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Габон будет соблюдать взятые на себя обязательства, заявил лидер мятежников
Габон будет соблюдать взятые на себя обязательства, заявил лидер мятежников - РИА Новости, 31.08.2023
Габон будет соблюдать взятые на себя обязательства, заявил лидер мятежников
Назначенный мятежниками лидер Габона Брис Олиги Нгема пообещал, что страна будет соблюдать все взятые на себя обязательства на внутреннем и международном... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T17:35
2023-08-31T17:35
2023-08-31T17:35
попытка переворота в габоне
али бонго ондимба
габон
в мире
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Назначенный мятежниками лидер Габона Брис Олиги Нгема пообещал, что страна будет соблюдать все взятые на себя обязательства на внутреннем и международном уровнях, соответствующее заявление мятежников было зачитано в эфире местного телеканала. "Генерал-майор, президент Комитета по восстановлению госинститутов (комитет мятежников - ред.) хочет заверить, всех инвесторов, партнеров в развитии, а также кредиторов страны, что все меры будут предприняты, чтобы гарантировать соблюдение обязательств нашей страны как на внутреннем, так и на зарубежном уровне", - зачитал в эфире местного телеканала распоряжение мятежников их представитель. Ранее военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Глава республиканской гвардии генерал Брис Олиги Нгема, назначенный мятежниками лидером на переходный период, заявил газете Monde, что президент Габона Али Бонго Ондимба отправлен в отставку, но сохранит все гражданские права. Согласно заявлению военных, президент находится под домашним арестом.
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попытка переворота в габоне, али бонго ондимба, габон, в мире
Попытка переворота в Габоне, Али Бонго Ондимба, Габон, В мире
Габон будет соблюдать взятые на себя обязательства, заявил лидер мятежников
Лидер мятежников: Габон будет соблюдать все взятые на себя обязательства