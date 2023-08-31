https://ria.ru/20230831/gabon-1893384371.html

В ЭКОЦАС осудили переворот в Габоне

В ЭКОЦАС осудили переворот в Габоне - РИА Новости, 31.08.2023

В ЭКОЦАС осудили переворот в Габоне

Комиссия Экономического сообщества стран Центральной Африки (ЭКОЦАС) решительно осудила применение силы в Габоне как способ "разрешения политических конфликтов... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T13:43

2023-08-31T13:43

2023-08-31T13:46

попытка переворота в габоне

али бонго ондимба

габон

в мире

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Комиссия Экономического сообщества стран Центральной Африки (ЭКОЦАС) решительно осудила применение силы в Габоне как способ "разрешения политических конфликтов и прихода к власти" и призывает к возвращению к конституционному порядку. "Комиссия ЭКОЦАС решительно осуждает применение силы как способ разрешения политических конфликтов и прихода к власти и обращается с призывом к политическому гению габонского народа, чтобы он сумел в рамках республиканского диалога принять все меры для быстрого возвращения к конституционному порядку", - говорится в заявлении организации. Как отмечается, комиссия ЭКОЦАС продолжает внимательно следить за ситуацией в стране, ожидая скорого созыва чрезвычайного заседания Конференции глав государств и правительств в формате Совета мира и безопасности Центральной Африки с целью надлежащего рассмотрения ситуации в Габоне и определения дальнейших путей. В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Глава республиканской гвардии генерал Брис Олиги Нгема заявил газете Monde, что президент Габона Али Бонго Ондимба отправлен в отставку, но сохранит все гражданские права. Согласно заявлению военных, президент находится под домашним арестом. Мятежники также заявили, что помимо президента страны арестовали еще ряд лиц по подозрению в государственной измене и других преступлениях.

https://ria.ru/20230831/gabon-1893381491.html

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попытка переворота в габоне, али бонго ондимба, габон, в мире