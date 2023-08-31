https://ria.ru/20230831/kino-1893358396.html

Минкультуры ответило на запрос депутата разрешить показ "Барби" в России

Минкультуры ответило на запрос депутата разрешить показ "Барби" в России - РИА Новости, 31.08.2023

Минкультуры ответило на запрос депутата разрешить показ "Барби" в России

Фильмы "Оппенгеймер" и "Барби" не отвечают не соответствуют ориентирам, поставленным президентом, говорится в ответе замминистра культуры Андрея Малышева на... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T12:13

2023-08-31T12:13

2023-08-31T13:28

культура

технологии

россия

владислав даванков

михаил мишустин

госдума рф

кино и сериалы

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Фильмы "Оппенгеймер" и "Барби" не отвечают не соответствуют ориентирам, поставленным президентом, говорится в ответе замминистра культуры Андрея Малышева на запрос вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, который попросил о принудительном лицензировании упомянутых картин для российского проката."Предложенные Вами для просмотра гражданами нашей страны фильмы "Барби" и "Оппенгеймер" не отвечают целям и задачам, поставленным главой государства, по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей", – написано в документе. Кроме того, там отмечается, что введение принудительного лицензирования противоречит российскому законодательству в области прав интеллектуальной собственности.В ответе Малышева также говорится, что "донесению национальных морально-этических ценностей и патриотическому воспитанию молодежи" способствует увеличение доли российских фильмов в кинотеатральном прокате.

https://ria.ru/20230823/barbi-1891521312.html

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Роман Харрасов

технологии, россия, владислав даванков, михаил мишустин, госдума рф, кино и сериалы