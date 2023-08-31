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На Кипре арестовали россиянина по подозрению в экспорте микроэлектроники - РИА Новости, 01.09.2023
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23:59 31.08.2023 (обновлено: 00:01 01.09.2023)
https://ria.ru/20230831/eksport-1893525429.html
На Кипре арестовали россиянина по подозрению в экспорте микроэлектроники
На Кипре арестовали россиянина по подозрению в экспорте микроэлектроники - РИА Новости, 01.09.2023
На Кипре арестовали россиянина по подозрению в экспорте микроэлектроники
Россиянин Артур Петров, также имеющий гражданство Германии, арестован на Кипре по запросу властей США по подозрению в экспорте микроэлектроники в РФ, говорится... РИА Новости, 01.09.2023
2023-08-31T23:59
2023-09-01T00:01
кипр
россия
германия
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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. Россиянин Артур Петров, также имеющий гражданство Германии, арестован на Кипре по запросу властей США по подозрению в экспорте микроэлектроники в РФ, говорится в заявлении американского минюста. "Гражданин России и Германии арестован за незаконный экспорт в Россию чувствительной микроэлектроники из США с военным применением", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что Петрова подозревают в участии в сети по закупке технологий и микроэлектроники для поставок российским производителям военной продукции. Он был арестован на Кипре 26 августа 2023 года.
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кипр, россия, германия
Кипр, Россия, Германия
На Кипре арестовали россиянина по подозрению в экспорте микроэлектроники

На Кипре задержали россиянина по подозрению в экспорте микроэлектроники в Россию

© iStock.com / Joseh51cameraАвтомобиль Кипрской полиции
Автомобиль Кипрской полиции - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© iStock.com / Joseh51camera
Автомобиль Кипрской полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. Россиянин Артур Петров, также имеющий гражданство Германии, арестован на Кипре по запросу властей США по подозрению в экспорте микроэлектроники в РФ, говорится в заявлении американского минюста.
«
"Гражданин России и Германии арестован за незаконный экспорт в Россию чувствительной микроэлектроники из США с военным применением", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что Петрова подозревают в участии в сети по закупке технологий и микроэлектроники для поставок российским производителям военной продукции. Он был арестован на Кипре 26 августа 2023 года.
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