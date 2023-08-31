https://ria.ru/20230831/doroga-1893297553.html

Крупный инвестор построит дорогу по Арабатской стрелке

Крупный инвестор построит дорогу по Арабатской стрелке - РИА Новости, 31.08.2023

Крупный инвестор построит дорогу по Арабатской стрелке

Крупный инвестор будет строить дорогу по Арабатской стрелке, стоимость будет рассчитываться исходя из технологических возможностей строительной компании,... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T04:06

2023-08-31T04:06

2023-08-31T04:06

херсонская область

владимир сальдо

сергей аксенов (политик)

владимир путин

россия

экономика

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Крупный инвестор будет строить дорогу по Арабатской стрелке, стоимость будет рассчитываться исходя из технологических возможностей строительной компании, сообщил РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, потребность в такой дороге очень большая, в том числе в контексте развития туризма. "Строительство вести уже есть желающий, крупная инвестиционная компания, которая в рамках 105-го ФКЗ предлагает вести это абсолютно без бюджетных средств, на основании концессионных соглашений. Поэтому объем и стоимость строительства будет зависеть уже не от тех денег, которые бюджет предоставит, а от тех технологических возможностей, которые предложит строительная инвестиционная компания", - сказал Сальдо. По его словам, такой интерес со стороны инвесторов говорит о том, что мирная жизнь в Херсонской области "уже не за горами". Ранее Сальдо во время встречи с президентом России Владимиром Путиным попросил поддержать предложение о строительстве дороги по Арабатской стрелке. Протяженность дороги будет составлять порядка 130 километров. Как сообщал глава Крыма Сергей Аксенов, проект и стоимость строительства сейчас просчитывается.

https://ria.ru/20230727/strelka-1886543370.html

херсонская область

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херсонская область , владимир сальдо, сергей аксенов (политик), владимир путин, россия, экономика