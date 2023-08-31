https://ria.ru/20230831/knigi-1893348420.html

В ГД попросили Генпрокуратуру проверить книги писателя Суворова

В ГД попросили Генпрокуратуру проверить книги писателя Суворова - РИА Новости, 31.08.2023

В ГД попросили Генпрокуратуру проверить книги писателя Суворова

Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко обратилась в Генпрокуратуру с просьбой... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T11:35

2023-08-31T11:35

2023-08-31T11:35

великобритания

виктор суворов (владимир резун)

игорь краснов

генеральная прокуратура рф

российская национальная библиотека

госдума рф

общество

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить деятельность и литературу писателя Виктора Суворова в связи с критическими высказываниями и искажением фактов, связанных с Великой Отечественной войной. "Заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить деятельность и литературу писателя Виктора Суворова (настоящее имя Владимир Резун). Соответствующий депутатский запрос на имя генерального прокурора РФ Игоря Краснова парламентарий направила сегодня", - сообщила пресс-служба депутата Занко РИА Новости. Она уточнила, что в книгах писателя содержатся критические высказывания в адрес советского народа, подвига советских войск, а также искажаются факты, касающиеся истории начала и причин Великой Отечественной войны. "Из обращений граждан мне стало известно, что его книги до сих пор есть в российских государственных библиотеках. И что более страшно, есть в детских библиотеках. Проверила, действительно, это так — нашла их в Юношеском читальном зале Российской национальной библиотеки. Про этого человека давно все понятно. Изменил Родине во времена СССР, продался Великобритании, давал интервью, в которых говорил, что принципиально не дает ссылки на документы для написания своих книг, умышленно искажал факты о начале и причинах Великой Отечественной войны. Очень важно оградить подрастающее поколение от книг таких авторов, тем более по истории", - приводит слова Занко ее пресс-служба. Она рассказала, что помимо обращения в Генпрокуратуру парламентарий направила письмо генеральному директору Российской национальной библиотеки Владимиру Гронскому с просьбой убрать литературу Суворова из Юношеского читального зала. Виктор Суворов — литературный псевдоним Владимира Богдановича Резуна, писателя, историка и военного аналитика, автора книг, среди которых бестселлеры "Ледокол" и "Аквариум".

https://ria.ru/20230831/inoagent-1893313878.html

https://ria.ru/20230824/feyki-1891960180.html

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

великобритания, виктор суворов (владимир резун), игорь краснов, генеральная прокуратура рф, российская национальная библиотека, госдума рф, общество