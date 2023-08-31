https://ria.ru/20230831/drony-1893515687.html

Собянин рассказал о сотрудничестве с Минобороны по созданию объектов ПВО

Собянин рассказал о сотрудничестве с Минобороны по созданию объектов ПВО - РИА Новости, 01.09.2023

Собянин рассказал о сотрудничестве с Минобороны по созданию объектов ПВО

Столичные власти вместе с Минобороны способны оборудовать позиции ПВО за сутки, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на выступлении в День работников комплекса... РИА Новости, 01.09.2023

2023-08-31T21:45

2023-08-31T21:45

2023-09-01T00:40

специальная военная операция на украине

москва

орел

россия

сергей собянин

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Столичные власти вместе с Минобороны способны оборудовать позиции ПВО за сутки, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на выступлении в День работников комплекса городского хозяйства."На протяжении последних нескольких недель мы действительно в течение суток по запросу Министерства обороны создаем новые объекты ПВО. Иногда не успевает остыть асфальт, как работают уже ракеты, которые сбивают летящие беспилотники", — сказал он.Мэр рассказал, что когда Минобороны обратилось к властям по поводу переустройства позиций противовоздушной обороны, возник вопрос, за какое время это надо сделать. "Меня спросили, это надо сделать за месяц? Я говорю, за сутки", — подчеркнул Собянин.По его словам, за этот год в Москве сделали многое для обороны города от дронов. Он подчеркнул, что киевский режим пытается устраивать теракты практически каждый день.Собянин также заявил, что в Орле еще не успели закончить обустройство аэропорта для перехватчиков, как уже позавчера один из вертолетов сбил беспилотник, который летел в сторону столицы. Подытоживая, мэр отметил, что от сотрудников комплекса городского хозяйства во многом зависит безопасность москвичей, и поблагодарил их за эту работу.ВСУ периодически пытаются атаковать Москву с помощью беспилотников. В частности, сегодня утром удалось сбить дрон в Воскресенском районе Подмосковья. В результате инцидента никто не пострадал, повреждений также нет.В понедельник система ПВО уничтожила беспилотник в районе Люберец. Тогда также обошлось без пострадавших и разрушений.

https://ria.ru/20230831/spetsoperatsiya-1893400348.html

https://ria.ru/20230831/bespilotnik-1893338427.html

москва

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, орел, россия, сергей собянин