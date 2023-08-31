https://ria.ru/20230831/istrebiteli-1893464421.html

СМИ: Зеленский получит мощное оружие, о котором пожалеет

СМИ: Зеленский получит мощное оружие, о котором пожалеет - РИА Новости, 31.08.2023

СМИ: Зеленский получит мощное оружие, о котором пожалеет

Поставка Украине истребителей F-16 может только навредить ВСУ, так как базы с этими самолетами станут законной российской целью, пишет швейцарская газета Neue... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T17:46

2023-08-31T17:46

2023-08-31T17:54

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вашингтон (штат)

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владимир зеленский

пентагон

f-16

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Поставка Украине истребителей F-16 может только навредить ВСУ, так как базы с этими самолетами станут законной российской целью, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.“Вместе с истребителями украинцы получают мощное оружие. Соответственно, базы F-16 становятся приоритетными целями для армии России, что также ставит под угрозу жизнь пилотов и обслуживающего персонала", — отметило издание.Более того, солдаты ВСУ вряд ли смогут с самого начала взять на себя обслуживание этих истребителей, поэтому либо военным НАТО на территории Украины придется им помогать, либо самолеты будут вывозить в третьи страны на ремонт, говорится в материале. Все это может привести к еще большей эскалации конфликта, о чем пожалеет Владимир Зеленский, указал автор статьи.Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. В Пентагоне также отмечали, что Украина пока не располагает необходимой инфраструктурой для размещения у себя F-16.

https://ria.ru/20230831/zelenskiy-1893412358.html

https://ria.ru/20230831/spetsoperatsiya-1893347254.html

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вашингтон (штат)

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в мире, украина, вашингтон (штат), киев, владимир зеленский, пентагон, f-16