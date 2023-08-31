Филиппины опротестовали издание в Китае карты со спорными территориями
Филиппины опротестовали издание в Китае карты со спорными территориями
© AP Photo / Aaron FavilaМанила
© AP Photo / Aaron Favila
Манила. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Филиппины направили Китаю протест в связи с изданием в КНР новой карты, на которых острова, оспариваемые у филиппинцев, обозначены как китайская территория, сообщил в четверг телеканал ABS-CBN.
"Мы отвергаем это и продолжим содействовать мирному урегулированию споров в этом отношении", - приводит телеканал слова представителя МИД Филиппин.
Новое издание карты Китая 2023 года вышло в свет в понедельник, карта была выложена на интернет-сайтах.
Филиппины и Китай оспаривают принадлежность атоллов и островов в Южно-Китайском море, время от времени между судами двух стран происходят инциденты между судами береговой охраны.
Китай на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов.
Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины. Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая.