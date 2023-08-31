https://ria.ru/20230831/kino-1893358396.html
Минкультуры ответило на запрос депутата разрешить показ "Барби" в России
Минкультуры ответило на запрос депутата разрешить показ "Барби" в России - РИА Новости, 31.08.2023
Минкультуры ответило на запрос депутата разрешить показ "Барби" в России
Фильмы "Оппенгеймер" и "Барби" не отвечают не соответствуют ориентирам, поставленным президентом, говорится в ответе замминистра культуры Андрея Малышева на... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T12:13
2023-08-31T12:13
2023-08-31T13:28
культура
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владислав даванков
михаил мишустин
госдума рф
кино и сериалы
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Фильмы "Оппенгеймер" и "Барби" не отвечают не соответствуют ориентирам, поставленным президентом, говорится в ответе замминистра культуры Андрея Малышева на запрос вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, который попросил о принудительном лицензировании упомянутых картин для российского проката."Предложенные Вами для просмотра гражданами нашей страны фильмы "Барби" и "Оппенгеймер" не отвечают целям и задачам, поставленным главой государства, по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей", – написано в документе. Кроме того, там отмечается, что введение принудительного лицензирования противоречит российскому законодательству в области прав интеллектуальной собственности.В ответе Малышева также говорится, что "донесению национальных морально-этических ценностей и патриотическому воспитанию молодежи" способствует увеличение доли российских фильмов в кинотеатральном прокате.
https://ria.ru/20230823/barbi-1891521312.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, владислав даванков, михаил мишустин, госдума рф, кино и сериалы
Культура, Технологии, Россия, Владислав Даванков, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Кино и сериалы
Минкультуры ответило на запрос депутата разрешить показ "Барби" в России
Минкульт: "Барби" и "Оппенгеймер" не отвечают цели укрепления духовных ценностей
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Фильмы "Оппенгеймер" и "Барби" не отвечают не соответствуют ориентирам, поставленным президентом, говорится в ответе замминистра культуры Андрея Малышева на запрос вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, который попросил о принудительном лицензировании упомянутых картин для российского проката.
«
"Предложенные Вами для просмотра гражданами нашей страны фильмы "Барби" и "Оппенгеймер" не отвечают целям и задачам, поставленным главой государства, по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей", – написано в документе.
Кроме того, там отмечается, что введение принудительного лицензирования противоречит российскому законодательству в области прав интеллектуальной собственности.
В ответе Малышева также говорится, что "донесению национальных морально-этических ценностей и патриотическому воспитанию молодежи" способствует увеличение доли российских фильмов в кинотеатральном прокате.
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