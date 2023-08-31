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Тираж серии книг "Воины России" превысил 230 тысяч экземпляров - РИА Новости, 31.08.2023
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Культура
 
17:41 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/knigi-1893461513.html
Тираж серии книг "Воины России" превысил 230 тысяч экземпляров
Тираж серии книг "Воины России" превысил 230 тысяч экземпляров - РИА Новости, 31.08.2023
Тираж серии книг "Воины России" превысил 230 тысяч экземпляров
Тираж серии книг об СВО "Воины России" составил более 230 тысяч экземпляров, издания бесплатно отправлялись в зоны боевых действий, заявил председатель... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T17:41
2023-08-31T17:41
культура
россия
николай иванов
олег рой
книги
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Тираж серии книг об СВО "Воины России" составил более 230 тысяч экземпляров, издания бесплатно отправлялись в зоны боевых действий, заявил председатель правления Союза писателей России Николай Иванов на презентации серии издательства "Вече" в рамках Московской книжной ярмарки. &quot;Издание этих книг – это наш отклик, писателей России, на происходящие события… Все до одной книги бесплатно ушли бойцам, в военкоматы, на приграничные территории, в библиотеки присоединенных территорий. Тираж – более 230 тысяч&quot;, – сообщил он."Вече" уже выпустило восемь книг серии "Воины России" и семь книг серии "Библиотека Донбасса", а также внесерийные книги: "Неотправленные письма" и "Тени Донбасса" Олега Роя, "Донбасс — сердце России" Олега Измайлова и другие. Восьмой поэтический сборник "ZOV юных сердец" из серии "Воины России" объединил стихи детей, суворовцев, чьи отцы ушли воевать, добавили издатели. На презентации выступили авторы, пишущие об СВО, Святослав Рыбас, Олег Измайлов, Нина Попова, Александр Бобров. Они прочитали свои произведения и поделились воспоминаниями о поездках в зону СВО.
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россия, николай иванов, олег рой, книги
Культура, Россия, Николай Иванов, Олег Рой, Книги
Тираж серии книг "Воины России" превысил 230 тысяч экземпляров

Тираж серии книг об СВО "Воины России" превысил 230 тысяч экземпляров

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПосетительницы выбирают книги на 36-й Московской международной книжной ярмарке в Москве
Посетительницы выбирают книги на 36-й Московской международной книжной ярмарке в Москве - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Тираж серии книг об СВО "Воины России" составил более 230 тысяч экземпляров, издания бесплатно отправлялись в зоны боевых действий, заявил председатель правления Союза писателей России Николай Иванов на презентации серии издательства "Вече" в рамках Московской книжной ярмарки.
«

"Издание этих книг – это наш отклик, писателей России, на происходящие события… Все до одной книги бесплатно ушли бойцам, в военкоматы, на приграничные территории, в библиотеки присоединенных территорий. Тираж – более 230 тысяч", – сообщил он.

"Вече" уже выпустило восемь книг серии "Воины России" и семь книг серии "Библиотека Донбасса", а также внесерийные книги: "Неотправленные письма" и "Тени Донбасса" Олега Роя, "Донбасс — сердце России" Олега Измайлова и другие.
Восьмой поэтический сборник "ZOV юных сердец" из серии "Воины России" объединил стихи детей, суворовцев, чьи отцы ушли воевать, добавили издатели.
На презентации выступили авторы, пишущие об СВО, Святослав Рыбас, Олег Измайлов, Нина Попова, Александр Бобров. Они прочитали свои произведения и поделились воспоминаниями о поездках в зону СВО.
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