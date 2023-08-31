Рейтинг@Mail.ru
Собянин рассказал о сотрудничестве с Минобороны по созданию объектов ПВО - РИА Новости, 01.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:45 31.08.2023 (обновлено: 00:40 01.09.2023)
https://ria.ru/20230831/drony-1893515687.html
Собянин рассказал о сотрудничестве с Минобороны по созданию объектов ПВО
Собянин рассказал о сотрудничестве с Минобороны по созданию объектов ПВО - РИА Новости, 01.09.2023
Собянин рассказал о сотрудничестве с Минобороны по созданию объектов ПВО
Столичные власти вместе с Минобороны способны оборудовать позиции ПВО за сутки, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на выступлении в День работников комплекса... РИА Новости, 01.09.2023
2023-08-31T21:45
2023-09-01T00:40
специальная военная операция на украине
москва
орел
россия
сергей собянин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_6601a05bf5d01476f689e364fa82ece6.jpg
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Столичные власти вместе с Минобороны способны оборудовать позиции ПВО за сутки, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на выступлении в День работников комплекса городского хозяйства.&quot;На протяжении последних нескольких недель мы действительно в течение суток по запросу Министерства обороны создаем новые объекты ПВО. Иногда не успевает остыть асфальт, как работают уже ракеты, которые сбивают летящие беспилотники&quot;, — сказал он.Мэр рассказал, что когда Минобороны обратилось к властям по поводу переустройства позиций противовоздушной обороны, возник вопрос, за какое время это надо сделать. "Меня спросили, это надо сделать за месяц? Я говорю, за сутки", — подчеркнул Собянин.По его словам, за этот год в Москве сделали многое для обороны города от дронов. Он подчеркнул, что киевский режим пытается устраивать теракты практически каждый день.Собянин также заявил, что в Орле еще не успели закончить обустройство аэропорта для перехватчиков, как уже позавчера один из вертолетов сбил беспилотник, который летел в сторону столицы. Подытоживая, мэр отметил, что от сотрудников комплекса городского хозяйства во многом зависит безопасность москвичей, и поблагодарил их за эту работу.ВСУ периодически пытаются атаковать Москву с помощью беспилотников. В частности, сегодня утром удалось сбить дрон в Воскресенском районе Подмосковья. В результате инцидента никто не пострадал, повреждений также нет.В понедельник система ПВО уничтожила беспилотник в районе Люберец. Тогда также обошлось без пострадавших и разрушений.
https://ria.ru/20230831/spetsoperatsiya-1893400348.html
https://ria.ru/20230831/bespilotnik-1893338427.html
москва
орел
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_230:0:2959:2047_1920x0_80_0_0_4677ae01718c0a755b021330d6f0d169.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, орел, россия, сергей собянин
Специальная военная операция на Украине, Москва, Орел, Россия, Сергей Собянин
Собянин рассказал о сотрудничестве с Минобороны по созданию объектов ПВО

Собянин: Москва и Минобороны в считанные недели создают новые позиции ПВО

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Столичные власти вместе с Минобороны способны оборудовать позиции ПВО за сутки, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на выступлении в День работников комплекса городского хозяйства.
«

"На протяжении последних нескольких недель мы действительно в течение суток по запросу Министерства обороны создаем новые объекты ПВО. Иногда не успевает остыть асфальт, как работают уже ракеты, которые сбивают летящие беспилотники", — сказал он.

Мэр рассказал, что когда Минобороны обратилось к властям по поводу переустройства позиций противовоздушной обороны, возник вопрос, за какое время это надо сделать.
"Меня спросили, это надо сделать за месяц? Я говорю, за сутки", — подчеркнул Собянин.
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
Российские системы ПВО за сутки сбили 32 украинских дрона
Вчера, 14:34
По его словам, за этот год в Москве сделали многое для обороны города от дронов. Он подчеркнул, что киевский режим пытается устраивать теракты практически каждый день.
Собянин также заявил, что в Орле еще не успели закончить обустройство аэропорта для перехватчиков, как уже позавчера один из вертолетов сбил беспилотник, который летел в сторону столицы. Подытоживая, мэр отметил, что от сотрудников комплекса городского хозяйства во многом зависит безопасность москвичей, и поблагодарил их за эту работу.
ВСУ периодически пытаются атаковать Москву с помощью беспилотников. В частности, сегодня утром удалось сбить дрон в Воскресенском районе Подмосковья. В результате инцидента никто не пострадал, повреждений также нет.
В понедельник система ПВО уничтожила беспилотник в районе Люберец. Тогда также обошлось без пострадавших и разрушений.
Зенитный ракетный комплекс Тор-М1 - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
В Минобороны раскрыли подробности об уничтожении БПЛА в Брянской области
Вчера, 10:55
 
Специальная военная операция на УкраинеМоскваОрелРоссияСергей Собянин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала