https://ria.ru/20230831/indoneziya-1893349298.html

Главы МИД стран БРИКС предложили Индонезии вступить в альянс

Главы МИД стран БРИКС предложили Индонезии вступить в альянс - РИА Новости, 31.08.2023

Главы МИД стран БРИКС предложили Индонезии вступить в альянс

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что главы МИД стран-членов БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки) обратились к Индонезии РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T11:40

2023-08-31T11:40

2023-08-31T11:40

индонезия

бразилия

россия

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что главы МИД стран-членов БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки) обратились к Индонезии с предложением присоединиться к альянсу. Саммит БРИКС прошел в Йоханнесбурге 22-24 августа. Несмотря на сообщения о поступившей от Индонезии заявки на вступление в альянс, страна не вошла в число новых членов объединения. Ими с 1 января 2024 года станут Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. "Изначально существовала идея о расширении членства БРИКС, и все министры иностранных дел БРИКС обратились к Индонезии с предложением... вступить в БРИКС", - заявила Марсуди в индонезийском парламенте в четверг. Слова главы МИД приводит индонезийское агентство ANTARA. Однако, по словам Марсуди, Индонезия все еще проводит исследования, чтобы рассмотреть преимущества вступления в БРИКС. Министр добавила, что ее страна также не подавала письма о "выражении заинтересованности" в присоединении к БРИКС. "Внутренние исследования все еще проводятся, чтобы взвесить выгоды как с политической, так и экономической стороны", - пояснила дипломат. Тем не менее, по ее словам, у Индонезии "хорошие отношения со всеми странами-членами БРИКС". В среду председатель индонезийского парламента по экономическим вопроса Саид Абдулла призвал правительство страны ускорить процесс присоединения Индонезии к альянсу БРИКС. По словам политика, членство Индонезии в альянсе развивающихся стран даст государству ряд преимуществ. В частности, Индонезия заинтересована во вступлении в БРИКС, так как альянс может поддержать усилия страны по развитию расчетов в местной валюте.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

индонезия, бразилия, россия, брикс