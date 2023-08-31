https://ria.ru/20230831/feyki-1893493525.html
Источник: автора телеграм-канала Moscow Calling заподозрили в фейках о ВС
Источник: автора телеграм-канала Moscow Calling заподозрили в фейках о ВС - РИА Новости, 31.08.2023
Источник: автора телеграм-канала Moscow Calling заподозрили в фейках о ВС
Против администратора телеграм-канала Moscow Calling Андрея Куршина возбудили уголовное дело за фейки о российской армии, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T19:13
2023-08-31T19:13
2023-08-31T19:13
россия
происшествия
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Против администратора телеграм-канала Moscow Calling Андрея Куршина возбудили уголовное дело за фейки о российской армии, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По его словам, поводом для возбуждения уголовного дела против Куршина стали неоднократные сообщения в его телеграм-канале Moscow Calling, оскорбляющие российскую армию. "В настоящее время Андрей Куршин задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 280.3 УК РФ. Пока он проходит в качестве подозреваемого, дело расследуется московскими следователями", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230815/kvachkov-1890149013.html
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россия, происшествия
Источник: автора телеграм-канала Moscow Calling заподозрили в фейках о ВС
Против администратора телеграм-канала Moscow Calling завели дело за фейки о ВС
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Против администратора телеграм-канала Moscow Calling Андрея Куршина возбудили уголовное дело за фейки о российской армии, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По его словам, поводом для возбуждения уголовного дела против Куршина стали неоднократные сообщения в его телеграм-канале Moscow Calling, оскорбляющие российскую армию.
"В настоящее время Андрей Куршин задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 280.3 УК РФ. Пока он проходит в качестве подозреваемого, дело расследуется московскими следователями", - сказал собеседник агентства.
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