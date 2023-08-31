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Главы МИД стран БРИКС предложили Индонезии вступить в альянс
Главы МИД стран БРИКС предложили Индонезии вступить в альянс - РИА Новости, 31.08.2023
Главы МИД стран БРИКС предложили Индонезии вступить в альянс
Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что главы МИД стран-членов БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки) обратились к Индонезии РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T11:40
2023-08-31T11:40
2023-08-31T11:40
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бразилия
россия
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что главы МИД стран-членов БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки) обратились к Индонезии с предложением присоединиться к альянсу. Саммит БРИКС прошел в Йоханнесбурге 22-24 августа. Несмотря на сообщения о поступившей от Индонезии заявки на вступление в альянс, страна не вошла в число новых членов объединения. Ими с 1 января 2024 года станут Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. "Изначально существовала идея о расширении членства БРИКС, и все министры иностранных дел БРИКС обратились к Индонезии с предложением... вступить в БРИКС", - заявила Марсуди в индонезийском парламенте в четверг. Слова главы МИД приводит индонезийское агентство ANTARA. Однако, по словам Марсуди, Индонезия все еще проводит исследования, чтобы рассмотреть преимущества вступления в БРИКС. Министр добавила, что ее страна также не подавала письма о "выражении заинтересованности" в присоединении к БРИКС. "Внутренние исследования все еще проводятся, чтобы взвесить выгоды как с политической, так и экономической стороны", - пояснила дипломат. Тем не менее, по ее словам, у Индонезии "хорошие отношения со всеми странами-членами БРИКС". В среду председатель индонезийского парламента по экономическим вопроса Саид Абдулла призвал правительство страны ускорить процесс присоединения Индонезии к альянсу БРИКС. По словам политика, членство Индонезии в альянсе развивающихся стран даст государству ряд преимуществ. В частности, Индонезия заинтересована во вступлении в БРИКС, так как альянс может поддержать усилия страны по развитию расчетов в местной валюте.
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индонезия, бразилия, россия, брикс
Индонезия, Бразилия, Россия, БРИКС
Главы МИД стран БРИКС предложили Индонезии вступить в альянс
Главы МИД стран БРИКС обратились к Индонезии с предложением вступить в альянс
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.
Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что главы МИД стран-членов БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки) обратились
к Индонезии с предложением присоединиться к альянсу.
Саммит БРИКС прошел в Йоханнесбурге
22-24 августа. Несмотря на сообщения о поступившей от Индонезии заявки на вступление в альянс, страна не вошла в число новых членов объединения. Ими с 1 января 2024 года станут Аргентина
, Египет
, Иран
, ОАЭ
, Саудовская Аравия
и Эфиопия
.
"Изначально существовала идея о расширении членства БРИКС, и все министры иностранных дел БРИКС обратились к Индонезии с предложением... вступить в БРИКС", - заявила Марсуди в индонезийском парламенте в четверг. Слова главы МИД приводит индонезийское агентство ANTARA.
Однако, по словам Марсуди, Индонезия все еще проводит исследования, чтобы рассмотреть преимущества вступления в БРИКС. Министр добавила, что ее страна также не подавала письма о "выражении заинтересованности" в присоединении к БРИКС.
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"Внутренние исследования все еще проводятся, чтобы взвесить выгоды как с политической, так и экономической стороны", - пояснила дипломат. Тем не менее, по ее словам, у Индонезии "хорошие отношения со всеми странами-членами БРИКС".
В среду председатель индонезийского парламента по экономическим вопроса Саид Абдулла призвал правительство страны ускорить процесс присоединения Индонезии к альянсу БРИКС. По словам политика, членство Индонезии в альянсе развивающихся стран даст государству ряд преимуществ. В частности, Индонезия заинтересована во вступлении в БРИКС, так как альянс может поддержать усилия страны по развитию расчетов в местной валюте.
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