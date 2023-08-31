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МИД КНР надеется, что новую "стандартную карту" мира воспримут объективно - РИА Новости, 31.08.2023
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11:21 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/karta-1893345510.html
МИД КНР надеется, что новую "стандартную карту" мира воспримут объективно
МИД КНР надеется, что новую "стандартную карту" мира воспримут объективно - РИА Новости, 31.08.2023
МИД КНР надеется, что новую "стандартную карту" мира воспримут объективно
Китай надеется, что "соответствующие стороны", будут объективно и рационально относиться к новому изданию "стандартной карты" мира, опубликованной ранее Китаем, РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T11:21
2023-08-31T11:21
китай
в мире
южно-китайское море
тайвань
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ПЕКИН, 31 авг - РИА Новости. Китай надеется, что "соответствующие стороны", будут объективно и рационально относиться к новому изданию "стандартной карты" мира, опубликованной ранее Китаем, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Китай ранее опубликовал издание своей "стандартной карты" 2023 года со спорными районами. На карте были отражены претензии Китая на остров Тайвань и "линия с девятью штрихами", отражающая претензии Китая на большую часть Южно-Китайского моря. В среду МИД Малайзии объявил, что карта не имеет обязательной силы в отношении территории страны. По словам дипломата, позиция Китая по вопросу Южно-Китайского моря всегда была ясной, и китайские компетентные органы ежегодно обновляют и выпускают различные типы стандартных карт. "Целью является предоставление картографических услуг широкой общественности и повышение осведомленности общественности о стандартном использовании карт. Надеемся, что заинтересованные стороны будут объективно и рационально подходить к этому", - сказал Ван Вэньбинь. На опубликованной Китаем карте также на карте был изображен штат Аруначал-Прадеш, который Китай называет Южным Тибетом, и регион Аксай-Чин в Ладакхе, оккупированный Китаем во время войны 1962 года. В связи с этим Индия выразила Китаю протест.
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китай
южно-китайское море
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китай, в мире, южно-китайское море, тайвань
Китай, В мире, Южно-Китайское море, Тайвань
МИД КНР надеется, что новую "стандартную карту" мира воспримут объективно

МИД КНР надеется, что карту мира со спорными территориями воспримут объективно

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкЗдание МИД Китая в Пекине
Здание МИД Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Здание МИД Китая в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 31 авг - РИА Новости. Китай надеется, что "соответствующие стороны", будут объективно и рационально относиться к новому изданию "стандартной карты" мира, опубликованной ранее Китаем, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Китай ранее опубликовал издание своей "стандартной карты" 2023 года со спорными районами. На карте были отражены претензии Китая на остров Тайвань и "линия с девятью штрихами", отражающая претензии Китая на большую часть Южно-Китайского моря. В среду МИД Малайзии объявил, что карта не имеет обязательной силы в отношении территории страны.
Стандартная карта Китая, опубликованная Министерством природных ресурсов КНР
Стандартная карта Китая, опубликованная Министерством природных ресурсов КНР
Стандартная карта Китая, опубликованная Министерством природных ресурсов КНР
По словам дипломата, позиция Китая по вопросу Южно-Китайского моря всегда была ясной, и китайские компетентные органы ежегодно обновляют и выпускают различные типы стандартных карт.
"Целью является предоставление картографических услуг широкой общественности и повышение осведомленности общественности о стандартном использовании карт. Надеемся, что заинтересованные стороны будут объективно и рационально подходить к этому", - сказал Ван Вэньбинь.
На опубликованной Китаем карте также на карте был изображен штат Аруначал-Прадеш, который Китай называет Южным Тибетом, и регион Аксай-Чин в Ладакхе, оккупированный Китаем во время войны 1962 года. В связи с этим Индия выразила Китаю протест.
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