Спецоперация, 31 августа: ВС России разгромили украинскую ДРГ под Брянском
ФСБ: ВС России разгромили украинскую диверсионная группа в Брянской области
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Украинская диверсионная группа разгромлена в Брянской области, противник планировал устроить в России серию терактов, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
По данным российских спецслужб, в состав диверсионной группы входили сотрудники СБУ, а также Главного управления разведки минобороны Украины и Сил специальных операций Украины.
Двух боевиков ликвидировали, пятерых - задержали, из них трое получили ранения, заявили в ЦОС ФСБ, отметив, что каждый имел при себе внушительный арсенал: американские автоматы с глушителями, мощные взрывные устройства, большое количество гранат и патронов натовского образца, приборы ночного видения. Операцию ФСБ провела в Навлинском районе Брянской области во взаимодействии с Росгвардией и МВД России. В результате боестолкновения с ДРГ двое росгвардейцев получили ранения, сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.
Ход операции
- Киев за сутки потерял на купянском и донецком направлениях более 400 солдат, на южнодонецком – до 100, на запорожском – до 85, на краснолиманском - более 60, на херсонском – до 20, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
- По данным Минобороын РФ, Вооруженные силы России отразили пять атак противника на запорожском направлении и две атаки на краснолиманском, а также поразили пункт управления 72-й механизированной бригады украинской армии и полевой лагерь подготовки украинских военных в ДНР.
- Российские военные в районе Славянска в ДНР уничтожили один из зенитных ракетных комплексов С-200, которые Украина использует для ударов по земле, добавили в министерстве.
- В Минобороны РФ сообщили, что истребитель-перехватчик РФ МиГ-31 сопроводил над Баренцевым морем патрульный самолет Норвегии Р-8А "Посейдон", летевший к российской госгранице.
- Вооруженные силы Украины применили имитирующие взрывы боеприпасы при ротации инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС для дискредитации ВС РФ, которые обеспечивали безопасность инспекторов – им удалось обеспечить безопасный переход наблюдателей миссии и их доставку на станцию, заявили в Минобороны России.
- Российские ПВО в четверг перехватили украинские дроны самолетного типа в Брянской и Московской областях, добавили в министерстве. По данным властей регионов, пострадавших и разрушений нет.
- В Росавиации отметили, что аэропорт Пскова, закрытый накануне после атаки беспилотника, с 07:00 мкс четверга возобновил работу без ограничений.
- Врио губернатора региона Евгений Балицкий сообщил что две штурмовые группы украинских войск предприняли попытку прорыва рубежа обороны на окраине села Вербовое Запорожской области и были уничтожены.
- Украинские войска в 15.45 выпустили три зажигательные ракеты из РСЗО по районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
В мире
Следующее заседание по военной помощи Украине состоится на авиационной базе "Рамштайн" 19 сентября, сообщило в четверг немецкое информационное агентство dpa. Сообщается, что, как и в предыдущие разы, на встречу будут приглашены и страны, не входящие в НАТО.
Анкара надеется на возобновление черноморской зерновой инициативы и прилагает для этого активные усилия, заявил в четверг глава МИД Турции Хакан Фидан. По его словам, зерновая сделка была одной из главных тем на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым в четверг в Москве.