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Полиция устанавливает участников массовой драки на юге Москвы - РИА Новости, 31.08.2023
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21:09 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/konflikt-1893512957.html
Полиция устанавливает участников массовой драки на юге Москвы
Полиция устанавливает участников массовой драки на юге Москвы - РИА Новости, 31.08.2023
Полиция устанавливает участников массовой драки на юге Москвы
Полиция устанавливает участников конфликта у торгового центра около метро Автозаводская, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД РФ. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T21:09
2023-08-31T21:09
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Полиция устанавливает участников конфликта у торгового центра около метро Автозаводская, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД РФ. "В полицию поступило сообщение о конфликте между гражданами в торговом центре на Автозаводской улице. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, участники инцидента не обнаружены", - говорится в сообщении. По его словам, в настоящее время полицейскими устанавливаются обстоятельства произошедшего. Опрашиваются очевидцы конфликта, изучаются записи камер видеонаблюдения, принимаются меры к розыску и задержанию участников противоправных действий. По результатам будет принято решение в установленном законом порядке, отметил он.
https://ria.ru/20230820/draka-1891174711.html
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Полиция устанавливает участников массовой драки на юге Москвы

Полиция устанавливает участников конфликта у ТЦ около метро Автозаводская

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПолицейские у фургона
Полицейские у фургона - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Полицейские у фургона. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Полиция устанавливает участников конфликта у торгового центра около метро Автозаводская, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД РФ.
«
"В полицию поступило сообщение о конфликте между гражданами в торговом центре на Автозаводской улице. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, участники инцидента не обнаружены", - говорится в сообщении.
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По его словам, в настоящее время полицейскими устанавливаются обстоятельства произошедшего. Опрашиваются очевидцы конфликта, изучаются записи камер видеонаблюдения, принимаются меры к розыску и задержанию участников противоправных действий.
По результатам будет принято решение в установленном законом порядке, отметил он.
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