https://ria.ru/20230831/kaban-1893427939.html

Ученые выяснили, из-за чего в Европе появились радиоактивные кабаны

Ученые выяснили, из-за чего в Европе появились радиоактивные кабаны - РИА Новости, 31.08.2023

Ученые выяснили, из-за чего в Европе появились радиоактивные кабаны

Ученые выяснили, что появление радиоактивных кабанов в Центральной Европе, которых запретили принимать в пищу из-за высокой концентрации радионуклидов, связано... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T16:09

2023-08-31T16:09

2023-08-31T16:09

европа

бавария

германия

чернобыльская аэс

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0c/1877604216_0:127:2525:1547_1920x0_80_0_0_04c52ee3d342d0f385af8d37290c9f5b.jpg

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Ученые выяснили, что появление радиоактивных кабанов в Центральной Европе, которых запретили принимать в пищу из-за высокой концентрации радионуклидов, связано не из-за аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, а с испытаниями ядерного оружия, проведенными ранее в 20 веке, как считалось ранее, сообщается в исследовании, опубликованном в научном журнале Environmental Science & Technology. Для исследования ученые исследовали 48 образцов мяса дикого кабана из 11 округов Баварии на юге Германии и обнаружили в большинстве образцов высокий уровень радиоактивного цезия. "Шестидесятилетний радиоцезий, образовавшийся после испытаний ядерного оружия значительно способствует печально известному уровню заражения диких кабанов в Центральной Европе, который, как традиционно считалось, появился под доминирующим влиянием Чернобыля", - говорится в тексте исследования. При этом отмечается, что после ядерных испытаний в период холодной воды, уровень радиоактивности у других животных, обитающих в той же зоне, снизился. Однако кабаны сохраняют высокий уровень радиоактивности из-за их пристрастия к трюфельным грибам, которые медленно накапливают из почвы осевшие радиоактивные частицы.

https://ria.ru/20230831/ryba-1893335354.html

европа

бавария

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

европа, бавария, германия, чернобыльская аэс, в мире