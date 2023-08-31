https://ria.ru/20230831/karta-1893345510.html

МИД КНР надеется, что новую "стандартную карту" мира воспримут объективно

МИД КНР надеется, что новую "стандартную карту" мира воспримут объективно - РИА Новости, 31.08.2023

МИД КНР надеется, что новую "стандартную карту" мира воспримут объективно

Китай надеется, что "соответствующие стороны", будут объективно и рационально относиться к новому изданию "стандартной карты" мира, опубликованной ранее Китаем, РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T11:21

2023-08-31T11:21

2023-08-31T11:21

китай

в мире

южно-китайское море

тайвань

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ПЕКИН, 31 авг - РИА Новости. Китай надеется, что "соответствующие стороны", будут объективно и рационально относиться к новому изданию "стандартной карты" мира, опубликованной ранее Китаем, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Китай ранее опубликовал издание своей "стандартной карты" 2023 года со спорными районами. На карте были отражены претензии Китая на остров Тайвань и "линия с девятью штрихами", отражающая претензии Китая на большую часть Южно-Китайского моря. В среду МИД Малайзии объявил, что карта не имеет обязательной силы в отношении территории страны. По словам дипломата, позиция Китая по вопросу Южно-Китайского моря всегда была ясной, и китайские компетентные органы ежегодно обновляют и выпускают различные типы стандартных карт. "Целью является предоставление картографических услуг широкой общественности и повышение осведомленности общественности о стандартном использовании карт. Надеемся, что заинтересованные стороны будут объективно и рационально подходить к этому", - сказал Ван Вэньбинь. На опубликованной Китаем карте также на карте был изображен штат Аруначал-Прадеш, который Китай называет Южным Тибетом, и регион Аксай-Чин в Ладакхе, оккупированный Китаем во время войны 1962 года. В связи с этим Индия выразила Китаю протест.

https://ria.ru/20230727/tayvan-1886571355.html

китай

южно-китайское море

тайвань

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китай, в мире, южно-китайское море, тайвань