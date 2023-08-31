https://ria.ru/20230831/konflikt-1893512957.html

Полиция устанавливает участников массовой драки на юге Москвы

Полиция устанавливает участников массовой драки на юге Москвы - РИА Новости, 31.08.2023

Полиция устанавливает участников массовой драки на юге Москвы

Полиция устанавливает участников конфликта у торгового центра около метро Автозаводская, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД РФ. РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T21:09

2023-08-31T21:09

2023-08-31T21:09

происшествия

москва

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863859623_0:62:1696:1016_1920x0_80_0_0_de160eb172aaa4ea0ba7a0e12b7caf3f.jpg

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Полиция устанавливает участников конфликта у торгового центра около метро Автозаводская, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД РФ. "В полицию поступило сообщение о конфликте между гражданами в торговом центре на Автозаводской улице. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, участники инцидента не обнаружены", - говорится в сообщении. По его словам, в настоящее время полицейскими устанавливаются обстоятельства произошедшего. Опрашиваются очевидцы конфликта, изучаются записи камер видеонаблюдения, принимаются меры к розыску и задержанию участников противоправных действий. По результатам будет принято решение в установленном законом порядке, отметил он.

https://ria.ru/20230820/draka-1891174711.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230828/draka-1892678283.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия