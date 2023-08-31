https://ria.ru/20230831/gaz-1893451575.html

Россия готова нарастить поставки газа в Турцию, заявил Лавров

Россия готова нарастить поставки газа в Турцию, заявил Лавров - РИА Новости, 31.08.2023

Россия готова нарастить поставки газа в Турцию, заявил Лавров

Россия готова нарастить поставки газа в Турцию, в том числе путем создания там газораспределительного центра, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T17:26

2023-08-31T17:26

2023-08-31T17:33

россия

турция

сергей лавров

экономика

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Россия готова нарастить поставки газа в Турцию, в том числе путем создания там газораспределительного центра, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Со своей стороны мы подтвердили приверженность России всем договоренностям о наращивании экспорта природного газа, в том числе путем реализации инициативы глав наших государств о создании в Турции единого газораспределительного хаба", - сказал министр в ходе пресс-конференции по итогам переговоров со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом в Москве.Российский министр также отметил, что в ближайшей перспективе в Турции состоится заседание межправительственной комиссии двух стран.

https://ria.ru/20230829/tseny-1893003014.html

россия

турция

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, турция, сергей лавров, экономика