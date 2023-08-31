https://ria.ru/20230831/inoagent-1893313878.html
Иноагенты подготовили методички для дискредитации "Разговоров о важном"
Иноагенты подготовили методички для дискредитации "Разговоров о важном" - РИА Новости, 31.08.2023
Иноагенты подготовили методички для дискредитации "Разговоров о важном"
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательств извне накануне Дня знаний зафиксировала распространение деструктивных просветительских материалов для... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T09:14
2023-08-31T09:14
2023-08-31T09:26
общество
россия
василий пискарев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585297435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_018056ce47bc44a443a8a0906d54fbac.jpg
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательств извне накануне Дня знаний зафиксировала распространение деструктивных просветительских материалов для школьников, сообщил глава комиссии ГД Василий Пискарев."Накануне Дня знаний Комиссией зафиксировано распространение деструктивных просветительских материалов для школьников", — приводит слова Пискарева телеграм-канал комиссии.Пискарев также отметил, что к 1 сентября иноагентами разработаны методички для учеников и учителей, которые направлены на дискредитацию "Разговоров о важном"."Их цель - привить детям ложные представления о таких понятиях, как "патриотизм" и "любовь к Родине", внедрить в сознание ребят искаженные факты истории страны. В частности, предпринимается попытка вызвать у школьников негативное отношение к новым учебникам по истории, которые сейчас поступают в школы", — пояснил Пискарев.Он уточнил, что комиссия обратился в Генпрокуратуру в связи с данными фактами.
https://ria.ru/20230817/golos-1890667120.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585297435_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c744d65b16a31208251bec19ed18cfca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, василий пискарев
Общество, Россия, Василий Пискарев
Иноагенты подготовили методички для дискредитации "Разговоров о важном"
Пискарев: иноагенты сделали методички для дискредитации "Разговоров о важном"
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательств извне накануне Дня знаний зафиксировала распространение деструктивных просветительских материалов для школьников, сообщил
глава комиссии ГД Василий Пискарев.
"Накануне Дня знаний Комиссией зафиксировано распространение деструктивных просветительских материалов для школьников", — приводит слова Пискарева
телеграм-канал комиссии.
Пискарев также отметил, что к 1 сентября иноагентами разработаны методички для учеников и учителей, которые направлены на дискредитацию "Разговоров о важном".
"Их цель - привить детям ложные представления о таких понятиях, как "патриотизм" и "любовь к Родине", внедрить в сознание ребят искаженные факты истории страны. В частности, предпринимается попытка вызвать у школьников негативное отношение к новым учебникам по истории, которые сейчас поступают в школы", — пояснил Пискарев.
Он уточнил, что комиссия обратился в Генпрокуратуру
в связи с данными фактами.
В Госдуме рассказали о деятельности "Голоса"* по дискредитации выборов