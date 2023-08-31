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Собянин рассказал о сотрудничестве с Минобороны по созданию объектов ПВО
Собянин рассказал о сотрудничестве с Минобороны по созданию объектов ПВО - РИА Новости, 01.09.2023
Собянин рассказал о сотрудничестве с Минобороны по созданию объектов ПВО
Столичные власти вместе с Минобороны способны оборудовать позиции ПВО за сутки, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на выступлении в День работников комплекса... РИА Новости, 01.09.2023
2023-08-31T21:45
2023-08-31T21:45
2023-09-01T00:40
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Столичные власти вместе с Минобороны способны оборудовать позиции ПВО за сутки, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на выступлении в День работников комплекса городского хозяйства."На протяжении последних нескольких недель мы действительно в течение суток по запросу Министерства обороны создаем новые объекты ПВО. Иногда не успевает остыть асфальт, как работают уже ракеты, которые сбивают летящие беспилотники", — сказал он.Мэр рассказал, что когда Минобороны обратилось к властям по поводу переустройства позиций противовоздушной обороны, возник вопрос, за какое время это надо сделать. "Меня спросили, это надо сделать за месяц? Я говорю, за сутки", — подчеркнул Собянин.По его словам, за этот год в Москве сделали многое для обороны города от дронов. Он подчеркнул, что киевский режим пытается устраивать теракты практически каждый день.Собянин также заявил, что в Орле еще не успели закончить обустройство аэропорта для перехватчиков, как уже позавчера один из вертолетов сбил беспилотник, который летел в сторону столицы. Подытоживая, мэр отметил, что от сотрудников комплекса городского хозяйства во многом зависит безопасность москвичей, и поблагодарил их за эту работу.ВСУ периодически пытаются атаковать Москву с помощью беспилотников. В частности, сегодня утром удалось сбить дрон в Воскресенском районе Подмосковья. В результате инцидента никто не пострадал, повреждений также нет.В понедельник система ПВО уничтожила беспилотник в районе Люберец. Тогда также обошлось без пострадавших и разрушений.
https://ria.ru/20230831/spetsoperatsiya-1893400348.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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москва, орел, россия, сергей собянин
Специальная военная операция на Украине, Москва, Орел, Россия, Сергей Собянин
Собянин рассказал о сотрудничестве с Минобороны по созданию объектов ПВО
Собянин: Москва и Минобороны в считанные недели создают новые позиции ПВО
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Столичные власти вместе с Минобороны способны оборудовать позиции ПВО за сутки, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на выступлении в День работников комплекса городского хозяйства.
«
"На протяжении последних нескольких недель мы действительно в течение суток по запросу Министерства обороны создаем новые объекты ПВО. Иногда не успевает остыть асфальт, как работают уже ракеты, которые сбивают летящие беспилотники", — сказал он.
Мэр рассказал, что когда Минобороны обратилось к властям по поводу переустройства позиций противовоздушной обороны, возник вопрос, за какое время это надо сделать.
"Меня спросили, это надо сделать за месяц? Я говорю, за сутки", — подчеркнул Собянин.
Российские системы ПВО за сутки сбили 32 украинских дрона
По его словам, за этот год в Москве сделали многое для обороны города от дронов. Он подчеркнул, что киевский режим пытается устраивать теракты практически каждый день.
Собянин также заявил, что в Орле еще не успели закончить обустройство аэропорта для перехватчиков, как уже позавчера один из вертолетов сбил беспилотник, который летел в сторону столицы. Подытоживая, мэр отметил, что от сотрудников комплекса городского хозяйства во многом зависит безопасность москвичей, и поблагодарил их за эту работу.
ВСУ
периодически пытаются атаковать Москву с помощью беспилотников. В частности, сегодня утром удалось сбить дрон в Воскресенском районе Подмосковья. В результате инцидента никто не пострадал, повреждений также нет.
В понедельник система ПВО уничтожила беспилотник в районе Люберец. Тогда также обошлось без пострадавших и разрушений.
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