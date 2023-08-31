https://ria.ru/20230831/drony-1893423647.html
СМИ: Украина разрабатывает несколько моделей дальнобойных дронов
СМИ: Украина разрабатывает несколько моделей дальнобойных дронов - РИА Новости, 31.08.2023
СМИ: Украина разрабатывает несколько моделей дальнобойных дронов
Украина разрабатывает около шести моделей беспилотников с большой дальностью полета, в том числе способных пролететь более 1000 километров, сообщает... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T15:58
2023-08-31T15:58
2023-08-31T15:58
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Украина разрабатывает около шести моделей беспилотников с большой дальностью полета, в том числе способных пролететь более 1000 километров, сообщает американская газета New York Times со ссылкой на украинских конструкторов. "Украина разрабатывает около полудюжины моделей беспилотных летательных аппаратов большой дальностью полета, в том числе способных пролететь более 1000 километров", - пишет издание со ссылкой на украинских конструкторов. Ранее интернет-издание Business Insider сообщало, что на Украине при содействии США разработаны и протестированы новые виды наземных дронов, которые планируется ввести в эксплуатацию в ближайшие недели. В июне заместитель министра стратегической промышленности Украины Сергей Боев заявлял, что Киев ведет переговоры с западными производителями оружия о налаживании производства на Украине вооружений, в том числе беспилотников, и может в ближайшие месяцы подписать контракты.
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украина, сша, киев
СМИ: Украина разрабатывает несколько моделей дальнобойных дронов
NYT: Украина разрабатывает около 6 моделей дронов с большой дальностью полета