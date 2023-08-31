https://ria.ru/20230831/dtp-1893295028.html

В Саратове при столкновении фуры и автобуса погиб человек

В Саратове при столкновении фуры и автобуса погиб человек - РИА Новости, 31.08.2023

В Саратове при столкновении фуры и автобуса погиб человек

Фура и автобус Москва-Махачкала столкнулись в Саратове, в результате в автобусе погиб один человек, еще 10 пострадали, сообщил начальник управления обеспечения... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T02:57

2023-08-31T02:57

2023-08-31T03:53

происшествия

саратов

mercedes

гагаринский район

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САРАТОВ, 31 авг - РИА Новости. Фура и автобус Москва-Махачкала столкнулись в Саратове, в результате в автобусе погиб один человек, еще 10 пострадали, сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства области Юрий Юрин."По предварительным данным, в 1.43 (0.43 мск) в службу "112" поступило сообщение о том, что в Гагаринском районе, вблизи поворота на село Пудовкино, произошло столкновение пассажирского автобуса Москва-Махачкала и фуры Mercedes. В результате ДТП из автобуса один человек погиб и 10 пострадали", - написал Юрин в своем телеграм-канале.Он уточнил, что пострадавшим на месте оказывается медицинская помощь, ликвидацией последствий ДТП занимается начальник службы спасения области Никита Зрада.Как сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления ГИБДД, предварительно, фура въехала в стоявший автобус, а среди пострадавших есть ребенок."В Гагаринском районе, по предварительным данным, вблизи села Синенькие грузовой автомобиль Mercedes-Benz в пути следования допустил наезд на стоящий автобус Neoplan... Погибла пассажирка автобуса 1971 года рождения, (еще) три человека из автобуса - водитель, пассажир, данные которого уточняются, и мальчик семи лет - доставлены в медучреждение", - сказали в пресс-службе.Уточняется, что за рулем фуры находился водитель 1961 года рождения.

https://ria.ru/20230831/dtp-1893294549.html

саратов

гагаринский район

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происшествия, саратов, mercedes, гагаринский район