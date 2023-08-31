МИД Индонезии заявил, что не изменит позицию по спорным территориям
Индонезия не изменит позицию по спорным территориям из-за новой карты Китая
Джакарта. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что позиция страны по поводу спорных с Китаем территорий в Южно-Китайском море останется неизменной после публикацией КНР "стандартной карты" 2023 года.
Китай в понедельник опубликовал издание своей "стандартной карты" 2023 года со спорными районами. На карте были отражены претензии Китая на остров Тайвань и "линия с девятью штрихами", отражающая претензии Китая на большую часть Южно-Китайского моря. В спор за эти территории в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Индонезия, Малайзия и Филиппины. В среду МИД Малайзии объявил, что новая карта Китая не имеет обязательной силы в отношении территории страны.
По данным индонезийского агентства ANTARA, Марсуди заявила, что нынешняя позиция Индонезии - отрицание территориальных претензий Китая в Южно-Китайском море - не является новой. По словам министра, отношение Индонезии к этому вопросу всегда определялось постановлением ЮНКЛОС 1982 года.
"Позиция Индонезии - это не новая позиция, а позиция, которая всегда последовательно выражалась. В частности, любое проведение границ, любые выдвигаемые претензии должны соответствовать Конвенции ООН по морскому праву 1982 года", - подчеркнула глава МИД.
Представитель министерства иностранных дел Индонезии Теуку Файзасия ранее заявил, что этот вопрос все еще ожидает подтверждения от посольства Индонезии в Пекине.
На опубликованной Китаем карте также на карте был изображен штат Аруначал-Прадеш, который Китай называет Южным Тибетом, и регион Аксай-Чин в Ладакхе, оккупированный Китаем во время войны 1962 года. В связи с этим Индия выразила Китаю протест.