МИД КНР надеется, что новую "стандартную карту" мира воспримут объективно
МИД КНР надеется, что карту мира со спорными территориями воспримут объективно
Здание МИД Китая в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 31 авг - РИА Новости. Китай надеется, что "соответствующие стороны", будут объективно и рационально относиться к новому изданию "стандартной карты" мира, опубликованной ранее Китаем, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Китай ранее опубликовал издание своей "стандартной карты" 2023 года со спорными районами. На карте были отражены претензии Китая на остров Тайвань и "линия с девятью штрихами", отражающая претензии Китая на большую часть Южно-Китайского моря. В среду МИД Малайзии объявил, что карта не имеет обязательной силы в отношении территории страны.
Стандартная карта Китая, опубликованная Министерством природных ресурсов КНР
Стандартная карта Китая, опубликованная Министерством природных ресурсов КНР
По словам дипломата, позиция Китая по вопросу Южно-Китайского моря всегда была ясной, и китайские компетентные органы ежегодно обновляют и выпускают различные типы стандартных карт.
"Целью является предоставление картографических услуг широкой общественности и повышение осведомленности общественности о стандартном использовании карт. Надеемся, что заинтересованные стороны будут объективно и рационально подходить к этому", - сказал Ван Вэньбинь.
На опубликованной Китаем карте также на карте был изображен штат Аруначал-Прадеш, который Китай называет Южным Тибетом, и регион Аксай-Чин в Ладакхе, оккупированный Китаем во время войны 1962 года. В связи с этим Индия выразила Китаю протест.