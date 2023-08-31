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Спецоперация, 31 августа: ВС России разгромили украинскую ДРГ под Брянском - РИА Новости, 31.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:50 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/gruppa-1893508707.html
Спецоперация, 31 августа: ВС России разгромили украинскую ДРГ под Брянском
Спецоперация, 31 августа: ВС России разгромили украинскую ДРГ под Брянском - РИА Новости, 31.08.2023
Спецоперация, 31 августа: ВС России разгромили украинскую ДРГ под Брянском
Украинская диверсионная группа разгромлена в Брянской области, противник планировал устроить в России серию терактов, сообщили в Центре общественных связей ФСБ... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T20:50
2023-08-31T20:50
специальная военная операция на украине
космос - риа наука
россия
валерий грибакин
фсб
служба безопасности украины
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
евгений балицкий
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Украинская диверсионная группа разгромлена в Брянской области, противник планировал устроить в России серию терактов, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. По данным российских спецслужб, в состав диверсионной группы входили сотрудники СБУ, а также Главного управления разведки минобороны Украины и Сил специальных операций Украины. Двух боевиков ликвидировали, пятерых - задержали, из них трое получили ранения, заявили в ЦОС ФСБ, отметив, что каждый имел при себе внушительный арсенал: американские автоматы с глушителями, мощные взрывные устройства, большое количество гранат и патронов натовского образца, приборы ночного видения. Операцию ФСБ провела в Навлинском районе Брянской области во взаимодействии с Росгвардией и МВД России. В результате боестолкновения с ДРГ двое росгвардейцев получили ранения, сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин. Ход операцииВ миреСледующее заседание по военной помощи Украине состоится на авиационной базе "Рамштайн" 19 сентября, сообщило в четверг немецкое информационное агентство dpa. Сообщается, что, как и в предыдущие разы, на встречу будут приглашены и страны, не входящие в НАТО. Анкара надеется на возобновление черноморской зерновой инициативы и прилагает для этого активные усилия, заявил в четверг глава МИД Турции Хакан Фидан. По его словам, зерновая сделка была одной из главных тем на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым в четверг в Москве.
https://ria.ru/20230831/ukraina-1893405175.html
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россия
донецкая народная республика
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космос - риа наука, россия, валерий грибакин, фсб, служба безопасности украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), евгений балицкий, хакан фидан, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, Космос - РИА Наука, Россия, Валерий Грибакин, ФСБ, Служба безопасности Украины, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Евгений Балицкий, Хакан Фидан, Донецкая Народная Республика, Украина
Спецоперация, 31 августа: ВС России разгромили украинскую ДРГ под Брянском

ФСБ: ВС России разгромили украинскую диверсионная группа в Брянской области

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Украинская диверсионная группа разгромлена в Брянской области, противник планировал устроить в России серию терактов, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
По данным российских спецслужб, в состав диверсионной группы входили сотрудники СБУ, а также Главного управления разведки минобороны Украины и Сил специальных операций Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
"Кульминация боев". Зеленскому показали, в каких границах останется Украина
14:44
Двух боевиков ликвидировали, пятерых - задержали, из них трое получили ранения, заявили в ЦОС ФСБ, отметив, что каждый имел при себе внушительный арсенал: американские автоматы с глушителями, мощные взрывные устройства, большое количество гранат и патронов натовского образца, приборы ночного видения. Операцию ФСБ провела в Навлинском районе Брянской области во взаимодействии с Росгвардией и МВД России. В результате боестолкновения с ДРГ двое росгвардейцев получили ранения, сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Ход операции

  • Киев за сутки потерял на купянском и донецком направлениях более 400 солдат, на южнодонецком – до 100, на запорожском – до 85, на краснолиманском - более 60, на херсонском – до 20, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
  • По данным Минобороын РФ, Вооруженные силы России отразили пять атак противника на запорожском направлении и две атаки на краснолиманском, а также поразили пункт управления 72-й механизированной бригады украинской армии и полевой лагерь подготовки украинских военных в ДНР.
  • Российские военные в районе Славянска в ДНР уничтожили один из зенитных ракетных комплексов С-200, которые Украина использует для ударов по земле, добавили в министерстве.
  • В Минобороны РФ сообщили, что истребитель-перехватчик РФ МиГ-31 сопроводил над Баренцевым морем патрульный самолет Норвегии Р-8А "Посейдон", летевший к российской госгранице.
  • Вооруженные силы Украины применили имитирующие взрывы боеприпасы при ротации инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС для дискредитации ВС РФ, которые обеспечивали безопасность инспекторов – им удалось обеспечить безопасный переход наблюдателей миссии и их доставку на станцию, заявили в Минобороны России.
  • Российские ПВО в четверг перехватили украинские дроны самолетного типа в Брянской и Московской областях, добавили в министерстве. По данным властей регионов, пострадавших и разрушений нет.
  • В Росавиации отметили, что аэропорт Пскова, закрытый накануне после атаки беспилотника, с 07:00 мкс четверга возобновил работу без ограничений.
  • Врио губернатора региона Евгений Балицкий сообщил что две штурмовые группы украинских войск предприняли попытку прорыва рубежа обороны на окраине села Вербовое Запорожской области и были уничтожены.
  • Украинские войска в 15.45 выпустили три зажигательные ракеты из РСЗО по районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
Восьмой транш на оружие для Украины все еще заблокирован, заявил Боррель
18:55

В мире

Следующее заседание по военной помощи Украине состоится на авиационной базе "Рамштайн" 19 сентября, сообщило в четверг немецкое информационное агентство dpa. Сообщается, что, как и в предыдущие разы, на встречу будут приглашены и страны, не входящие в НАТО.
Анкара надеется на возобновление черноморской зерновой инициативы и прилагает для этого активные усилия, заявил в четверг глава МИД Турции Хакан Фидан. По его словам, зерновая сделка была одной из главных тем на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым в четверг в Москве.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время пресс-подхода по итогам встречи в Москве. 31 августа 2023 - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
Лавров обсудил с главой МИД Турции идею о поставке зерна по льготной цене
17:31
 
Специальная военная операция на УкраинеКосмос - РИА НаукаРоссияВалерий ГрибакинФСБСлужба безопасности УкраиныФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Евгений БалицкийХакан ФиданДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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