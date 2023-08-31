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Украине нужно около 160 истребителей F-16, заявил Зеленский
Украине нужно около 160 истребителей F-16, заявил Зеленский - РИА Новости, 31.08.2023
Украине нужно около 160 истребителей F-16, заявил Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно около 160 истребителей F-16, чтобы не дать российским пилотам доминировать в воздушном пространстве. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T16:18
2023-08-31T16:18
2023-08-31T16:27
специальная военная операция на украине
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владимир зеленский
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f-16
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россия
сергей лавров
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно около 160 истребителей F-16, чтобы не дать российским пилотам доминировать в воздушном пространстве. "В общей сложности нам необходимо около 160 истребителей, чтобы иметь мощные военно-воздушные силы, не дающие России возможности доминировать в воздушном пространстве", - сказал Зеленский в интервью португальскому телеканалу RTP. Ранее газета New York Times сообщала, что Украина пытается получить как можно больше F-16 до выборов в США и Западной Европе, поскольку "часики тикают", а выборы могут привести к смене правительств, пообещавших поставить самолеты. Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. В Пентагоне также отмечали, что Украина пока не располагает необходимой инфраструктурой для размещения у себя F-16. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
https://ria.ru/20230831/oruzhie-1893400737.html
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украина, владимир зеленский, министерство обороны сша, f-16, киев, россия, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимир Зеленский, Министерство обороны США, F-16, Киев, Россия, Сергей Лавров
Украине нужно около 160 истребителей F-16, заявил Зеленский
Зеленский: ВСУ нужно около 160 истребителей F-16, чтобы иметь мощные ВВС