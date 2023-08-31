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Филиппины опротестовали издание в Китае карты со спорными территориями - РИА Новости, 31.08.2023
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11:44 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/kitay-1893350138.html
Филиппины опротестовали издание в Китае карты со спорными территориями
Филиппины опротестовали издание в Китае карты со спорными территориями - РИА Новости, 31.08.2023
Филиппины опротестовали издание в Китае карты со спорными территориями
Филиппины направили Китаю протест в связи с изданием в КНР новой карты, на которых острова, оспариваемые у филиппинцев, обозначены как китайская территория,... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T11:44
2023-08-31T11:44
в мире
китай
филиппины
южно-китайское море
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Филиппины направили Китаю протест в связи с изданием в КНР новой карты, на которых острова, оспариваемые у филиппинцев, обозначены как китайская территория, сообщил в четверг телеканал ABS-CBN. "Мы отвергаем это и продолжим содействовать мирному урегулированию споров в этом отношении", - приводит телеканал слова представителя МИД Филиппин. Новое издание карты Китая 2023 года вышло в свет в понедельник, карта была выложена на интернет-сайтах. Филиппины и Китай оспаривают принадлежность атоллов и островов в Южно-Китайском море, время от времени между судами двух стран происходят инциденты между судами береговой охраны. Китай на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины. Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая.
https://ria.ru/20230831/indoneziya-1893345724.html
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филиппины
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в мире, китай, филиппины, южно-китайское море
В мире, Китай, Филиппины, Южно-Китайское море
Филиппины опротестовали издание в Китае карты со спорными территориями

Филиппины опротестовали издание в Китае карты со спорными территориями

© AP Photo / Aaron FavilaМанила
Манила - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© AP Photo / Aaron Favila
Манила. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Филиппины направили Китаю протест в связи с изданием в КНР новой карты, на которых острова, оспариваемые у филиппинцев, обозначены как китайская территория, сообщил в четверг телеканал ABS-CBN.
"Мы отвергаем это и продолжим содействовать мирному урегулированию споров в этом отношении", - приводит телеканал слова представителя МИД Филиппин.
Джакарта - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
МИД Индонезии заявил, что не изменит позицию по спорным территориям
11:23
Новое издание карты Китая 2023 года вышло в свет в понедельник, карта была выложена на интернет-сайтах.
Филиппины и Китай оспаривают принадлежность атоллов и островов в Южно-Китайском море, время от времени между судами двух стран происходят инциденты между судами береговой охраны.
Китай на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов.
Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины. Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая.
Индийский пограничный пост на границе с Китаем в Кхинземане в штате Аруначал-Прадеш - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
Индия выразила Китаю протест из-за "стандартной карты"
29 августа, 18:05
 
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