https://ria.ru/20230831/eksport-1893525429.html

На Кипре арестовали россиянина по подозрению в экспорте микроэлектроники

На Кипре арестовали россиянина по подозрению в экспорте микроэлектроники - РИА Новости, 01.09.2023

На Кипре арестовали россиянина по подозрению в экспорте микроэлектроники

Россиянин Артур Петров, также имеющий гражданство Германии, арестован на Кипре по запросу властей США по подозрению в экспорте микроэлектроники в РФ, говорится... РИА Новости, 01.09.2023

2023-08-31T23:59

2023-08-31T23:59

2023-09-01T00:01

кипр

россия

германия

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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. Россиянин Артур Петров, также имеющий гражданство Германии, арестован на Кипре по запросу властей США по подозрению в экспорте микроэлектроники в РФ, говорится в заявлении американского минюста. "Гражданин России и Германии арестован за незаконный экспорт в Россию чувствительной микроэлектроники из США с военным применением", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что Петрова подозревают в участии в сети по закупке технологий и микроэлектроники для поставок российским производителям военной продукции. Он был арестован на Кипре 26 августа 2023 года.

https://ria.ru/20230831/sanktsii-1893521194.html

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кипр, россия, германия