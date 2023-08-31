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В результате ДТП в Хабаровском крае погибли четыре человека - РИА Новости, 31.08.2023
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02:52 31.08.2023 (обновлено: 05:37 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/dtp-1893294549.html
В результате ДТП в Хабаровском крае погибли четыре человека
В результате ДТП в Хабаровском крае погибли четыре человека - РИА Новости, 31.08.2023
В результате ДТП в Хабаровском крае погибли четыре человека
Четыре человека погибли в ДТП в Нанайском районе Хабаровского края, еще один пострадал и находится в больнице, сообщила РИА Новости старший госинспектор... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T02:52
2023-08-31T05:37
нанайский район
гибдд мвд рф
toyota corolla
хабаровский край
хабаровск
происшествия
комсомольск-на-амуре
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ХАБАРОВСК, 31 авг - РИА Новости. Четыре человека погибли в ДТП в Нанайском районе Хабаровского края, еще один пострадал и находится в больнице, сообщила РИА Новости старший госинспектор краевого управления ГИБДД Анастасия Зайцева."Сегодня утром в районе села Дада Нанайского района произошла авария на трассе. В результате ДТП четыре человека скончались на месте происшествия. Один человек доставлен в больницу", - рассказала собеседница агентства, добавив, что не располагает подробностями случившегося.По данным прокуратуры региона, ДТП случилось в 7.00 (0.00 мск) на автодороге Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре. Авария произошла с участием двух автомобилей Subaru Forester (погибли трое) и Toyota Prius (погиб один). Госпитализирован пассажир Toyota Prius. Прокуратура района контролирует ход процессуальной проверки, проводимой правоохранительными органами. На место происшествия выехал прокурор Нанайского района Андрей Сова.Как позже сообщило ГИБДД края, по предварительным данным, водитель Toyota Prius, двигаясь со стороны Комсомольска-на-Амуре в сторону Хабаровска, на 162-м километре автодороги выехал на встречную полосу и столкнулся с Subaru Forester.
https://ria.ru/20230830/dtp-1893179516.html
нанайский район
хабаровский край
хабаровск
комсомольск-на-амуре
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нанайский район, гибдд мвд рф, toyota corolla, хабаровский край, хабаровск, происшествия, комсомольск-на-амуре
Нанайский район, ГИБДД МВД РФ, Toyota Corolla, Хабаровский край, Хабаровск, Происшествия, Комсомольск-на-Амуре
В результате ДТП в Хабаровском крае погибли четыре человека

При ДТП в Хабаровском крае погибли четыре человека, один госпитализирован

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 31 авг - РИА Новости. Четыре человека погибли в ДТП в Нанайском районе Хабаровского края, еще один пострадал и находится в больнице, сообщила РИА Новости старший госинспектор краевого управления ГИБДД Анастасия Зайцева.
«
"Сегодня утром в районе села Дада Нанайского района произошла авария на трассе. В результате ДТП четыре человека скончались на месте происшествия. Один человек доставлен в больницу", - рассказала собеседница агентства, добавив, что не располагает подробностями случившегося.
По данным прокуратуры региона, ДТП случилось в 7.00 (0.00 мск) на автодороге Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре. Авария произошла с участием двух автомобилей Subaru Forester (погибли трое) и Toyota Prius (погиб один). Госпитализирован пассажир Toyota Prius. Прокуратура района контролирует ход процессуальной проверки, проводимой правоохранительными органами. На место происшествия выехал прокурор Нанайского района Андрей Сова.
Как позже сообщило ГИБДД края, по предварительным данным, водитель Toyota Prius, двигаясь со стороны Комсомольска-на-Амуре в сторону Хабаровска, на 162-м километре автодороги выехал на встречную полосу и столкнулся с Subaru Forester.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
В Челябинске четырех человек госпитализировали после ДТП
Вчера, 15:07
 
Нанайский районГИБДД МВД РФToyota CorollaХабаровский крайХабаровскПроисшествияКомсомольск-на-Амуре
 
 
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