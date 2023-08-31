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Платформа "Мой экспорт" продолжает совершенствовать функционал - РИА Новости, 31.08.2023
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17:35 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/funktsional-1893455641.html
Платформа "Мой экспорт" продолжает совершенствовать функционал
Платформа "Мой экспорт" продолжает совершенствовать функционал - РИА Новости, 31.08.2023
Платформа "Мой экспорт" продолжает совершенствовать функционал
Единый каталог услуг в сфере внешнеторговой деятельности создадут на платформе "Мой экспорт", соответствующее постановление по развитию функционала экосистемы... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T17:35
2023-08-31T17:35
экономика
россия
российский экспортный центр (рэц)
вероника никишина
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Единый каталог услуг в сфере внешнеторговой деятельности создадут на платформе "Мой экспорт", соответствующее постановление по развитию функционала экосистемы приняло правительство РФ, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ).Формирование каталога предусматривает сбор, анализ, систематизацию и размещение информации об услугах и сервисах для экспортеров."Нововведения улучшат качество предоставляемых услуг экспортерам и импортерам. Им будет обеспечена единая точка доступа ко всем государственным услугам в сфере внешнеторговой деятельности. Так, в какое бы ведомство ни обратился пользователь экосистемы "Мой экспорт" за услугой, включенной в единый каталог услуг, на "бумаге" или с помощью электронного документооборота, статус и результат ее оказания будет отображаться в реальном времени в его личном кабинете на платформе", - поясняет РЭЦ."Цифровая платформа "Мой экспорт" продолжает развиваться и улучшаться. Сегодня сделаны очередные шаги по облегчению и упрощению получения услуг импортерами и экспортерами, чтобы обеспечить им максимальную поддержку во внешнеэкономической деятельности и повысить их конкурентоспособность на мировом рынке", - отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Реализация положений документа также будет способствовать улучшению качества взаимодействия участников внешнеторговой деятельности с органами государственной власти, другими организациями по обращениям и жалобам, связанным с международной торговлей.
https://ria.ru/20230830/rets-1893129433.html
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экономика, россия, российский экспортный центр (рэц), вероника никишина
Экономика, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ), Вероника Никишина

Платформа "Мой экспорт" продолжает совершенствовать функционал

© РИА Новости / Владимир АстапковичЛоготип цифровой платформы "Мой экспорт"
Логотип цифровой платформы Мой экспорт - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Логотип цифровой платформы "Мой экспорт"
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Единый каталог услуг в сфере внешнеторговой деятельности создадут на платформе "Мой экспорт", соответствующее постановление по развитию функционала экосистемы приняло правительство РФ, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ).
Формирование каталога предусматривает сбор, анализ, систематизацию и размещение информации об услугах и сервисах для экспортеров.
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"Нововведения улучшат качество предоставляемых услуг экспортерам и импортерам. Им будет обеспечена единая точка доступа ко всем государственным услугам в сфере внешнеторговой деятельности. Так, в какое бы ведомство ни обратился пользователь экосистемы "Мой экспорт" за услугой, включенной в единый каталог услуг, на "бумаге" или с помощью электронного документооборота, статус и результат ее оказания будет отображаться в реальном времени в его личном кабинете на платформе", - поясняет РЭЦ.
"Цифровая платформа "Мой экспорт" продолжает развиваться и улучшаться. Сегодня сделаны очередные шаги по облегчению и упрощению получения услуг импортерами и экспортерами, чтобы обеспечить им максимальную поддержку во внешнеэкономической деятельности и повысить их конкурентоспособность на мировом рынке", - отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
Реализация положений документа также будет способствовать улучшению качества взаимодействия участников внешнеторговой деятельности с органами государственной власти, другими организациями по обращениям и жалобам, связанным с международной торговлей.
 
ЭкономикаРоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Вероника Никишина
 
 
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