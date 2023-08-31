Рейтинг@Mail.ru
МИД Индонезии заявил, что не изменит позицию по спорным территориям - РИА Новости, 31.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:23 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/indoneziya-1893345724.html
МИД Индонезии заявил, что не изменит позицию по спорным территориям
МИД Индонезии заявил, что не изменит позицию по спорным территориям - РИА Новости, 31.08.2023
МИД Индонезии заявил, что не изменит позицию по спорным территориям
Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что позиция страны по поводу спорных с Китаем территорий в Южно-Китайском море останется неизменной... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T11:23
2023-08-31T11:23
в мире
китай
индонезия
южно-китайское море
ретно марсуди
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153134/55/1531345531_0:51:3071:1778_1920x0_80_0_0_216b7d7fa67d27a346112cbd7d31b5a6.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что позиция страны по поводу спорных с Китаем территорий в Южно-Китайском море останется неизменной после публикацией КНР "стандартной карты" 2023 года. Китай в понедельник опубликовал издание своей "стандартной карты" 2023 года со спорными районами. На карте были отражены претензии Китая на остров Тайвань и "линия с девятью штрихами", отражающая претензии Китая на большую часть Южно-Китайского моря. В спор за эти территории в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Индонезия, Малайзия и Филиппины. В среду МИД Малайзии объявил, что новая карта Китая не имеет обязательной силы в отношении территории страны. По данным индонезийского агентства ANTARA, Марсуди заявила, что нынешняя позиция Индонезии - отрицание территориальных претензий Китая в Южно-Китайском море - не является новой. По словам министра, отношение Индонезии к этому вопросу всегда определялось постановлением ЮНКЛОС 1982 года. "Позиция Индонезии - это не новая позиция, а позиция, которая всегда последовательно выражалась. В частности, любое проведение границ, любые выдвигаемые претензии должны соответствовать Конвенции ООН по морскому праву 1982 года", - подчеркнула глава МИД. Представитель министерства иностранных дел Индонезии Теуку Файзасия ранее заявил, что этот вопрос все еще ожидает подтверждения от посольства Индонезии в Пекине. На опубликованной Китаем карте также на карте был изображен штат Аруначал-Прадеш, который Китай называет Южным Тибетом, и регион Аксай-Чин в Ладакхе, оккупированный Китаем во время войны 1962 года. В связи с этим Индия выразила Китаю протест.
https://ria.ru/20230829/protest-1892987810.html
https://ria.ru/20230807/korabl-1888561311.html
китай
индонезия
южно-китайское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153134/55/1531345531_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_dd33e58154782d7c5d30e2dffb1f0977.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, индонезия, южно-китайское море, ретно марсуди, оон
В мире, Китай, Индонезия, Южно-Китайское море, Ретно Марсуди, ООН
МИД Индонезии заявил, что не изменит позицию по спорным территориям

Индонезия не изменит позицию по спорным территориям из-за новой карты Китая

© РИА Новости / Файед Эль-Гезири | Перейти в медиабанкДжакарта
Джакарта - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
Перейти в медиабанк
Джакарта. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что позиция страны по поводу спорных с Китаем территорий в Южно-Китайском море останется неизменной после публикацией КНР "стандартной карты" 2023 года.
Китай в понедельник опубликовал издание своей "стандартной карты" 2023 года со спорными районами. На карте были отражены претензии Китая на остров Тайвань и "линия с девятью штрихами", отражающая претензии Китая на большую часть Южно-Китайского моря. В спор за эти территории в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Индонезия, Малайзия и Филиппины. В среду МИД Малайзии объявил, что новая карта Китая не имеет обязательной силы в отношении территории страны.
Индийский пограничный пост на границе с Китаем в Кхинземане в штате Аруначал-Прадеш - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
Индия выразила Китаю протест из-за "стандартной карты"
29 августа, 18:05
По данным индонезийского агентства ANTARA, Марсуди заявила, что нынешняя позиция Индонезии - отрицание территориальных претензий Китая в Южно-Китайском море - не является новой. По словам министра, отношение Индонезии к этому вопросу всегда определялось постановлением ЮНКЛОС 1982 года.
"Позиция Индонезии - это не новая позиция, а позиция, которая всегда последовательно выражалась. В частности, любое проведение границ, любые выдвигаемые претензии должны соответствовать Конвенции ООН по морскому праву 1982 года", - подчеркнула глава МИД.
Представитель министерства иностранных дел Индонезии Теуку Файзасия ранее заявил, что этот вопрос все еще ожидает подтверждения от посольства Индонезии в Пекине.
На опубликованной Китаем карте также на карте был изображен штат Аруначал-Прадеш, который Китай называет Южным Тибетом, и регион Аксай-Чин в Ладакхе, оккупированный Китаем во время войны 1962 года. В связи с этим Индия выразила Китаю протест.
Военный корабль Сьерра-Мадре ВМС Филиппин на отмели Аюнгин в Южно-Китайском море - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
Китай потребовал убрать филиппинский корабль от спорных островов
7 августа, 10:19
 
В миреКитайИндонезияЮжно-Китайское мореРетно МарсудиООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала