе напомнили, что МСП Банк участвует в реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Его выполнение курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.
 
РоссияМСП БанкКорпорация МСПАлександр ИсаевичАндрей Белоусов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала