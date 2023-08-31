https://ria.ru/20230831/kredity-1893428929.html

Предприниматели из Удмуртии смогут получить льготные кредиты в МСП Банке

Предприниматели из Удмуртии смогут получить льготные кредиты в МСП Банке - РИА Новости, 31.08.2023

Предприниматели из Удмуртии смогут получить льготные кредиты в МСП Банке

Малый и средний бизнес Удмуртии сможет получить суммарно 400 миллионов рублей в рамках совместной программы льготного кредитования Корпорации МСП, МСП Банка и... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T16:12

2023-08-31T16:12

2023-08-31T16:12

россия

мсп банк

корпорация мсп

александр исаевич

андрей белоусов

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Малый и средний бизнес Удмуртии сможет получить суммарно 400 миллионов рублей в рамках совместной программы льготного кредитования Корпорации МСП, МСП Банка и министерства экономики региона, сообщает пресс-служба кредитной организации. Финансирование по сниженной ставке будет доступно предпринимателям из любой отрасли при условии регистрации бизнеса в республике. В случае недостатка залога бизнес может использовать "зонтичные" поручительства Корпорации МСП. Они покрывают до 50% суммы кредита. Поручительства будут оформляться автоматически при одобрении кредита, говорится в сообщении. "Удмуртия ранее стала пилотным регионом, в котором мы запустили программу финансовой поддержки бизнеса на льготных условиях. В прошлом году более 70 компаний привлекли по ней финансирование в размере более 500 миллионов рублей по ставкам, существенно ниже рыночных. Лидером по объему выданных кредитов стало промышленное производство. Очевидно, что финансовые меры поддержки остаются в топе запросов бизнеса, поэтому перезапуск программы — логичный и своевременный шаг", — отметил председатель Наблюдательного совета МСП Банка, генеральный директор Корпорации МСП (КМСП) Александр Исаевич, слова которого привели в пресс-службе. Глава КМСП добавил, что развитие мер поддержки малых и средних предприятий с учетом региональной специфики остается в фокусе внимания Корпорации. В ближайшее время планируется запустить еще несколько аналогичных программ в других субъектах РФ. В пресс-службе напомнили, что МСП Банк участвует в реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Его выполнение курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20230824/astrakhan-1891824676.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, мсп банк, корпорация мсп, александр исаевич, андрей белоусов