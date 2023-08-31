https://ria.ru/20230831/egorov-1893291274.html

Умер народный артист России Егоров

Умер народный артист России Егоров - РИА Новости, 31.08.2023

Умер народный артист России Егоров

Народный артист России Валерий Егоров умер в Курске на 67-м году жизни, сообщается на странице Курского драматического театра имени А. С. Пушкина во... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T01:06

2023-08-31T01:06

2023-08-31T12:56

культура

россия

курск

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Народный артист России Валерий Егоров умер в Курске на 67-м году жизни, сообщается на странице Курского драматического театра имени А. С. Пушкина во "ВКонтакте".Артиста не стало 25 августа, его похоронили в понедельник в родном Курске.Егоров родился 9 декабря 1956 года, в 1978-м окончил Воронежский государственный институт искусств. Более двадцати лет артист прослужил в Челябинском театре для детей и молодежи, в 2000 году вернулся на родину для работы в Курском драмтеатре.За высокие достижения в области театрального искусства в мае 1993 года Егорову было присвоено почетное звание заслуженного артиста Российской Федерации, в 2009-м ему было присвоено звание народного артиста России.С 2017 года артист находился на заслуженном отдыхе.

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