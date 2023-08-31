https://ria.ru/20230831/kardinal-1893448439.html
Экс-кардинал из-за деменции избежал суда в США за растление подростка
Экс-кардинал из-за деменции избежал суда в США за растление подростка - РИА Новости, 31.08.2023
Экс-кардинал из-за деменции избежал суда в США за растление подростка
Бывший католический архиепископ Вашингтона Теодор Маккарик по причине старческой деменции избежал суда в США за растление подростка, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T17:17
2023-08-31T17:17
2023-08-31T19:20
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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. Бывший католический архиепископ Вашингтона Теодор Маккарик по причине старческой деменции избежал суда в США за растление подростка, сообщил РИА Новости представитель суда.Судья в Бостоне в среду закрыл дело в отношении 93-летнего экс-кардинала с согласия обвинения и защиты. "Это освидетельствование подтвердило отсутствие компетенций для содействия защите, что требуется для продолжения процесса в судах штата Массачусетс. После этого дело было закрыто судом", - сказал собеседник агентства.Подсудимому вменялись три эпизода развратных действий в отношении несовершеннолетнего лица старше 14 лет. Сам Маккарик два года назад отказался признать себя виновным. Он стал первым кардиналом в истории США, обвиненным в домогательствах к несовершеннолетнему. Скандал стал главной темой фильма "В центре внимания", который в 2015 году получил премию "Оскар" за лучший фильм. Маккарик, занимавший в разное время должности архиепископов Ньюарка и Вашингтона, ушел в отставку в 2006 году. В 2018 году его отстранили от служения, годом позже Папа Римский Франциск исключил Маккарика из коллегии кардиналов. Потерпевший от действий Маккарика рассказал, что первый эпизод домогательств имел место на свадебной церемонии в 1974 году, когда ему было 16 лет. По словам мужчины, он и впоследствии подвергался преследованиям со стороны кардинала.
https://ria.ru/20230630/deputat-1881346165.html
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в мире, франциск (хорхе марио бергольо), справки, вашингтон (штат), сша, бостон
В мире, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Справки, Вашингтон (штат), США, Бостон
Экс-кардинал из-за деменции избежал суда в США за растление подростка
Экс-кардинал по причине деменции избежал суда в США за растление подростка
ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. Бывший католический архиепископ Вашингтона Теодор Маккарик по причине старческой деменции избежал суда в США за растление подростка, сообщил РИА Новости представитель суда.
Судья в Бостоне
в среду закрыл дело в отношении 93-летнего экс-кардинала с согласия обвинения и защиты.
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«
"Это освидетельствование подтвердило отсутствие компетенций для содействия защите, что требуется для продолжения процесса в судах штата Массачусетс. После этого дело было закрыто судом", - сказал собеседник агентства.
Подсудимому вменялись три эпизода развратных действий в отношении несовершеннолетнего лица старше 14 лет. Сам Маккарик два года назад отказался признать себя виновным.
Он стал первым кардиналом в истории США, обвиненным в домогательствах к несовершеннолетнему. Скандал стал главной темой фильма "В центре внимания", который в 2015 году получил премию "Оскар" за лучший фильм.
Маккарик, занимавший в разное время должности архиепископов Ньюарка и Вашингтона, ушел в отставку в 2006 году. В 2018 году его отстранили от служения, годом позже Папа Римский Франциск
исключил Маккарика из коллегии кардиналов.
Потерпевший от действий Маккарика рассказал, что первый эпизод домогательств имел место на свадебной церемонии в 1974 году, когда ему было 16 лет. По словам мужчины, он и впоследствии подвергался преследованиям со стороны кардинала.
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