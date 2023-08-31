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Россия готова нарастить поставки газа в Турцию, заявил Лавров - РИА Новости, 31.08.2023
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17:26 31.08.2023 (обновлено: 17:33 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/gaz-1893451575.html
Россия готова нарастить поставки газа в Турцию, заявил Лавров
Россия готова нарастить поставки газа в Турцию, заявил Лавров - РИА Новости, 31.08.2023
Россия готова нарастить поставки газа в Турцию, заявил Лавров
Россия готова нарастить поставки газа в Турцию, в том числе путем создания там газораспределительного центра, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T17:26
2023-08-31T17:33
россия
турция
сергей лавров
экономика
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Россия готова нарастить поставки газа в Турцию, в том числе путем создания там газораспределительного центра, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Со своей стороны мы подтвердили приверженность России всем договоренностям о наращивании экспорта природного газа, в том числе путем реализации инициативы глав наших государств о создании в Турции единого газораспределительного хаба", - сказал министр в ходе пресс-конференции по итогам переговоров со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом в Москве.Российский министр также отметил, что в ближайшей перспективе в Турции состоится заседание межправительственной комиссии двух стран.
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россия, турция, сергей лавров, экономика
Россия, Турция, Сергей Лавров, Экономика
Россия готова нарастить поставки газа в Турцию, заявил Лавров

Лавров: Россия готова создать в Турции газораспределительный хаб

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Россия готова нарастить поставки газа в Турцию, в том числе путем создания там газораспределительного центра, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Со своей стороны мы подтвердили приверженность России всем договоренностям о наращивании экспорта природного газа, в том числе путем реализации инициативы глав наших государств о создании в Турции единого газораспределительного хаба", - сказал министр в ходе пресс-конференции по итогам переговоров со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом в Москве.
Российский министр также отметил, что в ближайшей перспективе в Турции состоится заседание межправительственной комиссии двух стран.
Центрально-европейский газовый хаб - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
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РоссияТурцияСергей ЛавровЭкономика
 
 
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