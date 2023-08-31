https://ria.ru/20230831/kitay-1893350138.html

Филиппины опротестовали издание в Китае карты со спорными территориями

Филиппины опротестовали издание в Китае карты со спорными территориями - РИА Новости, 31.08.2023

Филиппины опротестовали издание в Китае карты со спорными территориями

Филиппины направили Китаю протест в связи с изданием в КНР новой карты, на которых острова, оспариваемые у филиппинцев, обозначены как китайская территория,... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T11:44

2023-08-31T11:44

2023-08-31T11:44

в мире

китай

филиппины

южно-китайское море

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Филиппины направили Китаю протест в связи с изданием в КНР новой карты, на которых острова, оспариваемые у филиппинцев, обозначены как китайская территория, сообщил в четверг телеканал ABS-CBN. "Мы отвергаем это и продолжим содействовать мирному урегулированию споров в этом отношении", - приводит телеканал слова представителя МИД Филиппин. Новое издание карты Китая 2023 года вышло в свет в понедельник, карта была выложена на интернет-сайтах. Филиппины и Китай оспаривают принадлежность атоллов и островов в Южно-Китайском море, время от времени между судами двух стран происходят инциденты между судами береговой охраны. Китай на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины. Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая.

https://ria.ru/20230831/indoneziya-1893345724.html

https://ria.ru/20230829/protest-1892987810.html

китай

филиппины

южно-китайское море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, филиппины, южно-китайское море