https://ria.ru/20230831/kharkov-1893427306.html

"Все зачистят". В США раскрыли, что Россия приготовила ВСУ под Харьковом

"Все зачистят". В США раскрыли, что Россия приготовила ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 31.08.2023

"Все зачистят". В США раскрыли, что Россия приготовила ВСУ под Харьковом

Российская армия зачистит Донбасс и Харьковскую область после полного разгрома наступающих сил ВСУ на южном направлении, заявил американский журналист Джексон... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T16:08

2023-08-31T16:08

2023-08-31T18:27

политика

донбасс

харьковская область

харьков

владимир путин

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Российская армия зачистит Донбасс и Харьковскую область после полного разгрома наступающих сил ВСУ на южном направлении, заявил американский журналист Джексон Хинкл в своем блоге на YouTube."Они (россияне. — Прим. ред.) защитят и полностью зачистят Донбасс от ВСУ. <…> Под Харьковом это уже происходит. Русские уже идут в направлении Купянска и освобождают поселок за поселком", — сказал он.По его мнению, украинской армии самое время переходить к оборонительной тактике, поскольку она понесла чувствительные потери во время контрнаступления на Запорожском участке фронта."Конечно, в моем понимании лучше уже сейчас заключить мир, но если рассматривать происходящее с военной точки зрения, то ВСУ должны прекратить атаки", — резюмировал Хинкл.Киев начал 4 июня активные боевые действия на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные Североатлантическим альянсом и вооруженные западной военной техникой.Владимир Путин 21 июля отметил, что результатов у противника нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом операции. ВСУ, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни тысячи наемников и советников.

https://ria.ru/20230831/ukraina-1893405175.html

https://ria.ru/20230830/ukraina-1893242223.html

донбасс

харьковская область

харьков

россия

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политика, донбасс, харьковская область, харьков, владимир путин, вооруженные силы украины, россия