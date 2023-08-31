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Песков прокомментировал сообщения об исключении классики из ЕГЭ
Песков прокомментировал сообщения об исключении классики из ЕГЭ - РИА Новости, 31.08.2023
Песков прокомментировал сообщения об исключении классики из ЕГЭ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о сообщениях в СМИ про исключение произведений "классиков" из ЕГЭ, заявил, что это должны определять... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T12:41
2023-08-31T12:41
2023-08-31T13:23
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о сообщениях в СМИ про исключение произведений "классиков" из ЕГЭ, заявил, что это должны определять специалисты, работающие в сфере образования. Ранее СМИ сообщили, что 63% россиян поддерживают исключение произведений Пушкина и Гоголя из ЕГЭ. "Это прерогатива все-таки Минпроса. Действительно, это должны определять специалисты, которые работают в сфере образования, поэтому вопросы нужно туда обращать", - сказал Песков на просьбу выразить позицию Кремля по вопросу исключения "классиков" из ЕГЭ. Пресс-служба Минпросвещения России ранее опровергла информацию о том, что из ЕГЭ убрали "классиков".
https://ria.ru/20230826/ege-1892405269.html
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россия, общество
Россия, Общество, Культура
Песков прокомментировал сообщения об исключении классики из ЕГЭ
Песков переадресовал Минпросвещения вопрос об исключении книг классиков из ЕГЭ
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о сообщениях в СМИ про исключение произведений "классиков" из ЕГЭ, заявил, что это должны определять специалисты, работающие в сфере образования.
Ранее СМИ сообщили, что 63% россиян поддерживают исключение произведений Пушкина и Гоголя из ЕГЭ.
"Это прерогатива все-таки Минпроса. Действительно, это должны определять специалисты, которые работают в сфере образования, поэтому вопросы нужно туда обращать", - сказал Песков на просьбу выразить позицию Кремля по вопросу исключения "классиков" из ЕГЭ.
Пресс-служба Минпросвещения России ранее опровергла информацию о том, что из ЕГЭ убрали "классиков".
В демоверсию ЕГЭ по истории включили вопросы о спецоперации