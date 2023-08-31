https://ria.ru/20230831/kor-1893300906.html

У прибывшей из Турции жительницы Хабаровска подтвердили подозрение на корь

У прибывшей из Турции жительницы Хабаровска подтвердили подозрение на корь - РИА Новости, 31.08.2023

У прибывшей из Турции жительницы Хабаровска подтвердили подозрение на корь

Подозрение на корь у жительницы Хабаровска, которая вернулась домой из Турции с симптомами заболевания, подтвердилось, сообщает минздрав Хабаровского края. РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T06:08

2023-08-31T06:08

2023-08-31T06:08

происшествия

турция

хабаровск

хабаровский край

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869378267_0:199:2933:1849_1920x0_80_0_0_bbb44d320afe28a3cf800b057249f392.jpg

ХАБАРОВСК, 31 авг - РИА Новости. Подозрение на корь у жительницы Хабаровска, которая вернулась домой из Турции с симптомами заболевания, подтвердилось, сообщает минздрав Хабаровского края. В понедельник представитель минздрава региона Анастасия Равская сообщила РИА Новости, что в Хабаровске выявили подозрение на корь у жительницы города. Она прибыла из Турции (с остановкой в Москве) с сыпью и высокой температурой. В итоге женщина была доставлена в стационар для обследования. "В Хабаровском крае подтвердился случай заболевания корью. Региональный минздрав и управление Роспотребнадзора держат ситуацию на контроле. Проводится подчищающая иммунизация контактных лиц", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что полную вакцинацию против кори раз в жизни должен пройти практически каждый. В стандартной ситуации вакцинация проходит в детском возрасте, законченный цикл состоит из двух прививок - в один год и шесть лет. Если человек полностью вакцинирован или переболел корью, то больше иммунизация не проводится. Восприимчивых к кори взрослых (не полностью вакцинированных, не болевших, не имеющих сведений о прививках), так же иммунизируют: общее население в возрасте до 35 лет, состоящим в группе профессионального риска, возраст продляется до 55 лет. В случае возможного контакта с больным корью по экстренным показаниям в течении первых трех суток вакцинируются все восприимчивые взрослые и дети в возрасте старше одного года. В случае противопоказаний - тактика вырабатывается индивидуально. В управлении Роспотребнадзора агентству уточняли ранее, что последние два завозных случая заражения корью в Хабаровском крае регистрировались в 2019 году. Корь – высококонтагиозное острое инфекционное вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Характеризуется высокой температурой (до 40,5 градусов), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулёзной сыпью кожных покровов. При кори возможны осложнения, связанные с работой центральной нервной системы, дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта: ларингит, круп (стеноз гортани), бронхит, трахеит, отит, синусит, первичная коревая пневмония, коревой энцефалит, гепатит, лимфаденит и другие. Наиболее эффективная мера профилактики заболевания - иммунизация.

https://ria.ru/20230831/bolezn-1893295864.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230829/bolezni-1892679841.html

турция

хабаровск

хабаровский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, турция, хабаровск, хабаровский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)