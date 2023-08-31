Баку вручил ноту послу Франции из-за отправки Парижем гумпомощи в Карабах
Баку вручил ноту послу Франции из-за несогласованной гумпомощи для Карабаха
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Флаг Азербайджана в Баку. Архивное фото
БАКУ, 31 авг – РИА Новости. МИД Азербайджана расценил как провокацию попытку отправки грузов в Карабах без согласования с Баку и вручил ноту протеста послу Франции Анне Буайон, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.
Ранее армянские СМИ сообщили, что мэр Парижа Анн Идальго сопровождала колонну с гуманитарной помощью для Карабаха, которая в среду направилась из Еревана в сторону Лачинского коридора.
"Посол Франции в Азербайджане Анн Буайон была вызвана в министерство иностранных дел Азербайджана. Азербайджанская сторона расценила как провокацию попытку отправки грузов на международно признанную территорию без согласования с Азербайджаном, послу был выражен решительный протест. Было отмечено, что Франция должна прекратить предпринимать шаги, направленные против охраняемых международным правом суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, угрожающие хрупкому процессу нормализации, продвигаемому в регионе активными усилиями международных акторов", - говорится в сообщении пресс-службы.
Во вторник азербайджанское общество Красного Полумесяца также направило гуманитарную помощь проживающим в Карабахе армянам.
Двадцать третьего апреля 2023 года азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией - он появился в начале дороги в Лачинском коридоре, которая ведет в Степанакерт. КПП расположился на новом шоссе, построенном после перемирия 2020 года в объезд Лачина - у моста через реку Хакари в 16 километрах к востоку от села Тех Сюникской области Армении. Рядом с объектом находится наблюдательный пост российского миротворческого контингента. Ранее, в декабре 2022 года, ту же дорогу перекрывали азербайджанские экоактивисты - по их словам, акция стала выражением протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе.
Появление КПП в Баку объяснили неправомерным использованием армянской стороной дороги в Степанакерт и угрозами безопасности. Азербайджанские пограничники указывали, что об этом проинформировано командование российского миротворческого контингента и Российско-турецкий мониторинговый центр. МИД Армении назвал установление КПП грубым нарушением трехстороннего заявления лидеров Армении, РФ и Азербайджана 2020 года. В ответ в Баку назвали установление пункта пропуска легитимным шагом. Власти Армении обращают внимание на то, что блокирование Лачинского коридора привело к гуманитарной катастрофе в Нагорном Карабахе.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора по итогам боевых действий осени 2020 года и последовавшего за ними ноябрьского перемирия. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах. то есть вместе с Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.