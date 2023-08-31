https://ria.ru/20230831/funktsional-1893455641.html

Платформа "Мой экспорт" продолжает совершенствовать функционал

Платформа "Мой экспорт" продолжает совершенствовать функционал - РИА Новости, 31.08.2023

Платформа "Мой экспорт" продолжает совершенствовать функционал

Единый каталог услуг в сфере внешнеторговой деятельности создадут на платформе "Мой экспорт", соответствующее постановление по развитию функционала экосистемы... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T17:35

2023-08-31T17:35

2023-08-31T17:35

экономика

россия

российский экспортный центр (рэц)

вероника никишина

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Единый каталог услуг в сфере внешнеторговой деятельности создадут на платформе "Мой экспорт", соответствующее постановление по развитию функционала экосистемы приняло правительство РФ, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ).Формирование каталога предусматривает сбор, анализ, систематизацию и размещение информации об услугах и сервисах для экспортеров."Нововведения улучшат качество предоставляемых услуг экспортерам и импортерам. Им будет обеспечена единая точка доступа ко всем государственным услугам в сфере внешнеторговой деятельности. Так, в какое бы ведомство ни обратился пользователь экосистемы "Мой экспорт" за услугой, включенной в единый каталог услуг, на "бумаге" или с помощью электронного документооборота, статус и результат ее оказания будет отображаться в реальном времени в его личном кабинете на платформе", - поясняет РЭЦ."Цифровая платформа "Мой экспорт" продолжает развиваться и улучшаться. Сегодня сделаны очередные шаги по облегчению и упрощению получения услуг импортерами и экспортерами, чтобы обеспечить им максимальную поддержку во внешнеэкономической деятельности и повысить их конкурентоспособность на мировом рынке", - отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Реализация положений документа также будет способствовать улучшению качества взаимодействия участников внешнеторговой деятельности с органами государственной власти, другими организациями по обращениям и жалобам, связанным с международной торговлей.

https://ria.ru/20230830/rets-1893129433.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, российский экспортный центр (рэц), вероника никишина