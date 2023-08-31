https://ria.ru/20230831/feyki-1893493525.html

Источник: автора телеграм-канала Moscow Calling заподозрили в фейках о ВС

Источник: автора телеграм-канала Moscow Calling заподозрили в фейках о ВС - РИА Новости, 31.08.2023

Источник: автора телеграм-канала Moscow Calling заподозрили в фейках о ВС

Против администратора телеграм-канала Moscow Calling Андрея Куршина возбудили уголовное дело за фейки о российской армии, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T19:13

2023-08-31T19:13

2023-08-31T19:13

россия

происшествия

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Против администратора телеграм-канала Moscow Calling Андрея Куршина возбудили уголовное дело за фейки о российской армии, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По его словам, поводом для возбуждения уголовного дела против Куршина стали неоднократные сообщения в его телеграм-канале Moscow Calling, оскорбляющие российскую армию. "В настоящее время Андрей Куршин задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 280.3 УК РФ. Пока он проходит в качестве подозреваемого, дело расследуется московскими следователями", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230815/kvachkov-1890149013.html

россия

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2023

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россия, происшествия