https://ria.ru/20230831/indoneziya-1893345724.html

МИД Индонезии заявил, что не изменит позицию по спорным территориям

МИД Индонезии заявил, что не изменит позицию по спорным территориям - РИА Новости, 31.08.2023

МИД Индонезии заявил, что не изменит позицию по спорным территориям

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что позиция страны по поводу спорных с Китаем территорий в Южно-Китайском море останется неизменной... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T11:23

2023-08-31T11:23

2023-08-31T11:23

в мире

китай

индонезия

южно-китайское море

ретно марсуди

оон

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что позиция страны по поводу спорных с Китаем территорий в Южно-Китайском море останется неизменной после публикацией КНР "стандартной карты" 2023 года. Китай в понедельник опубликовал издание своей "стандартной карты" 2023 года со спорными районами. На карте были отражены претензии Китая на остров Тайвань и "линия с девятью штрихами", отражающая претензии Китая на большую часть Южно-Китайского моря. В спор за эти территории в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Индонезия, Малайзия и Филиппины. В среду МИД Малайзии объявил, что новая карта Китая не имеет обязательной силы в отношении территории страны. По данным индонезийского агентства ANTARA, Марсуди заявила, что нынешняя позиция Индонезии - отрицание территориальных претензий Китая в Южно-Китайском море - не является новой. По словам министра, отношение Индонезии к этому вопросу всегда определялось постановлением ЮНКЛОС 1982 года. "Позиция Индонезии - это не новая позиция, а позиция, которая всегда последовательно выражалась. В частности, любое проведение границ, любые выдвигаемые претензии должны соответствовать Конвенции ООН по морскому праву 1982 года", - подчеркнула глава МИД. Представитель министерства иностранных дел Индонезии Теуку Файзасия ранее заявил, что этот вопрос все еще ожидает подтверждения от посольства Индонезии в Пекине. На опубликованной Китаем карте также на карте был изображен штат Аруначал-Прадеш, который Китай называет Южным Тибетом, и регион Аксай-Чин в Ладакхе, оккупированный Китаем во время войны 1962 года. В связи с этим Индия выразила Китаю протест.

https://ria.ru/20230829/protest-1892987810.html

https://ria.ru/20230807/korabl-1888561311.html

китай

индонезия

южно-китайское море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, индонезия, южно-китайское море, ретно марсуди, оон