Рейтинг@Mail.ru
Габон будет соблюдать взятые на себя обязательства, заявил лидер мятежников - РИА Новости, 31.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:35 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/gabon-1893455648.html
Габон будет соблюдать взятые на себя обязательства, заявил лидер мятежников
Габон будет соблюдать взятые на себя обязательства, заявил лидер мятежников - РИА Новости, 31.08.2023
Габон будет соблюдать взятые на себя обязательства, заявил лидер мятежников
Назначенный мятежниками лидер Габона Брис Олиги Нгема пообещал, что страна будет соблюдать все взятые на себя обязательства на внутреннем и международном... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T17:35
2023-08-31T17:35
попытка переворота в габоне
али бонго ондимба
габон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893342848_0:225:3000:1913_1920x0_80_0_0_a2d92dc9d96a203b3037e6e10aee3309.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Назначенный мятежниками лидер Габона Брис Олиги Нгема пообещал, что страна будет соблюдать все взятые на себя обязательства на внутреннем и международном уровнях, соответствующее заявление мятежников было зачитано в эфире местного телеканала. "Генерал-майор, президент Комитета по восстановлению госинститутов (комитет мятежников - ред.) хочет заверить, всех инвесторов, партнеров в развитии, а также кредиторов страны, что все меры будут предприняты, чтобы гарантировать соблюдение обязательств нашей страны как на внутреннем, так и на зарубежном уровне", - зачитал в эфире местного телеканала распоряжение мятежников их представитель. Ранее военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Глава республиканской гвардии генерал Брис Олиги Нгема, назначенный мятежниками лидером на переходный период, заявил газете Monde, что президент Габона Али Бонго Ондимба отправлен в отставку, но сохранит все гражданские права. Согласно заявлению военных, президент находится под домашним арестом.
https://ria.ru/20230831/gabon-1893381491.html
габон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893342848_203:0:2754:1913_1920x0_80_0_0_904e470a845537ba9d227ba229588a8e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
попытка переворота в габоне, али бонго ондимба, габон, в мире
Попытка переворота в Габоне, Али Бонго Ондимба, Габон, В мире
Габон будет соблюдать взятые на себя обязательства, заявил лидер мятежников

Лидер мятежников: Габон будет соблюдать все взятые на себя обязательства

© AP Photo / Betiness MackossoСторонники государственного переворота в Либревиле, Габон
Сторонники государственного переворота в Либревиле, Габон - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© AP Photo / Betiness Mackosso
Сторонники государственного переворота в Либревиле, Габон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Назначенный мятежниками лидер Габона Брис Олиги Нгема пообещал, что страна будет соблюдать все взятые на себя обязательства на внутреннем и международном уровнях, соответствующее заявление мятежников было зачитано в эфире местного телеканала.
"Генерал-майор, президент Комитета по восстановлению госинститутов (комитет мятежников - ред.) хочет заверить, всех инвесторов, партнеров в развитии, а также кредиторов страны, что все меры будут предприняты, чтобы гарантировать соблюдение обязательств нашей страны как на внутреннем, так и на зарубежном уровне", - зачитал в эфире местного телеканала распоряжение мятежников их представитель.
Ранее военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Глава республиканской гвардии генерал Брис Олиги Нгема, назначенный мятежниками лидером на переходный период, заявил газете Monde, что президент Габона Али Бонго Ондимба отправлен в отставку, но сохранит все гражданские права. Согласно заявлению военных, президент находится под домашним арестом.
Военные Габона во время объявления об отмене результатов выборов в стране и о роспуске институтов власти
Лидер мятежников Габона разговаривал с послом Франции, пишут СМИ
13:36
 
Попытка переворота в ГабонеАли Бонго ОндимбаГабонВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала