https://ria.ru/20230831/inoagent-1893313878.html

Иноагенты подготовили методички для дискредитации "Разговоров о важном"

Иноагенты подготовили методички для дискредитации "Разговоров о важном" - РИА Новости, 31.08.2023

Иноагенты подготовили методички для дискредитации "Разговоров о важном"

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательств извне накануне Дня знаний зафиксировала распространение деструктивных просветительских материалов для... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T09:14

2023-08-31T09:14

2023-08-31T09:26

общество

россия

василий пискарев

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательств извне накануне Дня знаний зафиксировала распространение деструктивных просветительских материалов для школьников, сообщил глава комиссии ГД Василий Пискарев."Накануне Дня знаний Комиссией зафиксировано распространение деструктивных просветительских материалов для школьников", — приводит слова Пискарева телеграм-канал комиссии.Пискарев также отметил, что к 1 сентября иноагентами разработаны методички для учеников и учителей, которые направлены на дискредитацию "Разговоров о важном"."Их цель - привить детям ложные представления о таких понятиях, как "патриотизм" и "любовь к Родине", внедрить в сознание ребят искаженные факты истории страны. В частности, предпринимается попытка вызвать у школьников негативное отношение к новым учебникам по истории, которые сейчас поступают в школы", — пояснил Пискарев.Он уточнил, что комиссия обратился в Генпрокуратуру в связи с данными фактами.

https://ria.ru/20230817/golos-1890667120.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

общество, россия, василий пискарев