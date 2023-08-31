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"Все зачистят". В США раскрыли, что Россия приготовила ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 31.08.2023
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16:08 31.08.2023 (обновлено: 18:27 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/kharkov-1893427306.html
"Все зачистят". В США раскрыли, что Россия приготовила ВСУ под Харьковом
"Все зачистят". В США раскрыли, что Россия приготовила ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 31.08.2023
"Все зачистят". В США раскрыли, что Россия приготовила ВСУ под Харьковом
Российская армия зачистит Донбасс и Харьковскую область после полного разгрома наступающих сил ВСУ на южном направлении, заявил американский журналист Джексон... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T16:08
2023-08-31T18:27
политика
донбасс
харьковская область
харьков
владимир путин
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Российская армия зачистит Донбасс и Харьковскую область после полного разгрома наступающих сил ВСУ на южном направлении, заявил американский журналист Джексон Хинкл в своем блоге на YouTube."Они (россияне. — Прим. ред.) защитят и полностью зачистят Донбасс от ВСУ. &lt;…&gt; Под Харьковом это уже происходит. Русские уже идут в направлении Купянска и освобождают поселок за поселком", — сказал он.По его мнению, украинской армии самое время переходить к оборонительной тактике, поскольку она понесла чувствительные потери во время контрнаступления на Запорожском участке фронта."Конечно, в моем понимании лучше уже сейчас заключить мир, но если рассматривать происходящее с военной точки зрения, то ВСУ должны прекратить атаки", — резюмировал Хинкл.Киев начал 4 июня активные боевые действия на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные Североатлантическим альянсом и вооруженные западной военной техникой.Владимир Путин 21 июля отметил, что результатов у противника нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом операции. ВСУ, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни тысячи наемников и советников.
https://ria.ru/20230831/ukraina-1893405175.html
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политика, донбасс, харьковская область, харьков, владимир путин, вооруженные силы украины, россия
Политика, Донбасс, Харьковская область, Харьков, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Россия
"Все зачистят". В США раскрыли, что Россия приготовила ВСУ под Харьковом

Американский журналист Хинкл: Россия зачистит Харьковскую область от ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ на опорном пункте на Купянском направлении
Военнослужащие ВС РФ на опорном пункте на Купянском направлении - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ВС РФ на опорном пункте на Купянском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Российская армия зачистит Донбасс и Харьковскую область после полного разгрома наступающих сил ВСУ на южном направлении, заявил американский журналист Джексон Хинкл в своем блоге на YouTube.
«
"Они (россияне. — Прим. ред.) защитят и полностью зачистят Донбасс от ВСУ. <…> Под Харьковом это уже происходит. Русские уже идут в направлении Купянска и освобождают поселок за поселком", — сказал он.
По его мнению, украинской армии самое время переходить к оборонительной тактике, поскольку она понесла чувствительные потери во время контрнаступления на Запорожском участке фронта.
"Конечно, в моем понимании лучше уже сейчас заключить мир, но если рассматривать происходящее с военной точки зрения, то ВСУ должны прекратить атаки", — резюмировал Хинкл.
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Киев начал 4 июня активные боевые действия на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные Североатлантическим альянсом и вооруженные западной военной техникой.
Владимир Путин 21 июля отметил, что результатов у противника нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом операции. ВСУ, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни тысячи наемников и советников.
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