Рейтинг@Mail.ru
Умер народный артист России Егоров - РИА Новости, 31.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
01:06 31.08.2023 (обновлено: 12:56 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/egorov-1893291274.html
Умер народный артист России Егоров
Умер народный артист России Егоров - РИА Новости, 31.08.2023
Умер народный артист России Егоров
Народный артист России Валерий Егоров умер в Курске на 67-м году жизни, сообщается на странице Курского драматического театра имени А. С. Пушкина во... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T01:06
2023-08-31T12:56
культура
россия
курск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893310748_0:132:340:323_1920x0_80_0_0_0f327d798cadbb864d474d8e6f5e43b6.jpg
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Народный артист России Валерий Егоров умер в Курске на 67-м году жизни, сообщается на странице Курского драматического театра имени А. С. Пушкина во "ВКонтакте".Артиста не стало 25 августа, его похоронили в понедельник в родном Курске.Егоров родился 9 декабря 1956 года, в 1978-м окончил Воронежский государственный институт искусств. Более двадцати лет артист прослужил в Челябинском театре для детей и молодежи, в 2000 году вернулся на родину для работы в Курском драмтеатре.За высокие достижения в области театрального искусства в мае 1993 года Егорову было присвоено почетное звание заслуженного артиста Российской Федерации, в 2009-м ему было присвоено звание народного артиста России.С 2017 года артист находился на заслуженном отдыхе.
https://ria.ru/20230821/shulin-1891310163.html
россия
курск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893310748_0:104:340:359_1920x0_80_0_0_0a0d6bf321341f3a084c6224a6f5f39a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курск
Культура, Россия, Курск
Умер народный артист России Егоров

В Курске на 67-м году жизни умер народный артист России Валерий Егоров

© Фото : Курский драмтеатр / ВКонтактеНародный артист России Валерий Егоров
Народный артист России Валерий Егоров - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© Фото : Курский драмтеатр / ВКонтакте
Народный артист России Валерий Егоров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Народный артист России Валерий Егоров умер в Курске на 67-м году жизни, сообщается на странице Курского драматического театра имени А. С. Пушкина во "ВКонтакте".
Артиста не стало 25 августа, его похоронили в понедельник в родном Курске.
Егоров родился 9 декабря 1956 года, в 1978-м окончил Воронежский государственный институт искусств. Более двадцати лет артист прослужил в Челябинском театре для детей и молодежи, в 2000 году вернулся на родину для работы в Курском драмтеатре.
За высокие достижения в области театрального искусства в мае 1993 года Егорову было присвоено почетное звание заслуженного артиста Российской Федерации, в 2009-м ему было присвоено звание народного артиста России.
С 2017 года артист находился на заслуженном отдыхе.
Кадр из сериала Блудный сын с Алексеем Шулиным - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
Умер актер Московского театра "Эрмитаж" Алексей Шулин
21 августа, 15:19
 
КультураРоссияКурск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала