https://ria.ru/20230831/kongo-1893289775.html

СМИ: в Конго в ходе протеста против миссии ООН погибли около десяти человек

СМИ: в Конго в ходе протеста против миссии ООН погибли около десяти человек - РИА Новости, 31.08.2023

СМИ: в Конго в ходе протеста против миссии ООН погибли около десяти человек

Примерно 10 человек погибли, еще около 20 пострадали в городе Гома в ДР Конго в ходе манифестаций против Миссии ООН по стабилизации в ДРК (МООНСДРК), сообщает... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T00:46

2023-08-31T00:46

2023-08-31T00:46

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Примерно 10 человек погибли, еще около 20 пострадали в городе Гома в ДР Конго в ходе манифестаций против Миссии ООН по стабилизации в ДРК (МООНСДРК), сообщает издание Politico.cd. "Адепты "Вазалендо" (вооруженное формирование) проводили манифестацию на улицах города Гома против МООНСДРК, их разогнала армия и полиция (…) Источники говорят уже примерно о десяти погибших и около 20 раненых, которые были госпитализированы", - пишет издание. Армия сообщила о нейтрализации порядка 30 "хорошо вооруженных" членов формирования, отмечает издание. МООНСДРК - самая крупная миссия ООН в мире, насчитывающая не менее 14 тысяч миротворцев.

https://ria.ru/20230830/niger-1893285844.html

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