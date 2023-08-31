https://ria.ru/20230831/drg-1893510197.html

ФСБ показала новое видео о пресечении деятельности ДРГ в Брянской области

ФСБ показала новое видео о пресечении деятельности ДРГ в Брянской области - РИА Новости, 31.08.2023

ФСБ показала новое видео о пресечении деятельности ДРГ в Брянской области

ЦОС ФСБ опубликовал новое видео с арсеналом и снаряжением украинских диверсантов, захваченных ранее в четверг в лесах Брянской области. РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T20:58

2023-08-31T20:58

2023-08-31T21:24

специальная военная операция на украине

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

брянская область

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. ЦОС ФСБ опубликовал новое видео с арсеналом и снаряжением украинских диверсантов, захваченных ранее в четверг в лесах Брянской области.Ранее в четверг в ФСБ сообщили о разгроме в Брянской области украинской ДРГ, которая планировала устроить в России серию терактов. По данным российских спецслужб, в состав диверсионной группы входили сотрудники СБУ, а также Главного управления разведки минобороны Украины и Сил специальных операций Украины. Двух боевиков ликвидировали, пятерых - задержали, из них трое получили ранения, заявили в ЦОС ФСБ, отметив, что каждый имел при себе внушительный арсенал: американские автоматы с глушителями, мощные взрывные устройства, большое количество гранат и патронов натовского образца, приборы ночного видения. Операцию ФСБ провела в Навлинском районе Брянской области во взаимодействии с Росгвардией и МВД России. В результате боестолкновения с ДРГ двое росгвардейцев получили ранения, сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.В новом видео ФСБ более подробно представлены арсенал и снаряжение диверсантов.В частности, на кадрах - автоматические винтовки, гранаты, телефоны и смартфоны, взрывчатка, наличные рубли, рации, часы, лопасти для коптеров, батарейки, электронные книжки, а также сим-карты российских операторов связи, прицелы, приборы ночного видения, тактические рюкзаки и другое.

https://ria.ru/20230831/diversanty-1893319311.html

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Видео ФСБ о пресечении деятельности украинских диверсантов Видео ФСБ о пресечении деятельности украинских диверсантов 2023-08-31T20:58 true PT2M12S

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), брянская область