https://ria.ru/20230831/kaiyi-1893367541.html
Калининградский "Автотор" начал производство кроссоверов KAIYI Х3
Калининградский "Автотор" начал производство кроссоверов KAIYI Х3 - РИА Новости, 31.08.2023
Калининградский "Автотор" начал производство кроссоверов KAIYI Х3
"Автотор" начал производство новых моделей китайского бренда Kaiyi на заводе в Калининграде: кроссоверов Х3 и X3 Pro, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T12:55
2023-08-31T12:55
2023-08-31T13:27
авто
автотор
калининград
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. "Автотор" начал производство новых моделей китайского бренда Kaiyi на заводе в Калининграде: кроссоверов Х3 и X3 Pro, говорится в сообщении компании."На калининградском автомобилестроительном заводе "Автотор" началось производство кроссоверов в Kaiyi Х3 и Kaiyi X3 Pro. Первые автомобили сошли с конвейера производства пассажирских автомобилей. Компактные кроссоверы пополнили модельную линейку выпускаемого "Автотор" с января 2023 года бренда Kaiyi", - отмечается в сообщении.Подписано соответствующее соглашение о расширении выпуска модельного ряда бренда на "Автоторе", уточнили в автохолдинге. Ранее на конвейере собирался только седан этого бренда - Kaiyi E5.В работе группы запуска новых моделей приняли участие специалисты Kaiyi. В рамках совместной работы по подготовке производства было произведено дополнительное оснащение и наладка оборудования, отработаны вопросы, касающиеся технологии производства и обеспечения качества.Kaiyi Х3 – это городской кроссовер со спортивным обликом, оснащен двигателем объемом 1,5 литра мощностью 113 лошадиных сил, 7-ступенчатая коробка передач - вариатор CVT. Потребляемое топливо - Аи-92. Кроссовер Kaiyi Х3 Pro в свою очередь оборудован 1,5-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом мощностью 147 лошадиных сил, агрегатированным с бесступенчатой коробкой передач.Автохолдинг "Автотор" основан в 1994 году в Калининграде. Завод первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов, его мощности на данный момент составляют около 250 тысяч машин в год. До весны 2022 года на "Автоторе" в основном выпускались модели BMW, а также Kia и Hyundai, сборка которых сейчас приостановлена. В конце января "Автотор" начал производство автомобилей китайского бренда Kaiyi, в апреле - китайских машин BAIC и SWM.
https://ria.ru/20221215/alikhanov-1838759735.html
https://ria.ru/20230628/avtomobili-1880905650.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, автотор, калининград
Авто, Автотор, Калининград
Калининградский "Автотор" начал производство кроссоверов KAIYI Х3
Калининградский "Автотор" начал производство кроссоверов KAIYI Х3 и KAIYI X3 PRO
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.
"Автотор" начал производство новых моделей китайского бренда Kaiyi на заводе в Калининграде: кроссоверов Х3 и X3 Pro, говорится в сообщении
компании.
"На калининградском автомобилестроительном заводе "Автотор"
началось производство кроссоверов в Kaiyi Х3 и Kaiyi X3 Pro. Первые автомобили сошли с конвейера производства пассажирских автомобилей. Компактные кроссоверы пополнили модельную линейку выпускаемого "Автотор" с января 2023 года бренда Kaiyi", - отмечается в сообщении.
Подписано соответствующее соглашение о расширении выпуска модельного ряда бренда на "Автоторе", уточнили в автохолдинге. Ранее на конвейере собирался только седан этого бренда - Kaiyi E5.
В работе группы запуска новых моделей приняли участие специалисты Kaiyi. В рамках совместной работы по подготовке производства было произведено дополнительное оснащение и наладка оборудования, отработаны вопросы, касающиеся технологии производства и обеспечения качества.
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Kaiyi Х3 – это городской кроссовер со спортивным обликом, оснащен двигателем объемом 1,5 литра мощностью 113 лошадиных сил, 7-ступенчатая коробка передач - вариатор CVT. Потребляемое топливо - Аи-92. Кроссовер Kaiyi Х3 Pro в свою очередь оборудован 1,5-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом мощностью 147 лошадиных сил, агрегатированным с бесступенчатой коробкой передач.
Автохолдинг "Автотор" основан в 1994 году в Калининграде. Завод первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов, его мощности на данный момент составляют около 250 тысяч машин в год. До весны 2022 года на "Автоторе" в основном выпускались модели BMW, а также Kia и Hyundai, сборка которых сейчас приостановлена. В конце января "Автотор" начал производство автомобилей китайского бренда Kaiyi, в апреле - китайских машин BAIC и SWM.
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