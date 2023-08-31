https://ria.ru/20230831/kaiyi-1893367541.html

Калининградский "Автотор" начал производство кроссоверов KAIYI Х3

Калининградский "Автотор" начал производство кроссоверов KAIYI Х3 - РИА Новости, 31.08.2023

Калининградский "Автотор" начал производство кроссоверов KAIYI Х3

"Автотор" начал производство новых моделей китайского бренда Kaiyi на заводе в Калининграде: кроссоверов Х3 и X3 Pro, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T12:55

2023-08-31T12:55

2023-08-31T13:27

авто

автотор

калининград

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. "Автотор" начал производство новых моделей китайского бренда Kaiyi на заводе в Калининграде: кроссоверов Х3 и X3 Pro, говорится в сообщении компании."На калининградском автомобилестроительном заводе "Автотор" началось производство кроссоверов в Kaiyi Х3 и Kaiyi X3 Pro. Первые автомобили сошли с конвейера производства пассажирских автомобилей. Компактные кроссоверы пополнили модельную линейку выпускаемого "Автотор" с января 2023 года бренда Kaiyi", - отмечается в сообщении.Подписано соответствующее соглашение о расширении выпуска модельного ряда бренда на "Автоторе", уточнили в автохолдинге. Ранее на конвейере собирался только седан этого бренда - Kaiyi E5.В работе группы запуска новых моделей приняли участие специалисты Kaiyi. В рамках совместной работы по подготовке производства было произведено дополнительное оснащение и наладка оборудования, отработаны вопросы, касающиеся технологии производства и обеспечения качества.Kaiyi Х3 – это городской кроссовер со спортивным обликом, оснащен двигателем объемом 1,5 литра мощностью 113 лошадиных сил, 7-ступенчатая коробка передач - вариатор CVT. Потребляемое топливо - Аи-92. Кроссовер Kaiyi Х3 Pro в свою очередь оборудован 1,5-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом мощностью 147 лошадиных сил, агрегатированным с бесступенчатой коробкой передач.Автохолдинг "Автотор" основан в 1994 году в Калининграде. Завод первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов, его мощности на данный момент составляют около 250 тысяч машин в год. До весны 2022 года на "Автоторе" в основном выпускались модели BMW, а также Kia и Hyundai, сборка которых сейчас приостановлена. В конце января "Автотор" начал производство автомобилей китайского бренда Kaiyi, в апреле - китайских машин BAIC и SWM.

https://ria.ru/20221215/alikhanov-1838759735.html

https://ria.ru/20230628/avtomobili-1880905650.html

калининград

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

авто, автотор, калининград