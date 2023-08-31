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Крупный инвестор построит дорогу по Арабатской стрелке - РИА Новости, 31.08.2023
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04:06 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/doroga-1893297553.html
Крупный инвестор построит дорогу по Арабатской стрелке
Крупный инвестор построит дорогу по Арабатской стрелке - РИА Новости, 31.08.2023
Крупный инвестор построит дорогу по Арабатской стрелке
Крупный инвестор будет строить дорогу по Арабатской стрелке, стоимость будет рассчитываться исходя из технологических возможностей строительной компании,... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T04:06
2023-08-31T04:06
херсонская область
владимир сальдо
сергей аксенов (политик)
владимир путин
россия
экономика
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Крупный инвестор будет строить дорогу по Арабатской стрелке, стоимость будет рассчитываться исходя из технологических возможностей строительной компании, сообщил РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, потребность в такой дороге очень большая, в том числе в контексте развития туризма. "Строительство вести уже есть желающий, крупная инвестиционная компания, которая в рамках 105-го ФКЗ предлагает вести это абсолютно без бюджетных средств, на основании концессионных соглашений. Поэтому объем и стоимость строительства будет зависеть уже не от тех денег, которые бюджет предоставит, а от тех технологических возможностей, которые предложит строительная инвестиционная компания", - сказал Сальдо. По его словам, такой интерес со стороны инвесторов говорит о том, что мирная жизнь в Херсонской области "уже не за горами". Ранее Сальдо во время встречи с президентом России Владимиром Путиным попросил поддержать предложение о строительстве дороги по Арабатской стрелке. Протяженность дороги будет составлять порядка 130 километров. Как сообщал глава Крыма Сергей Аксенов, проект и стоимость строительства сейчас просчитывается.
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херсонская область , владимир сальдо, сергей аксенов (политик), владимир путин, россия, экономика
Херсонская область , Владимир Сальдо, Сергей Аксенов (политик), Владимир Путин, Россия, Экономика
Крупный инвестор построит дорогу по Арабатской стрелке

Сальдо сообщил о планах крупного инвестора строить дорогу по Арабатской стрелке

© Фото : из личного архива Константина ОльховогоАрабатская стрелка, Крым
Арабатская стрелка, Крым - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© Фото : из личного архива Константина Ольхового
Арабатская стрелка, Крым. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Крупный инвестор будет строить дорогу по Арабатской стрелке, стоимость будет рассчитываться исходя из технологических возможностей строительной компании, сообщил РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
По его словам, потребность в такой дороге очень большая, в том числе в контексте развития туризма.
"Строительство вести уже есть желающий, крупная инвестиционная компания, которая в рамках 105-го ФКЗ предлагает вести это абсолютно без бюджетных средств, на основании концессионных соглашений. Поэтому объем и стоимость строительства будет зависеть уже не от тех денег, которые бюджет предоставит, а от тех технологических возможностей, которые предложит строительная инвестиционная компания", - сказал Сальдо.
По его словам, такой интерес со стороны инвесторов говорит о том, что мирная жизнь в Херсонской области "уже не за горами".
Ранее Сальдо во время встречи с президентом России Владимиром Путиным попросил поддержать предложение о строительстве дороги по Арабатской стрелке. Протяженность дороги будет составлять порядка 130 километров. Как сообщал глава Крыма Сергей Аксенов, проект и стоимость строительства сейчас просчитывается.
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