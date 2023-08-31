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В ГД попросили Генпрокуратуру проверить книги писателя Суворова - РИА Новости, 31.08.2023
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11:35 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/knigi-1893348420.html
В ГД попросили Генпрокуратуру проверить книги писателя Суворова
В ГД попросили Генпрокуратуру проверить книги писателя Суворова - РИА Новости, 31.08.2023
В ГД попросили Генпрокуратуру проверить книги писателя Суворова
Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко обратилась в Генпрокуратуру с просьбой... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T11:35
2023-08-31T11:35
великобритания
виктор суворов (владимир резун)
игорь краснов
генеральная прокуратура рф
российская национальная библиотека
госдума рф
общество
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить деятельность и литературу писателя Виктора Суворова в связи с критическими высказываниями и искажением фактов, связанных с Великой Отечественной войной. "Заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить деятельность и литературу писателя Виктора Суворова (настоящее имя Владимир Резун). Соответствующий депутатский запрос на имя генерального прокурора РФ Игоря Краснова парламентарий направила сегодня", - сообщила пресс-служба депутата Занко РИА Новости. Она уточнила, что в книгах писателя содержатся критические высказывания в адрес советского народа, подвига советских войск, а также искажаются факты, касающиеся истории начала и причин Великой Отечественной войны. "Из обращений граждан мне стало известно, что его книги до сих пор есть в российских государственных библиотеках. И что более страшно, есть в детских библиотеках. Проверила, действительно, это так — нашла их в Юношеском читальном зале Российской национальной библиотеки. Про этого человека давно все понятно. Изменил Родине во времена СССР, продался Великобритании, давал интервью, в которых говорил, что принципиально не дает ссылки на документы для написания своих книг, умышленно искажал факты о начале и причинах Великой Отечественной войны. Очень важно оградить подрастающее поколение от книг таких авторов, тем более по истории", - приводит слова Занко ее пресс-служба. Она рассказала, что помимо обращения в Генпрокуратуру парламентарий направила письмо генеральному директору Российской национальной библиотеки Владимиру Гронскому с просьбой убрать литературу Суворова из Юношеского читального зала. Виктор Суворов — литературный псевдоним Владимира Богдановича Резуна, писателя, историка и военного аналитика, автора книг, среди которых бестселлеры "Ледокол" и "Аквариум".
https://ria.ru/20230831/inoagent-1893313878.html
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великобритания, виктор суворов (владимир резун), игорь краснов, генеральная прокуратура рф, российская национальная библиотека, госдума рф, общество
Великобритания, Виктор Суворов (Владимир Резун), Игорь Краснов, Генеральная прокуратура РФ, Российская национальная библиотека, Госдума РФ, Общество
В ГД попросили Генпрокуратуру проверить книги писателя Суворова

В ГД попросили проверить книги писателя Суворова из-за высказываний о ВОВ

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить деятельность и литературу писателя Виктора Суворова в связи с критическими высказываниями и искажением фактов, связанных с Великой Отечественной войной.
"Заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить деятельность и литературу писателя Виктора Суворова (настоящее имя Владимир Резун). Соответствующий депутатский запрос на имя генерального прокурора РФ Игоря Краснова парламентарий направила сегодня", - сообщила пресс-служба депутата Занко РИА Новости.
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Она уточнила, что в книгах писателя содержатся критические высказывания в адрес советского народа, подвига советских войск, а также искажаются факты, касающиеся истории начала и причин Великой Отечественной войны.
"Из обращений граждан мне стало известно, что его книги до сих пор есть в российских государственных библиотеках. И что более страшно, есть в детских библиотеках. Проверила, действительно, это так — нашла их в Юношеском читальном зале Российской национальной библиотеки. Про этого человека давно все понятно. Изменил Родине во времена СССР, продался Великобритании, давал интервью, в которых говорил, что принципиально не дает ссылки на документы для написания своих книг, умышленно искажал факты о начале и причинах Великой Отечественной войны. Очень важно оградить подрастающее поколение от книг таких авторов, тем более по истории", - приводит слова Занко ее пресс-служба.
Она рассказала, что помимо обращения в Генпрокуратуру парламентарий направила письмо генеральному директору Российской национальной библиотеки Владимиру Гронскому с просьбой убрать литературу Суворова из Юношеского читального зала.
Виктор Суворов — литературный псевдоним Владимира Богдановича Резуна, писателя, историка и военного аналитика, автора книг, среди которых бестселлеры "Ледокол" и "Аквариум".
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