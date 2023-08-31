https://ria.ru/20230831/eksperty-1893291558.html
Небензя назвал группу экспертов ООН по санкциям против Мали неактуальной
Небензя назвал группу экспертов ООН по санкциям против Мали неактуальной - РИА Новости, 31.08.2023
Небензя назвал группу экспертов ООН по санкциям против Мали неактуальной
Группа экспертов санкционного комитета СБ ООН по малийскому досье больше не нужна, заявил на заседании Совбеза постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T01:19
2023-08-31T01:19
2023-08-31T01:19
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ООН, 31 авг – РИА Новости. Группа экспертов санкционного комитета СБ ООН по малийскому досье больше не нужна, заявил на заседании Совбеза постпред РФ при ООН Василий Небензя. Ранее РФ наложила вето на проект резолюции Франции и ОАЭ, продлевавший на год санкции в отношении Мали, а также продлевавший на год работу группы экспертов, определяющих, кого включать в санкционный список. "Убеждены, что принятие Советом документа в предложенном соавторами виде на фоне имеющегося официального обращения Бамако с требованием упразднения режима санкций стало бы контрпродуктивным не только для обеспечения режима санкций, но и для внутрималийского мирного процесса", - сказал Небензя, поясняя позицию РФ. По его словам, такой шаг лишь привел бы к дальнейшей антагонизации сторон Алжирского соглашения. "Этот санкционный режим был создан советом в 2017 году именно в ответ на официальную просьбу малийского правительства и его основная цель - содействие малийскому урегулированию на базе мирного соглашения. Нет никаких сомнений, что попытки навязать опеку Совета без одобрения малийцев не имеет перспектив", - указал он. Как заявил Небензя, использование авторитета Совета безопасности для продавливания неприемлемых для малийцев подходов может поставить под угрозу весь комплекс дальнейшего сотрудничества Бамако с ООН. "РФ не может поддержать предложенный соавторами проект", - отметил он. Как указал постпред, принципиально важно, чтобы санкции СБ ООН не превращались в инструмент внешнего влияния на внутриполитические процессы в Мали, "которым, например, стала группа экспертов комитета Совета безопасности 2374". "Не согласны с мнением о том, что группа – единственный ооновский механизм в распоряжении Совета для поддержки усилий мирного процесса. Очевидно, что для правительства Мали группа уже утратила свою востребованность в контексте Алжирского соглашения", - заявил Небензя. "Во-вторых, Совет имеет все возможности определять модальности своей работы по сопровождению внутрималийского урегулирования. Однако делать это следует только с согласия непосредственных участников мирного процесса", - указал постпред. В связи с этим, по его словам, в российском альтернативном проекте РФ предлагала распустить группу экспертов, начиная с сегодняшнего дня, и ограничить действие санкционного режима одним годом, с четкой фиксацией того, что это будет финальное продление в ответ на официальную просьбу Мали. СБ ООН не принял российский проект. За него голосовала РФ. Против голосовала Япония. Остальные члены СБ ООН воздержались.
https://ria.ru/20230831/sanktsii-1893290187.html
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россия, мали, бамако, василий небензя, оон, в мире
Россия, Мали, Бамако, Василий Небензя, ООН, В мире
Небензя назвал группу экспертов ООН по санкциям против Мали неактуальной
Небензя: группа экспертов санкционного комитета СБ ООН по Мали уже не актуальна
ООН, 31 авг – РИА Новости. Группа экспертов санкционного комитета СБ ООН по малийскому досье больше не нужна, заявил на заседании Совбеза постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Ранее РФ наложила вето на проект резолюции Франции
и ОАЭ
, продлевавший на год санкции в отношении Мали
, а также продлевавший на год работу группы экспертов, определяющих, кого включать в санкционный список.
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"Убеждены, что принятие Советом документа в предложенном соавторами виде на фоне имеющегося официального обращения Бамако
с требованием упразднения режима санкций стало бы контрпродуктивным не только для обеспечения режима санкций, но и для внутрималийского мирного процесса", - сказал Небензя, поясняя позицию РФ.
По его словам, такой шаг лишь привел бы к дальнейшей антагонизации сторон Алжирского соглашения.
"Этот санкционный режим был создан советом в 2017 году именно в ответ на официальную просьбу малийского правительства и его основная цель - содействие малийскому урегулированию на базе мирного соглашения. Нет никаких сомнений, что попытки навязать опеку Совета без одобрения малийцев не имеет перспектив", - указал он.
Как заявил Небензя, использование авторитета Совета безопасности для продавливания неприемлемых для малийцев подходов может поставить под угрозу весь комплекс дальнейшего сотрудничества Бамако с ООН.
"РФ не может поддержать предложенный соавторами проект", - отметил он. Как указал постпред, принципиально важно, чтобы санкции СБ ООН не превращались в инструмент внешнего влияния на внутриполитические процессы в Мали, "которым, например, стала группа экспертов комитета Совета безопасности 2374".
«
"Не согласны с мнением о том, что группа – единственный ооновский механизм в распоряжении Совета для поддержки усилий мирного процесса. Очевидно, что для правительства Мали группа уже утратила свою востребованность в контексте Алжирского соглашения", - заявил Небензя.
"Во-вторых, Совет имеет все возможности определять модальности своей работы по сопровождению внутрималийского урегулирования. Однако делать это следует только с согласия непосредственных участников мирного процесса", - указал постпред.
В связи с этим, по его словам, в российском альтернативном проекте РФ предлагала распустить группу экспертов, начиная с сегодняшнего дня, и ограничить действие санкционного режима одним годом, с четкой фиксацией того, что это будет финальное продление в ответ на официальную просьбу Мали. СБ ООН не принял российский проект. За него голосовала РФ. Против голосовала Япония
. Остальные члены СБ ООН воздержались.
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