https://ria.ru/20230831/energoresursy-1893255559.html

ЕС готов воевать за новую русскую иглу

ЕС готов воевать за новую русскую иглу - РИА Новости, 31.08.2023

ЕС готов воевать за новую русскую иглу

Самый знаменитый на данный момент американский журналист Такер Карлсон продолжает свое европейское турне, в процессе которого он уже успел взять интервью у... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T08:00

2023-08-31T08:00

2023-08-31T08:00

аналитика

экономика

россия

сербия

венгрия

такер карлсон

виктор орбан

евросоюз

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Самый знаменитый на данный момент американский журналист Такер Карлсон продолжает свое европейское турне, в процессе которого он уже успел взять интервью у президента Сербии, а буквально вчера был опубликован разговор с лидером Венгрии. Виктор Орбан оказался верен себе и сразу же вошел в крутое пике внутриевропейского политического скандала. Помимо прочего, он заявил, что Венгрия и Сербия будут рассматривать любые попытки вмешательства в работу маршрутов получения российского газа как повод для войны. В переводе с крайне прозрачного дипломатического это означает, что, в случае если кто-то попробует взорвать или еще как-то вывести из строя магистраль "Турецкого потока", Будапешт и Белград готовы биться за трубу с оружием в руках и с привлечением бронетехники. В конце Орбан выразил уверенность, что "кто надо" услышал его послание и все понял правильно.Такая вот милая дипломатия внутри семьи европейских народов.Нужно сказать, что Виктор Орбан, хотя и является с точки зрения двуличной западной повестки бузотером и возмутителем спокойствия, просто озвучивает реальные факты, о которых другие страны и политики ЕС предпочитают помалкивать.Так, одновременно с интервью венгерского лидера вышла статья в Financial Times, которая со ссылкой на данные международной организации Global Witness констатирует очевидное: до конца текущего года страны еврозоны закупят рекордное количество сжиженного природного газа, произведенного в России. В частности, в анализе приводятся данные, которые говорят, что главным покупателем нашего СПГ традиционно выступает Китай, объем поставок туда за период с января по июль текущего года вырос сразу на 62,7 процента, достигнув показателя 4,46 миллиона тонн. Аналогичный процесс наблюдался и в финансовом плане — в связи со скачками стоимости экспорт российских энергоресурсов подорожал более чем на 20 процентов, а сумма выручки трейдеров совсем чуть-чуть не дотянула до трех миллиардов долларов.КНР в этой роли привычна, зато далее в списке совершенно неожиданные игроки. На втором месте по объему закупок российского СПГ очутилась Испания, а на третьем — крохотная Бельгия. Благодаря резкому наращиванию российского импорта в эти страны общий объем закупок сжиженного газа внутри ЕС подрос сразу на 40 процентов. И Financial Times, и Global Witness крайне разочарованы вскрывшимся трендом и слабостью коленок европейских государств, которые не выдержали и года плотных антироссийских санкций.Мы не зря увязали обе новости в единый узел.Наверное, только инопланетяне не слышали мантру о том, как Европа страшно накажет Москву, отказавшись от ее энергоносителей, и тем самым высушит до дна российский оборонный бюджет. В результате спешно вводимых запретов и эмбарго международный рынок, где Россия — ключевой игрок по всем главным товарным позициям, пошел в совершеннейший разнос, а цены устремились в стратосферу. Это привело к тому, что по итогам прошлого года отечественная нефть, газ, уголь и продукты их переработки принесли в государственный бюджет почти 300 миллиардов долларов. Попутно руки на паникующих европейцах погрели все кому не лень — в смысле другие поставщики ресурсов вроде Норвегии и США.В году текущем политические лидеры на Западе лучатся позитивом и уверенностью, правда, сей облик никоим образом не изменил ни физической географии, ни законов логистики. Месторождения углеводородов так и остались на своих местах, переключение же на спотовые контракты и отказ от трубопроводных поставок привели к тому, что перевозчики и владельцы торговых флотов стали зарабатывать чуть ли не больше производителей.Внутри российской либеральной тусовки традиционно циркулирует догмат, что коллективный Запад подобные финансовые ураганы переживет безо всяких сложностей. Мол, сколько нужно, столько и напечатают денег. Объективная же реальность рынка такова, что спустя неполных два года с начала полномасштабной санкционной войны в рецессию свалилась даже еще недавно самая крепкая и тучная экономика Германии. Брюссель попробовал было возглавить единые закупки энергоресурсов с учетом долей потребления каждой отдельно взятой страны, но эта конструкция оказалась заведомо нежизнеспособной, и, как видим, сегодня каждая страна старается тихонько заполнить свои резервуары. Пусть даже нефтью или природным газом из нерукопожатной России.Есть старая шутка: сколько ни повторяй слово "халва", во рту от этого слаще не станет. Фраза эта с идеальной точностью передает процесс отказа Евросоюза от российских энергоресурсов. Уж сколько было написано на Западе статей, столько пафосных речей сказано, сколько сладких обещаний о том, что разрыв торговых связей с Москвой ни на что не повлияет, роздано. На самом же деле Европа продолжает покупать углеводороды с востока, только теперь делает то стыдливо, из-под полы. При этом, судя по динамике роста, объемы поставок по другим маршрутам либо ограниченны, либо столь дороги, что государства ЕС готовы в прямом смысле оборонять заветные трубы и терминалы с оружием в руках. Даже друг от друга.

https://ria.ru/20230824/zavisimost-1891836393.html

https://ria.ru/20230806/sanktsii-1888373089.html

https://ria.ru/20230703/tranzit-1881481117.html

россия

сербия

венгрия

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аналитика, экономика, россия, сербия, венгрия, такер карлсон, виктор орбан, евросоюз, турецкий поток, цены на нефть