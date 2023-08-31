https://ria.ru/20230831/gruppa-1893508707.html

Спецоперация, 31 августа: ВС России разгромили украинскую ДРГ под Брянском

Спецоперация, 31 августа: ВС России разгромили украинскую ДРГ под Брянском - РИА Новости, 31.08.2023

Спецоперация, 31 августа: ВС России разгромили украинскую ДРГ под Брянском

Украинская диверсионная группа разгромлена в Брянской области, противник планировал устроить в России серию терактов, сообщили в Центре общественных связей ФСБ... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T20:50

2023-08-31T20:50

2023-08-31T20:50

специальная военная операция на украине

космос - риа наука

россия

валерий грибакин

фсб

служба безопасности украины

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

евгений балицкий

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Украинская диверсионная группа разгромлена в Брянской области, противник планировал устроить в России серию терактов, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. По данным российских спецслужб, в состав диверсионной группы входили сотрудники СБУ, а также Главного управления разведки минобороны Украины и Сил специальных операций Украины. Двух боевиков ликвидировали, пятерых - задержали, из них трое получили ранения, заявили в ЦОС ФСБ, отметив, что каждый имел при себе внушительный арсенал: американские автоматы с глушителями, мощные взрывные устройства, большое количество гранат и патронов натовского образца, приборы ночного видения. Операцию ФСБ провела в Навлинском районе Брянской области во взаимодействии с Росгвардией и МВД России. В результате боестолкновения с ДРГ двое росгвардейцев получили ранения, сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин. Ход операцииВ миреСледующее заседание по военной помощи Украине состоится на авиационной базе "Рамштайн" 19 сентября, сообщило в четверг немецкое информационное агентство dpa. Сообщается, что, как и в предыдущие разы, на встречу будут приглашены и страны, не входящие в НАТО. Анкара надеется на возобновление черноморской зерновой инициативы и прилагает для этого активные усилия, заявил в четверг глава МИД Турции Хакан Фидан. По его словам, зерновая сделка была одной из главных тем на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым в четверг в Москве.

https://ria.ru/20230831/ukraina-1893405175.html

https://ria.ru/20230831/transh-1893490171.html

https://ria.ru/20230831/zerno-1893453347.html

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космос - риа наука, россия, валерий грибакин, фсб, служба безопасности украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), евгений балицкий, хакан фидан, донецкая народная республика, украина