https://ria.ru/20230831/kaban-1893427939.html
Ученые выяснили, из-за чего в Европе появились радиоактивные кабаны
Ученые выяснили, из-за чего в Европе появились радиоактивные кабаны - РИА Новости, 31.08.2023
Ученые выяснили, из-за чего в Европе появились радиоактивные кабаны
Ученые выяснили, что появление радиоактивных кабанов в Центральной Европе, которых запретили принимать в пищу из-за высокой концентрации радионуклидов, связано... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T16:09
2023-08-31T16:09
2023-08-31T16:09
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германия
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Ученые выяснили, что появление радиоактивных кабанов в Центральной Европе, которых запретили принимать в пищу из-за высокой концентрации радионуклидов, связано не из-за аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, а с испытаниями ядерного оружия, проведенными ранее в 20 веке, как считалось ранее, сообщается в исследовании, опубликованном в научном журнале Environmental Science & Technology. Для исследования ученые исследовали 48 образцов мяса дикого кабана из 11 округов Баварии на юге Германии и обнаружили в большинстве образцов высокий уровень радиоактивного цезия. "Шестидесятилетний радиоцезий, образовавшийся после испытаний ядерного оружия значительно способствует печально известному уровню заражения диких кабанов в Центральной Европе, который, как традиционно считалось, появился под доминирующим влиянием Чернобыля", - говорится в тексте исследования. При этом отмечается, что после ядерных испытаний в период холодной воды, уровень радиоактивности у других животных, обитающих в той же зоне, снизился. Однако кабаны сохраняют высокий уровень радиоактивности из-за их пристрастия к трюфельным грибам, которые медленно накапливают из почвы осевшие радиоактивные частицы.
https://ria.ru/20230831/ryba-1893335354.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, бавария, германия, чернобыльская аэс, в мире
Европа, Бавария, Германия, Чернобыльская АЭС, В мире
Ученые выяснили, из-за чего в Европе появились радиоактивные кабаны
Ученые: радиоактивные кабаны в Европе появились из-за ядерных испытаний
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Ученые выяснили, что появление радиоактивных кабанов в Центральной Европе, которых запретили принимать в пищу из-за высокой концентрации радионуклидов, связано не из-за аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, а с испытаниями ядерного оружия, проведенными ранее в 20 веке, как считалось ранее, сообщается в исследовании, опубликованном в научном журнале Environmental Science & Technology.
Для исследования ученые исследовали 48 образцов мяса дикого кабана из 11 округов Баварии
на юге Германии
и обнаружили в большинстве образцов высокий уровень радиоактивного цезия.
"Шестидесятилетний радиоцезий, образовавшийся после испытаний ядерного оружия значительно способствует печально известному уровню заражения диких кабанов в Центральной Европе, который, как традиционно считалось, появился под доминирующим влиянием Чернобыля", - говорится в тексте исследования.
При этом отмечается, что после ядерных испытаний в период холодной воды, уровень радиоактивности у других животных, обитающих в той же зоне, снизился. Однако кабаны сохраняют высокий уровень радиоактивности из-за их пристрастия к трюфельным грибам, которые медленно накапливают из почвы осевшие радиоактивные частицы.
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