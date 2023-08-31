https://ria.ru/20230831/gabon-1893495483.html

Совет Афросоюза приостановил участие Габона в деятельности организации

Совет Афросоюза приостановил участие Габона в деятельности организации - РИА Новости, 31.08.2023

Совет Афросоюза приостановил участие Габона в деятельности организации

Совет Африканского союза (АС) решил приостановить участие Габона во всей деятельности организации до восстановления конституционного порядка в этой стране. РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T19:23

2023-08-31T19:23

2023-08-31T19:34

попытка переворота в габоне

али бонго ондимба

габон

брис олигуи нгема

африканский союз

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Совет Африканского союза (АС) решил приостановить участие Габона во всей деятельности организации до восстановления конституционного порядка в этой стране."Совет решительно осуждает военный захват власти 30 августа 2023 года в республике Габон, в результате которого был свергнут президент Али Бонго Ондимба; постановляет немедленно приостановить участие Габона во всей деятельности Африканского союза... до восстановления конституционного порядка в стране", - говорится в заявлении союза, опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter).В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Глава республиканской гвардии генерал Брис Олигуи Нгема заявил газете Monde, что президент Габона Али Бонго Ондимба отправлен в отставку, но сохранит все гражданские права. Согласно заявлению военных, Али Бонго Ондимба находится под домашним арестом. Позднее в видеообращении, опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter) местным журналистом, Али Бонго заявил, что находится в своей резиденции и не понимает, что происходит. Он добавил, что не знает, где находятся его жена и сын.

https://ria.ru/20230831/gabon-1893381491.html

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попытка переворота в габоне, али бонго ондимба, габон, брис олигуи нгема, африканский союз