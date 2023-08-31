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Совет Афросоюза приостановил участие Габона в деятельности организации - РИА Новости, 31.08.2023
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19:23 31.08.2023 (обновлено: 19:34 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/gabon-1893495483.html
Совет Афросоюза приостановил участие Габона в деятельности организации
Совет Афросоюза приостановил участие Габона в деятельности организации - РИА Новости, 31.08.2023
Совет Афросоюза приостановил участие Габона в деятельности организации
Совет Африканского союза (АС) решил приостановить участие Габона во всей деятельности организации до восстановления конституционного порядка в этой стране. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T19:23
2023-08-31T19:34
попытка переворота в габоне
али бонго ондимба
габон
брис олигуи нгема
африканский союз
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Совет Африканского союза (АС) решил приостановить участие Габона во всей деятельности организации до восстановления конституционного порядка в этой стране."Совет решительно осуждает военный захват власти 30 августа 2023 года в республике Габон, в результате которого был свергнут президент Али Бонго Ондимба; постановляет немедленно приостановить участие Габона во всей деятельности Африканского союза... до восстановления конституционного порядка в стране", - говорится в заявлении союза, опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter).В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Глава республиканской гвардии генерал Брис Олигуи Нгема заявил газете Monde, что президент Габона Али Бонго Ондимба отправлен в отставку, но сохранит все гражданские права. Согласно заявлению военных, Али Бонго Ондимба находится под домашним арестом. Позднее в видеообращении, опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter) местным журналистом, Али Бонго заявил, что находится в своей резиденции и не понимает, что происходит. Он добавил, что не знает, где находятся его жена и сын.
https://ria.ru/20230831/gabon-1893381491.html
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попытка переворота в габоне, али бонго ондимба, габон, брис олигуи нгема, африканский союз
Попытка переворота в Габоне, Али Бонго Ондимба, Габон, Брис Олигуи Нгема, Африканский союз
Совет Афросоюза приостановил участие Габона в деятельности организации

Совет Афросоюза решил приостановить участие Габона в деятельности организации

© AP Photo / Betiness MackossoСторонники государственного переворота в Либревиле, Габон
Сторонники государственного переворота в Либревиле, Габон - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© AP Photo / Betiness Mackosso
Сторонники государственного переворота в Либревиле, Габон
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Совет Африканского союза (АС) решил приостановить участие Габона во всей деятельности организации до восстановления конституционного порядка в этой стране.
"Совет решительно осуждает военный захват власти 30 августа 2023 года в республике Габон, в результате которого был свергнут президент Али Бонго Ондимба; постановляет немедленно приостановить участие Габона во всей деятельности Африканского союза... до восстановления конституционного порядка в стране", - говорится в заявлении союза, опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter).
В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Глава республиканской гвардии генерал Брис Олигуи Нгема заявил газете Monde, что президент Габона Али Бонго Ондимба отправлен в отставку, но сохранит все гражданские права. Согласно заявлению военных, Али Бонго Ондимба находится под домашним арестом. Позднее в видеообращении, опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter) местным журналистом, Али Бонго заявил, что находится в своей резиденции и не понимает, что происходит. Он добавил, что не знает, где находятся его жена и сын.
Военные Габона во время объявления об отмене результатов выборов в стране и о роспуске институтов власти
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13:36
 
Попытка переворота в ГабонеАли Бонго ОндимбаГабонБрис Олигуи НгемаАфриканский союз
 
 
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