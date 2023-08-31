https://ria.ru/20230831/ispaniya-1893360710.html

В Испании открыто вербуют наемников на Украину, пишут СМИ

В Испании открыто вербуют наемников на Украину, пишут СМИ - РИА Новости, 31.08.2023

В Испании открыто вербуют наемников на Украину, пишут СМИ

Испанская компания занялась открытой вербовкой наемников для участия в боевых действиях на Украине, зарабатывая на их обучении и обещая подготовить всего за... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T12:25

2023-08-31T12:25

2023-08-31T12:25

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Испанская компания занялась открытой вербовкой наемников для участия в боевых действиях на Украине, зарабатывая на их обучении и обещая подготовить всего за пять дней, сообщает газета Pais. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. "Компания из Лериды предлагает курс за 700 евро для людей, которые хотят участвовать в войне на Украине", - пишет издание. Курсы рассчитаны на пять дней, за которые слушатели, как ожидается, должны узнать, с чем могут столкнуться непосредственно на месте. Сама компания представляет собой ассоциацию инструкторов, которые уже участвовали в боях на Украине. Она ищет людей с двухлетним опытом работы, будь то военные, полицейские или лица из частного сектора. "Несмотря на то, что люди, которые записываются, уже являются профессионалами, (курс) помогает узнать тактику или то, как использовать дроны", - приводит Pais слова одного из инструкторов G.O.A Tactical Industries. Как заявляют в компании, она действует как фильтр вместе с минобороны Украины и помогает с маршрутом и контактами, чтобы человек был напрямую приписан к подразделению интернационального легиона. Попавшим на обучение сообщают, что они могут подписать контракт с министерством обороны, оплата может достигать 3,4 тысячи евро, если они входят в состав элитных подразделений, 2,8 тысячи евро в случае участия в боевых действиях на передовой и примерно на тысячу евро меньше, если они находятся в тылу. Любая из сторон может расторгнуть контракт в любое время. Руководитель G.O.A Tactical Industries Франсиско Гальван уточнил, что его компания единственная в Испании, предлагающая подобное обучение. По его словам, сейчас на Украине воюют четыре наемника. "На Украине есть проблема, когда открылся ящик Пандоры с наемниками. Многие люди приезжают без опыта и без подготовки. Меньше чем через неделю многие из только что прибывших расторгают свои контракты... Мы используем наш опыт (участия в боевых действиях - ред.) в стране (на Украине - ред.)", - заявил инструктор курсов. Источники в полиции подтверждают, что G.O.A. Tactictal уже много лет организует курсы. Глава ассоциации уверяет, что на данный момент у них есть 200 инструкторов, "разбросанных по миру", и 25 бойцов" в Южной Америке, Нигерии, Ливане или Ираке", среди которых четверо с Украины. Pais при этом напоминает, что минобороны Испании не рекомендует гражданам страны ездить на Украину. Источники в министерстве отметили, что нет никакой гарантии, что они смогут помочь людям, которые едут для участия в боевых действиях. В ноябре 2022 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали свыше 8 тысяч наемников из более чем 60 стран, самые многочисленные группы – из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, несмотря на то, что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке. Более 3 тысяч иностранных боевиков на тот момент уже были уничтожены, столько же вернулись домой. Захарова также отмечала, что Украина нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, вербуя наемников через свои посольства за рубежом.

https://ria.ru/20230827/naemniki-1892473453.html

https://ria.ru/20230818/naemnik-1890898122.html

https://ria.ru/20230817/naemniki-1890528729.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, испания