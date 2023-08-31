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ФСБ показала новое видео о пресечении деятельности ДРГ в Брянской области - РИА Новости, 31.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:58 31.08.2023 (обновлено: 21:24 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/drg-1893510197.html
ФСБ показала новое видео о пресечении деятельности ДРГ в Брянской области
ФСБ показала новое видео о пресечении деятельности ДРГ в Брянской области - РИА Новости, 31.08.2023
ФСБ показала новое видео о пресечении деятельности ДРГ в Брянской области
ЦОС ФСБ опубликовал новое видео с арсеналом и снаряжением украинских диверсантов, захваченных ранее в четверг в лесах Брянской области. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T20:58
2023-08-31T21:24
специальная военная операция на украине
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
брянская область
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. ЦОС ФСБ опубликовал новое видео с арсеналом и снаряжением украинских диверсантов, захваченных ранее в четверг в лесах Брянской области.Ранее в четверг в ФСБ сообщили о разгроме в Брянской области украинской ДРГ, которая планировала устроить в России серию терактов. По данным российских спецслужб, в состав диверсионной группы входили сотрудники СБУ, а также Главного управления разведки минобороны Украины и Сил специальных операций Украины. Двух боевиков ликвидировали, пятерых - задержали, из них трое получили ранения, заявили в ЦОС ФСБ, отметив, что каждый имел при себе внушительный арсенал: американские автоматы с глушителями, мощные взрывные устройства, большое количество гранат и патронов натовского образца, приборы ночного видения. Операцию ФСБ провела в Навлинском районе Брянской области во взаимодействии с Росгвардией и МВД России. В результате боестолкновения с ДРГ двое росгвардейцев получили ранения, сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.В новом видео ФСБ более подробно представлены арсенал и снаряжение диверсантов.В частности, на кадрах - автоматические винтовки, гранаты, телефоны и смартфоны, взрывчатка, наличные рубли, рации, часы, лопасти для коптеров, батарейки, электронные книжки, а также сим-карты российских операторов связи, прицелы, приборы ночного видения, тактические рюкзаки и другое.
https://ria.ru/20230831/diversanty-1893319311.html
брянская область
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Видео ФСБ о пресечении деятельности украинских диверсантов
Видео ФСБ о пресечении деятельности украинских диверсантов
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), брянская область
Специальная военная операция на Украине, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Брянская область
ФСБ показала новое видео о пресечении деятельности ДРГ в Брянской области

ФСБ опубликовала новое видео о пресечении деятельности ДРГ в Брянской области

Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. ЦОС ФСБ опубликовал новое видео с арсеналом и снаряжением украинских диверсантов, захваченных ранее в четверг в лесах Брянской области.
Ранее в четверг в ФСБ сообщили о разгроме в Брянской области украинской ДРГ, которая планировала устроить в России серию терактов. По данным российских спецслужб, в состав диверсионной группы входили сотрудники СБУ, а также Главного управления разведки минобороны Украины и Сил специальных операций Украины. Двух боевиков ликвидировали, пятерых - задержали, из них трое получили ранения, заявили в ЦОС ФСБ, отметив, что каждый имел при себе внушительный арсенал: американские автоматы с глушителями, мощные взрывные устройства, большое количество гранат и патронов натовского образца, приборы ночного видения. Операцию ФСБ провела в Навлинском районе Брянской области во взаимодействии с Росгвардией и МВД России. В результате боестолкновения с ДРГ двое росгвардейцев получили ранения, сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.
В новом видео ФСБ более подробно представлены арсенал и снаряжение диверсантов.
В частности, на кадрах - автоматические винтовки, гранаты, телефоны и смартфоны, взрывчатка, наличные рубли, рации, часы, лопасти для коптеров, батарейки, электронные книжки, а также сим-карты российских операторов связи, прицелы, приборы ночного видения, тактические рюкзаки и другое.
Арсенал, изъятый у украинских диверсантов
В Брянской области разгромили группу украинских диверсантов
09:47
 
Специальная военная операция на УкраинеФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Брянская область
 
 
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