https://ria.ru/20230831/klassika-1893363867.html

Песков прокомментировал сообщения об исключении классики из ЕГЭ

Песков прокомментировал сообщения об исключении классики из ЕГЭ - РИА Новости, 31.08.2023

Песков прокомментировал сообщения об исключении классики из ЕГЭ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о сообщениях в СМИ про исключение произведений "классиков" из ЕГЭ, заявил, что это должны определять... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T12:41

2023-08-31T12:41

2023-08-31T13:23

россия

общество

культура

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о сообщениях в СМИ про исключение произведений "классиков" из ЕГЭ, заявил, что это должны определять специалисты, работающие в сфере образования. Ранее СМИ сообщили, что 63% россиян поддерживают исключение произведений Пушкина и Гоголя из ЕГЭ. "Это прерогатива все-таки Минпроса. Действительно, это должны определять специалисты, которые работают в сфере образования, поэтому вопросы нужно туда обращать", - сказал Песков на просьбу выразить позицию Кремля по вопросу исключения "классиков" из ЕГЭ. Пресс-служба Минпросвещения России ранее опровергла информацию о том, что из ЕГЭ убрали "классиков".

https://ria.ru/20230826/ege-1892405269.html

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